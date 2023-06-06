映画「五等分の花嫁」アクリルスタンドコレクション vol.4…
［株式会社アズメーカー］
「きゃらON！」にて映画「五等分の花嫁」の新商品を受注開始いたしました。
株式会社アズメーカーはオリジナルグッズを展開する通販サイト、「きゃらON！」にて映画「五等分の花嫁」の新商品を2023年6月6日より受注開始いたしました。
▼「きゃらON！」にて予約受付中
https://www.charaon.jp/SHOP/130420/175212/list.html
【商品一覧】
「アクリルスタンドコレクション vol.4（BOX）」「トレーディング缶バッジ vol.4（BOX）」
アクリルスタンドコレクション vol.4（BOX）
■価格：3,575円（税込）
■全5種、ブラインド仕様
■サイズ：約55mm
■素材：アクリル
※台座付き
トレーディング缶バッジ vol.4（BOX）
■価格：3,300円（税込）
■全5種、ブラインド仕様
■サイズ：約φ75mm
■素材：スチール合金製、PET等
(C)春場ねぎ・講談社／映画「五等分の花嫁」製作委員会
▼関連リンク
【きゃらON！映画「五等分の花嫁」商品ページ】https://www.charaon.jp/SHOP/130420/175212/list.html
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