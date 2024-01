[JICE 一般財団法人 日本国際協力センター]

米国の若手研究者40名が来日し、日本の政治、社会、文化、歴史、外交政策について理解を深めます。また関係各所とのネットワークを強化し、研究者の立場から、日本の魅力を積極的に発信します。



米国のスタンフォード大学、カリフォルニア大学バークレー校、プリンストン大学 、タフツ大学フレッチャースクール、ジョージタウン大学、メリーランド大学、バージニア大学、アメリカン大学、セントルイス・ワシントン大学の若手研究者40名が来日し、日本の政治や外交について理解を深めるともに、企業や研究所との交流により関係者同士のネットワークを強化します。また滞在中はホームステイや文化体験を行うことで、日本の文化や歴史、社会について理解を深めます。地域の人々との交流を通して日米の友好関係を深め、日本の魅力を発見し、そこから得た学びや気づきを研究者の立場から積極的に発信します。

なお、本プログラムは、外務省が推進する国際交流事業「対日理解促進交流プログラム」カケハシ・プロジェクト(米国)の一環で行われる招へいプログラムです。





【開催概要】

名称:対日理解促進交流プログラム「カケハシ・プロジェクト」(米国) 「若手研究者招へい第1陣」

日時:2024年1月9日(火)~1月16日(火)

対象:米国若手研究者 合計40名

グループA:21名

Stanford University, University of California - Berkeley, Princeton University, The Fletcher School of Law and Diplomacy at Tufts University

訪問地:東京都、京都府、滋賀県

グループB:19名

Georgetown University, University of Maryland, University of Virginia, American University,Washington University in St Louis

訪問地:東京都、愛知県



日程(予定):

Aグループ(東京都、京都府、滋賀県)

1月 9日(火) 来日 【オリエンテーション】

1月10日(水)【視察】都内 【意見交換・講義】外務省

1月11日(木)【意見交換・講義】谷口智彦 筑波大学特命教授

【視察】Panasonic Group Solutions Showroom、

【視察】都内

1月12日(金)【移動】東京都から京都府へ【視察】総合地球環境学研究所、金閣寺

1月13日(土)【移動】京都府から滋賀県へ【ホームステイ対面式】【ホームステイ】

1月14日(日)【ホームステイ歓送会】【文化体験】太郎坊宮(お守り作り)

【移動】滋賀県から京都府へ【ワークショップ(報告会準備)】

1月15日(月)【移動】京都府から東京都へ、

【成果報告会】

1月16日(火)【視察】都内、帰国



Bグループ(東京都、愛知県)

1月 9日(火) 来日 【オリエンテーション】

1月10日(水)【視察】都内 【意見交換・講義】外務省

1月11日(木)【意見交換・講義】谷口智彦 筑波大学特命教授

【視察】都内

【視察】JR東海新幹線総合指令所

1月12日(金)【移動】東京都から愛知県へ【日本文化体験】竹ひごコースター

【視察】とよたエコフルタウン【ホームステイ対面式】

1月13日(土)【ホームステイ】

1月14日(日)【ホームステイ歓送会】【視察・体験】Linimo(愛知高速交通東部丘陵線)試乗

【ワークショップ(報告会準備)】

1月15日(月)【移動】愛知県から東京都へ

【成果報告会】

1月16日(火)【視察】都内、帰国

使用言語:英語・日本語

実施方法:対面招へい

実施団体:一般財団法人 日本国際協力センター(JICE)





【対日理解促進交流プログラム「カケハシ・プロジェクト」事業概要】

「カケハシ・プロジェクト」は、日本と北米地域との間で、対外発信力を有し将来を担う人材を互いに招へい・派遣する(オンライン交流を含む)、日本政府(外務省)が推進する事業であり、JICEがプログラム企画・運営を受託しています。人的交流を通じ、日本の政治・経済・社会・文化・歴史に加えて外交政策に関する日本についての理解を促進するとともに、未来の親日派・知日派を育成・発掘しています。また、参加者に日本の外交姿勢や魅力等について積極的に発信してもらうことで日本に関する対外発信を強化し、日本の外交基盤を拡充することを目的としています。



【本件に関するお問い合わせ先】

一般財団法人日本国際協力センター(JICE) 国際交流部

お問い合わせフォーム:https://www.jice.org/contact/index.html



