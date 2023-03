[株式会社 トゥモローランド]

THE CLASIK Exclusively for LAND OF TOMORROW



英国の老舗「FOX BROTHERS(フォックスブラザース)」のウール生地、”FOX CITY”を用いたコレクションを展開いたします。







〈ザ クラシック〉とランド オブ トゥモローの2023年春夏エクスクルーシブコレクションが3月17日(金)から丸の内店・心斎橋店にて、同時発売いたします。







サファリショートジャケット 92,400円(税込)



今回のコレクションは、インラインで展開しているモデル、“カラーレスシャツ“、”グルカトラウザース“2型とブランド新型の”サファリショートジャケット“1型の計3型をベースに生地別注。





カラーレスシャツ 無地、ストライプ共に67,100円(税込)



英国の老舗「FOX BROTHERS(フォックスブラザース)」のウール生地、”FOX CITY”を用いて、ファブリックのしなやかさと美しいシルエットが相まったコレクションに仕上がっております。







グルカトラウザース 72,600円(税込)



是非この機会にお買い求めください。



About The CLASIK(ザ クラシック)〉



2020年春夏コレクションよりデビュー。MARGARET HOWELLのメンズラインに携わった、デザイナー・田中健氏が立ち上げたブランド。New Classic, New Order ,New Modernをキーワードにデザインしないことや、意味のある仕立てに重きを置いた、上質なブリティッシュクラシックを提案。国内外から注目をおかれている。





【販売開始日】



3月17日(金)





【取扱い店舗】



・ランド オブ トゥモロー 丸の内店

東京都千代田区丸の内2丁目6-1丸の内パークビルブリックスクエア TEL03-3217-2855



・ランド オブ トゥモロー 心斎橋店

大阪府大阪市中央区心斎橋筋一丁目8-3 心斎橋パルコ北館3階 TEL06-6252-9797



【販売価格/サイズ展開】



カラーレスシャツ 無地、ストライプ共に

67,100円(税込)/SIZE46 48



グルカトラウザース

72,600円(税込)/SIZE44 46 48



サファリショートジャケット

92,400円(税込)/SIZE46 48



【インスタグラム/ウェブサイト】



@land_of_tomorrow

https://store.tomorrowland.co.jp/store/landoftomorrow/



