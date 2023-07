[株式会社ウエディングパーク]

株式会社ウエディングパーク(本社:東京都港区、代表取締役社長:日紫喜 誠吾)が運営するフォトウエディング・前撮りのクチコミ情報サイト「Photorait(フォトレイト)」は、8月10日に迎える「ウエディングフォトの日」を記念して、「『#ウエディングフォトの日』キャンペーン 2023」をスタートいたしました。







キャンペーン企画背景





結婚写真で「幸せな瞬間」を「続く幸せ」に、をテーマに昨年制定された「ウエディングフォトの日」。「パートナー」そして「ハート」の語呂合わせから8月10日を記念日にしました。

結婚写真は、パートナーとの人生の節目に自分たちらしさを表現できるものであり、特別な瞬間の「姿」だけでなく「想い」や「記憶」もカタチに残せる「撮った日からスタートできる」ものでもあります。

当社が実施した調査※によると、結婚写真を見返す習慣がある方は、パートナーとの関係性に満足している人の割合や、パートナーに感謝を伝える習慣がある人の割合が高いことがわかりました。

今回のキャンペーンは、そんな結婚写真で幸せを実感し、「続く幸せ」が溢れる未来にすることを目的とし、「ウエディングフォトの日」に結婚写真を見返したり、飾ったり、シェアしたり、パートナーや大切な人たちとのつながりを感じたりするきっかけにできればと思い、企画いたしました。

普段はなかなか伝えられないパートナーやご家族への感謝や愛を、結婚写真を通じて伝え合うきっかけにしていただければ幸いです。



※ウエディングフォトに関する調査

有効回答:結婚写真を撮ったことがある方1,000名(20代~50代の各250名)

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000293.000019494.html



キャンペーン概要





名称:

「#ウエディングフォトの日」キャンペーン 2023



概要:

Instagramで「#ウエディングフォトの日」をつけてご自身の結婚写真(フォトウエディング・結婚式の写真など)をフィード投稿いただいた方の中から15名様に、ウエディングフォトの日のコンセプトである「特別な瞬間を、ずっと続く幸せに」の想いにシンクロしたギフトをプレゼント。



プレゼント内容:

[特別な輝きで幸せ続く]

BRILLIANCE+「K10YG リンク ダイヤモンド エタニティ イヤーカフ M」(43,000円相当)1名様



ブリリアンス・プラスは、「幸せな記憶がすぐそばにある毎日」という想いを届けるために2006年に誕生したジュエリーブランド。

今回のプレゼントは、軽やかな輝きの輪が耳元を彩るエタニティタイプのイヤーカフです。ブライダルジュエリーを手がけるブリリアンス・プラスならではの上質な存在感とこだわりが感じられるアイテムです。

▶協力:株式会社キュー(BRILLIANCE+) https://www.brilliance.co.jp/



[ほっこり時間で幸せ続く]

YOU IN「9-Mood For YOU」ムードペアリングティーセット&

「CHEERS-MOOD PINK」スパークリングティー 14名様



YOU INの「9-Mood For YOU」は、自分を愛したい時、誰かと話したい時など9つのムード(味)が楽しめるギフトセット。オリジナルコースターも付いてくるので、内祝いや手土産などにもおすすめです。今回特別に、パートナーとの2人時間を楽しめるスパークリングティー「CHEERS-MOOD PINK」もセットでプレゼント。現在「#ウエディングフォトの日」キャンペーン当選者だけが楽しめるギフトです。

▶協力:YOU IN https://youin.jp/



期間:

2023年7月13日(木)~2023年8月15日(火)

※キャンペーン期間は予告なく変更になる場合がございます



応募方法:

本キャンペーン期間中、当選発表時点で以下1~3全てを満たす方が、プレゼント対象となります。

当社の運営する「Photorait(フォトレイト)」公式Instagramアカウント(@photorait_official)をフォロー

※プレゼント当選のご連絡はInstagramのDM(ダイレクトメッセージ)にて詳細をご連絡いたします



「Photorait(フォトレイト)」公式Instagramアカウントにてフィード固定しているキャンペーン投稿へのいいね



ハッシュタグ「#ウエディングフォトの日」をつけてご自身の結婚写真(フォトウエディング、結婚式など)をフィード投稿







※ストーリーズでの投稿は対象外です

※ご自身以外に写っている方の許諾も得たうえでご投稿ください

※2023年8月31日(当選のご連絡)までの期間中、公開アカウントにてフォローいただいた方が対象となります

※投稿に際し、結婚写真に関するエピソード100~500文字程度を投稿文(キャプション)に記載いただくと当選確率が上がります

└撮影した当時の思い出やエピソード

└普段伝えられないパートナーへの感謝や想い

└撮影時にこだわったポイント など



応募資格:

1.Instagramの公開アカウントをお持ちの方

2.日本国内に在住し、郵便物・宅配物の受け取りが可能な方

3.応募規約に同意された方



当選発表:

1.当選者には、2023年8月31日(木)までにフォトレイト公式Instagramアカウント(@photorait_official)より当選者のInstagramアカウント宛にダイレクトメッセージを送信し、当選のお知らせと必要事項ご返信のお願いをさせていただきます。

2.ダイレクトメッセージが送信された日より5日以内に、必要事項をご返信ください。

3.ダイレクトメッセージが届かない場合や期限までに必要事項をご返信いただけない場合は、当選を無効とさせていただきます。

※お使いの端末の通知設定(プッシュ通知)はオンにしてくださるようお願いします。

4.DMでの当選連絡後、期日までにプレゼント発送先の入力がない場合、当選の権利を無効とさせていただきます。

※住所・転居先が不明などでお届けできない場合も、当選を取り消しさせていただく場合がございます。

※商品の発送確認などのため、賞品が到着するまでアカウント名・ユーザー名を変更しないようお願いいたします。

5.応募内容に虚偽の記載があった場合、当選資格を取り消しさせていただきます。

6.応募方法や抽選方法、当選についてのお問い合わせは受け付けておりません。



その他応募規約などの詳細は、キャンペーンページをご確認ください。

https://www.photorait.net/special/377



協力





・株式会社キュー(BRILLIANCE+)

「ブリリアンス・プラス」は、ダイヤモンドを強みとし、2006年に誕生したジュエリーブランドです。ブライダルジュエリーは完全受注生産制で、ルース(裸石)やデザインから、地金・リング幅といった細部までこだわって選んでオーダーいただいたものを一つずつ製作。過剰な在庫や廃棄を生むことなく、お客様が本当に欲しいと思える商品を選んでいただけます。



・YOU IN

「YOU IN」は、気分やシーンに合わせて“ムードペアリング体験”を提供するブランドです。

裏千家茶道家 岩本宗涼氏を監修に迎え、お客様に飲んでいただくシーンや気分を想像しながらムードに最大限寄り添えるブレンドを追究しました。

お湯を注いだその瞬間から最後の一滴まで、心ゆくまでお楽しみ下さい。



「ウエディングフォトの日」について







「ウエディングフォトの日」は、結婚写真を見返したり、飾ったり、シェアしたり、パートナーへの感謝を伝えあったりする日。

2022年、結婚を祝う「幸せな瞬間」を、結婚生活の「続く幸せ」につなげることを目的とし、「パートナー」及び「ハート」の語呂合わせから8月10日を「ウエディングフォトの日」として日本記念日協会に申請、登録認定されました。



孤独感やパートナーシップにおける課題を改善し「ウェルビーイング」や「多様な幸せ」を実現するためには、多くの人が人とのつながりを感じられる機会やパートナーの大切さを実感する機会を増やすこと、また、多様なパートナーシップを認め合えるような状況をつくるべきなのではないかと考えます。

「ウエディングフォトの日」を通じて、結婚にまつわる写真に触れる機会を増やし、人とのつながりを感じることで、幸せの好循環をつくっていきたいと考えております。

昨年時点で235の企業・団体からの協力や賛同をいただき、Instagramでのハッシュタグ投稿は2023年7月10日現在、4,900件となっています。



▼特設ページ

https://www.photorait.net/weddingphotoday/concept



株式会社ウエディングパークは、「結婚を、もっと幸せにしよう。」という経営理念のもと、さらなるサービス拡充に努め、ブライダル業界のインターネットリーディングカンパニーとして結婚準備をもっと便利に楽しくするお手伝いをしてまいります。



フォトウエディングの決め手が見つかるクチコミサイト「Photorait(フォトレイト)」







「Photorait(フォトレイト)」は、全国のフォトウエディング・前撮りの撮影スタジオ・サロン情報と共にクチコミを掲載している日本最大級のフォトウエディング専門クチコミ情報サイトです。エリアやこだわり、写真の雰囲気など様々な検索軸から自分にぴったりのスタジオ・サロンに出会い、資料請求や相談予約ができます。









【株式会社ウエディングパーク概要】

社名:株式会社ウエディングパーク https://www.weddingpark.co.jp/

所在地:東京都港区南青山3丁目 11-13 新青山東急ビル6F

設立:1999年9月

資本金:2億3198万円

代表者:代表取締役社長 日紫喜 誠吾

事業内容:ウエディング情報サービス事業



