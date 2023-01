[ハーマンインターナショナル株式会社]

ハーマンインターナショナル株式会社(本社:東京都千代田区、代表取締役:桑原拓磨)は、アメリカ カリフォルニア発祥の世界最大級のオーディオブランド「JBL」が、日本最大の音楽専門チャンネル「スペースシャワーTV」とのコラボレーションとして、ヒップホップグループ“梅田サイファー”のスペシャルライブ映像を、スペースシャワーTV YouTubeチャンネルにて2023年1月26日(木)18時よりプレミア公開することを発表いたします。







このパフォーマンスの音響システムには、JBL Professionalの「JBL PRX ONE オールインワンPAシステム(以下、JBL PRX ONE)」を採用しています。スタイリッシュで充実した機能を備えクラス最高のパワーと音響性能、ポータブル性を兼ね備えたコラムPAスピーカーである「JBL PRX ONE」 の魅力を存分に発揮した、JBLならではのクリアなサウンドによる特別なパフォーマンスをぜひお楽しみください。



タ イ ト ル:『梅田サイファー Special Performance presented by JBL AND SPACE SHOWER TV』

動画公開日:2023年1月26日(木)18時

収 録 曲:梅田サイファー:Yes Yes Y’all, Oh!マンマミーア, 服部半蔵, Glass

視聴URL:https://youtu.be/xh1t50XHACU (スペースシャワーTV YouTubeチャンネル内)

※撮影日は2022年12月某日となります



さらに、オンラインメディアの「EYESCREAM」ではアーティストインタビューも同時公開。ぜひ合わせてご覧ください。

https://eyescream.jp/music/126429/







梅田サイファー Special Performance presented by JBL AND SPACE SHOWER TV 概要





YouTubeでのパフォーマンス動画は 2,500万回再生を突破し、また、昨年の「キングオブコント2022」オープニングソングを手がけるなど、今日本のヒップホップシーンで注目度急上昇の “梅田サイファー”。その彼らが、ポータブルPAスピーカー「JBL PRX ONE」を持ち向かった先は、大阪・心斎橋にある顔なじみのバー。いつもは飲みに集まる場所も、「JBL PRX ONE」があればたちまちステージとなり、クラブシーンに変わります。



<“梅田サイファー”よりコメント>

いつもは飲みに集まる場所で、ここでラップはできへんやろという固定観念がありましたが、このJBLのスピーカーがあれば、もうどこでもステージになるって感じがしましたね。あの場であの爆音が鳴ることにテンション上がりました。自分たちらしく、いつも通りなんですけど、ライブ会場とは違ってギュッとしてる感じがあるんで、雰囲気的にはすごい“梅田サイファー”らしいパフォーマンスになっています。このスペシャルライブムービーを見ていただいて、我々のライブが気になった方はぜひ会場にも足を運んでいただきたいですし、このJBLのスピーカーを使って我々いろんなとこに駆り出すこともできることが証明されたので、様々な場所からのライブの出演依頼をお待ちしてます!







梅田サイファー プロフィール







梅田サイファーは大阪梅田駅で行われていたサイファー、および、その参加者から派生したヒップホップグループ。





2007年5月、ラッパーのふぁんくが、「もっとラップがしたい」という思いから、毎週土曜日の夜に、梅田駅の阪神百貨店と阪急百貨店を繋ぐ歩道橋で、友人たちと開始したサイファーが発祥。その後SNSを通じて次第に参加者が増加し、R-指定をはじめ、多くのメンバーがMCバトルの大会で優勝や好成績を残したことにより、注目されるように。

現在は、歩道橋でのサイファーは基本的に開催されていないが、主要メンバーはヒップホップグループ“梅田サイファー”として、音源発表やライブ活動を精力的に行っている。ただし、そのスタンスはあくまでもサイファーであるため、一般的なグループやクルーのような固定メンバーや上下関係はない。



・梅田サイファー ウェブサイト: https://www.umeda-cypher.com/







「JBL PRX ONE オールインワンPAシステム」について







移動や収納に便利な組立式のコンパクトボディに、コラムアレイと7チャンネルデジタルミキサー、多彩なプロフェッショナルDSP、クラス最高のオーディオ接続、Bluetooth機能、アプリコントロールを搭載した充実のオールインワンパワードコラムPA。妥協のない音響性能とパワーで、あらゆる場所の音作りに活躍します。





サイズ(W x H x D): 482 x 850 x 647mm ※梱包時

重量:約25kg

「JBL PRX ONE」製品ページ: https://jp.jbl.com/JBL+PRX+ONE.html





<スペースシャワーTVについて>





日本のロック・ポップスを中心に、邦楽・洋楽・メジャー・インディーズを問わず、様々なジャンルを網羅し、全国のスカパー!、J:COM、ひかりTV、ケーブルテレビで24時間放送する日本最大の音楽チャンネルです。





<JBLについて>

美しい外観とプロ・サウンドを両立した家庭用スピーカーの開発を目指して設立。以来、世界中のあらゆる音楽が関わるシーンで、プロアマ問わず信頼され、愛用され続けている、世界最大級のオーディオメーカーです。

家庭用超高級スピーカーからイヤホン、ヘッドホン、ホームシアターを展開。また、トヨタを始めとする車載純正オーディオ、マルチメディア用などの民生機器から、世界中の映画館、スタジアム、コンサートホール、そして放送局やレコーディングスタジオなどが対象となる業務用機器を投入しています。JBLは世界中の競技場で音響システムとして採用されており、様々な世界的なスポーツイベントでも採用されています。



<ハーマンインターナショナル(米国本社/Harman International Industries, Incorporated)について>

ハーマンインターナショナルは、プレミアム・オーディオ、ビジュアル、コネクテッド・カーと、それらを統合したソリューションを、自動車、消費者、プロフェッショナルの市場に向けて、設計・製造・販売しています。弊社のAKG(R)、Harman Kardon(R)、Infinity(R)、JBL(R)、 Lexicon(R)、Mark Levinson(R)、Revel(R)を含む主要ブランドは、オーディオ愛好家やアーティスト、イベント/コンサート会場などで多く利用され、称賛を受けています。また今日では、弊社のオーディオやインフォテイメント・システムが装備された自動車が世界で5,000万台以上走っており、弊社のソフトウェアサービスは、オフィスや家庭、車やモバイルなどあらゆるプラットフォームにおいて、何十億台ものモバイル端末やシステムが安全な接続や統合を行えるよう、支えています。ハーマンインターナショナルは全世界に約30,000名の社員が在籍しています。



<お客様のお問い合わせ先>

ハーマンインターナショナルコールセンター

Tel:0570-550-465

https://www.harman.com/Japan



