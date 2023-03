[株式会社 トゥモローランド]

イタリアンブランド<TOD'S(トッズ)>のアイコンであるモカシンシューズ<ゴンミーニ>をカスタマイズできるオーダー会<customize My Gommino(カスタマイズ マイ ゴンミーノ)>クラフツマンシップの高い技術力により、一足一足ハンドメイドで作り上げられます。





<TOD'S(トッズ)> ~ Customize My Gommino ~



トゥモローランド 丸の内店では3月10日(金)から3月12日(日)までの期間

『TOD'S ~ Customize My Gommino ~』を開催いたします。







今シーズンから取り扱いが始まったイタリアを代表するクラフツマンシップの高い技術力を誇る〈TOD'S(トッズ)〉。



TOMORROWLAND丸の内店にて開催される『My Gommino』では〈TOD'S(トッズ)〉のアイコンモデルである<ゴンミーニ>を、ご自身のお気に入りのパーツにてカスタマイズオーダーして頂ける特別な機会となっております。

豊富にご用意したレザー/カラー/パーツなどをお選びください。



〈TOD'S(トッズ)〉の熟練した職人により一足ずつハンドメイドで仕上げられる特別なオーダー会。

ぜひこの機会に、TOMORROWLAND丸の内店へお越しください。





ITEMS







CITY GOMMINO LACCETO

¥91,300(税込)~





CITY GOMMINO MOCASSINO

¥91,300(税込)~







ORDER MENU





素材、カラー、ステッチ、ライニング、ペブル、バックル、ブレードレザー、イニシャル

お好みのパーツにてカスタマイズしていただけます。















お渡し時期:6月中旬~下旬予定



サイズ展開

men's:4.0(23.0cm)~ 13.0(32.0cm)

women's:34 (21.0cm)~ 42(29.0cm)



上代:¥91,300(tax in)~







NEW ARRIVAL





また、今シーズン " GOMMINO CITY MOCCACINO " と、

以下のアイテム、バッグ数型が通常展開スタートいたします。

※以下のアイテムはオーダー対象外です。









GOMMINI CATENA ANELLO METAL

WHITE:33-01-32-02002

BLACK / BROWN : 33-01-32-01003









MAXI CATENA PELLE

BLACK:33-01-32-01006

SAND:33-01-32-01007

¥86,900(税込)~







[開催時期・店舗]



3月10日(金)~3月12日(日)

トゥモローランド 丸の内店



instagram:@tomorrowland_marunouchi



※掲載内容は予告なく変更する場合がございます。



企業プレスリリース詳細へ (2023/03/07-17:46)