株式会社Pearl Abyss JP(本社:東京都新宿区、代表取締役社長:韓 昇煕)は、本日3月3日(金)に『黒い砂漠』が泊まれる本屋がコンセプトの『BOOK AND BED TOKYO』とコラボレーションすることを発表しました。





黒い砂漠×BOOK AND BED TOKYO コラボレーション開催!





■開催予定期間

2023年3月15日(水) ~ 2023年4月12日(水)

■開催概要

このたび、黒い砂漠PC、黒い砂漠モバイルが合同で、泊まれる本屋がコンセプトの「BOOK AND BED TOKYO」とコラボレーションすることとなりました。コラボレーションは新宿店、心斎橋店の2店舗で開催されます。

店内カフェではコラボメニューが用意されており、各メニューにはそれぞれ黒い砂漠オリジナルグッズが付きます。コラボメニューやオリジナルグッズは今後告知にアップされる予定です。また、コラボメニューをご注文いただいた方には特別なクーポンも付きます。詳細は3月15日(水)以下URLにて再度掲載されますので、続報をお待ちください。



詳細はこちら

■黒い砂漠(PC版)告知URL

https://www.jp.playblackdesert.com/News/Notice/Detail?boardNo=6325&countryType=ja-jp&boardType=1&searchType=&searchText=¤tPage=1

■黒い砂漠MOBILE告知URL

https://forum.jp.blackdesertm.com/Board/Detail?boardNo=2&contentNo=20656











THE WORLD CLASS MMORPG。

The MMORPG、黒い砂漠。

リマスタリングで躍動感あふれるグラフィックとリアリティ感あふれるサウンドを実装しMMORPGの限界に挑戦する『黒い砂漠』。迫力感あふれる戦闘と攻城戦、そして探険と貿易、釣り、訓練、錬金、料理、採集、狩猟など豊富なコンテンツを広大なオープンワールドでお楽しみいただけます。











『黒い砂漠 MOBILE』は、PC用MMORPG『黒い砂漠』を原作としたモバイル専用のオンラインRPGです。 美しいグラフィックとアクション性の高い戦闘、豊富なクラス、PvP,PvE,GvGなど、戦闘コンテンツのほか、様々な生活コンテンツも楽しむことができます。

原作のPC版「黒い砂漠」は、3年に及ぶ独自エンジンの開発によって実現されたロールプレイングゲームで、アジア・北米・欧州といった主要地域、全世界150ヵ国 1,000万人以上に遊んでいただいております。

モバイル版のエンジンは、その技術の粋を活かして作り上げており、迫力のあるアクション体験と実写に近いグラフィックスで、これまでに表現できなかった没入感のあるゲーム体験を生み出しております。また年間を通して人気を博したアプリに贈られる「Google Play ベスト オブ 2019」において「エキサイティング部門」を受賞するなど、2019年度に話題となった作品の一つです。









PC版『黒い砂漠』

・公式サイト

https://www.jp.playblackdesert.com/

・Twitter

https://twitter.com/OFFICIAL_BDJP

・Youtube

https://www.youtube.com/@BlackDesert_JP



『黒い砂漠モバイル』

・公式サイト

https://www.jp.blackdesertm.com/

・Twitter

https://twitter.com/BlackDesertM_JP

・Youtube

https://www.youtube.com/@BlackDesertMobile_JP



