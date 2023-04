[株式会社エフエム愛知]

4月29日(祝・土) 昭和の日 昭和歌謡を大特集!5月3日(祝・水)~5月4日(祝・木) 出身地別アーテスト特集!5月5日(祝・金) 親子で聴きたい音楽特集! ほか





FM AICHIは、ゴールデンウィークの4月29日(祝・土)、5月3日(祝・水)~5月5日(祝・金)に特別番組を編成します。今年のゴールデンウィーク、海外旅行や遠出を控えて近場や自宅でゆっくりと過ごすリスナーも多いのではないでしょうか。そんなリスナーの皆さんの休日を厳選したヒット・ナンバーとともに過ごしていただけるような特別企画をお届けします。



◆4月29日(祝・土) 6:00~8:00『ONE MORNING SATURDAY ~昭和歌謡Song Book~』昭和の日のONE MORNING SATURDAYは昭和歌謡を大特集!あのアイドルやあのスター達の名曲など、令和の現在、幅広い世代に注目される歌謡曲のヒット・ナンバーをご紹介します。パーソナリティ:重田優平



◆5月3日(祝・水)~5月4日(祝・木) 6:00~19:30『FM AICHI GOLDENWEEK SPECIAL ~全国ご当地 Song Book~』5/3は西日本、5/4は東日本をピックアップして、出身地別のアーティストのヒット曲や旅先の情景を綴ったナンバーをご紹介します。パーソナリティ: 6:00~8:00 山本航生(5/3)、重田優平(5/4) 8:20~10:50 水城あやの(5/3)、小林美鈴(5/4) 11:30~14:30 高橋萌(5/3.4) 14:30~17:00 佐井祐里奈(5/3.4) 17:00~19:30 黒岩唯一(5/3.4)◆5月5日(祝・金) 6:00~14:55『FM AICHI GOLDENWEEK SPECIAL ~親子で聴きたいプレイリスト~』こどもの日の5/5は、親子で一緒に聴きたい名曲を特集します。過去から現在まで教科書に掲載された名曲や合唱コンクールの定番曲を中心に、子供に聴かせたい楽曲をリスナーのエピソードとともに紹介していきます。パーソナリティ:重田優平(6:00~8:00)/小林美鈴(8:20~11:00)/黒江美咲(11:30~14:55)◆5月5日(祝・金) 15:00~17:00『JFN Special Life Time Audio2023~My First Music~「14歳のプレイリスト」』3年目となる「Life Time Audio My First Music『14歳のプレイリスト』」。今年は、毎週土曜日15時から放送中の「おと、をかし」を担当する[Alexandros]の川上洋平がパーソナリティを務めます。14歳のころに影響を受けた楽曲をテーマに、届いたリクエストの中から川上洋平が生演奏でカバーもお届けします。



◆5月5日(祝・金) 17:00~19:00『FM AICHI GOLDENWEEK SPECIAL ~親子で聴きたいREQUEST SONG BOOK~』親子で一緒に聴きたい曲を洋楽、邦楽、時代やジャンルを問わずリスナーからリクエストとして募集。その曲との出会いなどのエピソードと共に紹介していきます。パーソナリティ:山本航生





