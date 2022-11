[株式会社ヨウジヤマモト]

11月18日金曜日に発売



Y'sは、フランス・パリを拠点とするインディペンデントフットウェアブランド「both」とのコラボレーションブーツを、11月18日(金)に発売。限定モデル。









bothは、天然ゴム素材と最先端のテクノロジーを組み合わせ、創造的なアプローチでフットウェアやプレタポルテを再定義し、表現を追求しています。現代において、ユニークで革新的且つ耐久性のあるフットウェアをつくることに強い信念を持ち、靴を再考し、創造性を高め、新しいスタイルとアイデンティティを辿ってそのプロダクトにより表明します。



洗練と雑さ。実験的な姿勢。独自の価値観。現代的でインダストリアルな要素。Y'sの持つユニークな視点と、bothの特性は、オーガニックにリンクしています。



唯一、革新性──



このコラボレーションのために準備された全く新しいデザイン。チェルシーブーツとレースアップブーツが組み合わせられ、興味深く複雑に交差したシューレースのユニークな造形、bothのアイコニックなソールが、Y'sとboth、両者が出会い生まれた限定的なシルエットであることを象徴しています。



Y's x both Lace-up boots

https://www.yohjiyamamoto.co.jp/collection/capsules-ys/ys-x-both/



カラー: ブラック

サイズ: JP23.0/24.0/25.0/26.0/26.5/27.0/28.0cm ユニセックスコレクション

(EU37/38/39/41/42/43/44)

85,800円(税込価格)













「Y's x both」は、11月18日金曜日より、日本国内全ストア、及び公式オンラインブティックでお買い求めいただけます。



Y's x both

発売日:2022年11月18日金曜日発売予定

Y's 日本国内ストア及び公式オンラインブティック



最寄りのY'sストアへお問合せ:

https://www.yohjiyamamoto.co.jp/shopinfo/

お電話による商品のご注文を承り、お客様のお手元に代引発送でお届けできるストアもございます。詳細はお近くの店舗へお問い合わせ下さい。ストアスタッフがご案内させていただきます。



オンラインでのご購入:

https://theshopyohjiyamamoto.jp/shop/c/c30/



*both Tokyo store、both SKP Xian storeでも展開いたします:

https://both.com



Y'sでは居住国に合わせたオンラインブティックをご用意しています:

日本/日本語 https://theshopyohjiyamamoto.jp/shop/c/c30/

France・International/Francais https://theshopyohjiyamamoto.com/fr/shop/c/c30/

International/English https://theshopyohjiyamamoto.com/shop/c/c30/

中国/中文 https://china.theshopyohjiyamamoto.com/shop/shop/c/c30/



Y's

ワイズは、1972年に山本耀司が手掛けた最初のブランドであり、それとともに、山本の服作りへの思想と哲学です。原点は、男性の服を女性が着るというコンセプトのもと時代に流されることのない価値観を持つ、自立した女性たちへの服作り。機能的で品位ある日常着。独自のカテゴリーの中、普遍的な価値観とユニークなパターンメイキングで形づくられるワイズのクリエイション。カッティングとシルエットに拘り、素材の風合いを生かし、着ることによって生まれる人の体と服の間にある空気感、分量感、バランスを大切に行われる服創り。哲学を受け継ぐ現在のアトリエチームの表現により、ブランドのアイデンティティ、機能的で質の高いプレタポルテを提案するコレクションを体現しています。

http://www.yohjiyamamoto.co.jp/ys/



