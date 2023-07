[株式会社ウエディングパーク]

https://kekkon-ashita.weddingpark.co.jp/wedding-up-day-2023



株式会社ウエディングパーク(本社:東京都港区、代表取締役社長:日紫喜 誠吾)は、ハイブリット型のビジネスカンファレンス「Wedding-UP DAY 2023」を2023年9月12日(火)に開催決定。本日より登壇者の公募をスタートいたします。







https://form.run/@wedding-up-day-2023



Wedding-UP DAY 2023について





Wedding-UP DAY 2023とは、企業の枠を超え人々が集い、これからのウエディングビジネスを共に考え、未来へのアクションを起こすきっかけを生み出すビジネスカンファレンスです。



“結婚や結婚式の価値を見つめ直し、これからの時代に本当に必要なウエディングの在り方を考える機会を創出していきたい。業界内外の方々が一同に介し、学び、鼓舞し合うような機会を提供していきたい。”



そのような想いから、これからのウエディングビジネスを共に考え、未来へのアクションを起こすきっかけを生み出すカンファレンスとして、2022年より開催をしております。



カンファレンス概要





日 時:2023年9月12日(火)13:00~17:00(予定)

会 場:八芳園(東京都港区)

開催方法:リアル開催をメインとしながら、オンライン配信も行うハイブリッド形式

参加費用:無料

※一般参加に関しては、8月中旬頃参加フォームをオープン予定です



スケジュール(仮):

7月11日(火)公募枠登壇者エントリー開始

7月31日(月)公募枠登壇者エントリー締め切り

~8月8日(火)公募枠登壇者採択 結果発表

※エントリーいただいたすべての方に審査結果を通知させていただきます

8月中旬頃 公募枠登壇者発表

一般参加(リアル・オンライン共に)の募集開始

9月12日(火)Wedding-UP DAY 2023開催



特設ページ:https://kekkon-ashita.weddingpark.co.jp/wedding-up-day-2023





カンファレンステーマ





「Challenge!ー 変革の加速が、新しい未来を創る。ー」



『丸3年。』

世界ではさまざまな変革が起こりました。

これからの社会は、変化に柔軟に対応し、挑戦し続けられる業界、企業、

そして人材こそが、未来を創っていくことでしょう。

新たな市場や多様なニーズが生まれている今、ウエディング業界に求められるのは、

さらなる「変革」です。



わたしたち一人ひとりが日々挑戦し続けることが、変革を加速させ、

新しい未来を創るのではないでしょうか。



これまで培ってきた文化・歴史を紡ぎながら多様な幸せを叶えていくために。

若い世代が活躍し、企業の枠を越えて切磋琢磨できる、憧れの業界を創るために。



参加者全員=100色の挑戦を共有し、称え合うことで、自分と仲間の挑戦を業界の歴史に刻んでいこう。

ウエディングビジネスの未来を創るChallengeを。1人じゃなく、みんなで。





登壇者の公募に関して





今年のWedding-UP DAYは、業界内外で活躍するU30の挑戦パーソンたちが一堂に会し、自身の挑戦エピソードをシェアする場として開催します。

日々の業務の中で、これまでどんな壁にぶつかり、どのように乗り越えてきたのか。

それぞれの挑戦を、企業の垣根を越えたメンバーで共有し合うことで、業界全体で切磋琢磨し、ウエディング業界の未来を共に創ることを目指します。



公募枠の対象:ウエディング企業・団体に所属する30歳以下の方



募集テーマ:あなたが仕事上でもっとも挑戦した“ My Best Challenge ”

・挑戦タイトル

・具体的な挑戦内容

・挑戦に込められた想い、背景

・挑戦においてぶつかった壁

・挑戦を通じて得た学び、気付き …etc



発表形式:発表時間5分(6分で強制終了)

投影資料最大3枚(表紙は除く)



応募方法:下記「注意事項」をご確認の上、以下のフォームよりお申込みください

https://form.run/@wedding-up-day-2023

※申込締切:2023年7月31日(月)予定



注意事項





・公募枠における登壇者決定は先着順ではなく審査制とさせていただきます。エントリー内容をもとに運営事務局にて厳正な審査の上、登壇者を決定させていただきます。尚、審査内容に関するご質問はお答えできかねますので、あらかじめご了承ください。

・公募枠の採択結果については、8月8日(火)までに通知させていただきます。

・登壇いただく方に関して、9月12日(火)は終日予定を空けていただくようお願いいたします。

・宗教等の勧誘目的でのご参加は、ご遠慮いただいております。その他、当社の判断によりご参加をお断りさせていただく場合がございます。ご参加をお断りさせていただく場合、お断りの理由についての個別回答はいたしません。予めご了承ください。

・本カンファレンスは、後日アーカイブ動画やレポート記事などにコンテンツ化し半永久的に使用することを予定しております。企業名や登壇者情報、お写真、プレゼン内容などが外部に公開されることにあらかじめご同意をいただき、プレゼン内容には社外秘情報などを含まないようお願いいたします。

・申し込みフォームへご記入いただいた個人情報は、本イベントに関するご案内の他、当社プライバシーポリシーにて定める目的以外に、お客様の許可なく利用することはいたしません。また、申し込み情報をお送り頂いたと同時に、当社のプライバシーポリシー(https://www.weddingpark.co.jp/privacypolicy)に同意頂いたものとみなします。

・登壇希望の方は、注意事項をすべて必読・同意の上、7月31日(月)までに、応募フォームよりエントリーをよろしくお願いいたします。





株式会社ウエディングパークは、「結婚を、もっと幸せにしよう。」という経営理念のもと、今後もデジタル技術の力で、ウエディング業界を全面支援できるよう尽力してまいります。





【株式会社ウエディングパーク概要】

社名:株式会社ウエディングパーク https://www.weddingpark.co.jp

所在地:東京都港区南青山3丁目 11-13 新青山東急ビル6F

設立:1999年9月

資本金:2億3198万円

代表者:代表取締役社長 日紫喜 誠吾

事業内容:ウエディング情報サービス事業



【運営サービス一覧】

■結婚準備クチコミ情報サイト「Wedding Park(ウエディングパーク)」

https://www.weddingpark.net

■海外・リゾートウエディングのクチコミ情報サイト「Wedding Park海外」

https://foreign.weddingpark.net

■結婚衣装選びのクチコミ情報サイト「Wedding Park DRESS」

https://dress.weddingpark.net

■フォトウエディング・前撮りのクチコミ情報サイト「Photorait(フォトレイト)」

https://www.photorait.net

■婚約・結婚指輪のクチコミ情報サイト「Ringraph(リングラフ)」

https://ringraph.weddingpark.net

■結婚の“今”と“未来”を考えるメディア「結婚あした研究所 by Wedding Park」

https://kekkon-ashita.weddingpark.co.jp



【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社ウエディングパーク

広報担当 飛田/鈴木/宮崎

E-Mail:pr_wp@weddingpark.co.jp



以上



企業プレスリリース詳細へ (2023/07/11-13:46)