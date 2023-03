[株式会社 赤ちゃん本舗]

今しか買えない限定デザインをお見逃しなく!



株式会社赤ちゃん本舗(本社:大阪市中央区 https://www.akachan.jp )は、100周年を迎えるディズニーを祝して『ディズニーベビーフェア』を2023年3月31日(金)から4月27日(木)まで、全国のアカチャンホンポとオンラインショップ(https://shop.akachan.jp)で開催いたします。









『ディズニーベビーフェア』では、100周年のアニバーサリーイヤーに、普段は一緒に並ぶことのないキャラクターたちが大集合した夢の企画をご用意しています。

「ディズニー100」をテーマにした限定商品やプレゼントなどを豊富に取り揃え、アカチャンホンポならではのスマイルな育児を応援する商品が目白押し!

さまざまなパッケージ企画が好評の、ロングセラー商品「水99% Superシリーズ 」のおしりふき限定デザインも登場します。



アカチャンホンポでしか手に入らない、特別感のある商品をご紹介いたします。





「ミニトートバッグ」プレゼント!



3月31日(金)から4月27日(木)のフェア期間中、下記のマークがついている対象商品を含む5,500円(税込)以上ご購入いただいた方に、「ミニトートバッグ」をプレゼントいたします。











<前半>





期間:3月31日(金)~4月13日(木)

全店計2,500点限定











<後半>

期間:4月14日(金)~4月27日(木)

全店計2,500点限定





※なくなり次第終了。

※1家族様1点限り。

※レシート合算不可。

※オンラインショップでは実施いたしません。







ディズニーキャラクターが大集合!「水99%Super 新生児からのおしりふき」の限定デザイン



アカチャンホンポのロングセラー商品「水99%Superシリーズ」のおしりふき。

毎回多くのお客さまからご好評いただいている限定パッケージ企画です。

今回スタンダードタイプと厚手タイプの2種を「ディズニー100」の限定デザインでご用意いたしました。

こだわりの詰まった当社オリジナル商品に、さらにかわいい人気のキャラクターたちのデザインを加え、みなさまの暮らしにスマイルをお届けします。



「水99%Superシリーズ」は、不純物を徹底的に除去し、超純水を99%以上使用しています。

残り1%の成分も厳選し、防腐剤を必要最小限に抑え、デリケートな赤ちゃんの肌にもやさしい新生児から使えるおしりふきです。







たっぷり使える90枚入りのスタンダードタイプ。







【商品概要】

■商品名:水99%Super 新生児からのおしりふき

■価 格:1,695円(税込 1,864円)

■容 量:90枚×16個

※全店計100,000ケース限定





新生児のゆるゆるうんちも1枚できれいにふき取りやすい厚手シート。

スタンダードタイプより厚手なので、少ない枚数でふくことができます。









【商品概要】

■商品名:水99%Super 新生児からのおしりふき

厚手タイプ

■価 格:3,426円(税込 3,768円)

■容 量:60枚×20個

※全店計10,000ケース限定







今しか買えないキャラクターデザイン!子育てを楽しく彩るアカチャンホンポ限定アイテム!



■ 長袖 ドレスオール ■

夏生まれの赤ちゃんにおすすめ!快適に過ごせるよう、綿100%の薄手素材で作りました。

新生児の頃は、おむつ替えがしやすいドレスとして、足の動きが活発になってきたら、プレオールとして着用すれば裾がまくれ上がりません。前開き仕様なのでお着替えが簡単にでき、かわいさだけでなく、機能面も兼ね備えています。





【商品概要】

■商品名 :長袖 ドレスオール

■価 格 :2,700円(税込 2,970円)

■サイズ : 50~60cm

■組成表示:綿100%





■ プレオール ■

総柄タイプと胸元にワンポイントタイプのプレオール。

色々なキャラクターが勢揃いし、特別感のある1着です。

プレオールなので足の動きが活発な赤ちゃんにおすすめ。前開き仕様なので寝ている赤ちゃんのお着替えも簡単にできます。





【商品概要】

■商品名 :半袖 プレオール

■価 格 :2,400円(税込 2,640円)

■サイズ :60・70・80cm

■組成表示:綿100%





■ パジャマ ■

人気のキャラクターたちがギュッと詰まったデザインのパジャマ。

天竺素材で伸縮性があり、首のうしろがゴム仕様なのでお着替えが簡単です。





【商品概要】

■商品名 :半袖 パジャマ

■価 格 :2,400円(税込 2,640円)

■サイズ :[ベビー] 80・90・95cm [キッズ]100・110・120cm

■組成表示:綿100%





■ Tシャツ ■

人気のキャラクターたちが勢揃い!

普段一緒に並ぶことのないキャラクターたちがデザインされているので、見ても着ても楽しめるTシャツです。

総柄Tシャツは、同時に発売している耳付きハットのつばの裏面にも同じ柄がデザインされており、セットでのコーディネートもおすすめです。





【商品概要】

■商品名 :半袖 Tシャツ

■価 格 :1,280円(税込 1,408円)

■サイズ :[ベビー] 80・90・95cm [キッズ]100・110・120cm

■組成表示:[本 体] 綿60%、ポリエステル40%

[リブ部分]綿58%、ポリエステル37%、ポリウレタン5%





■ 耳付きハット ■

大きな耳がポイントの帽子。

つばの裏面にキャラクターたちが描かれた総柄デザインは、同時に発売している総柄Tシャツと同じ柄。

Tシャツと柄を合わせたスタイルや、シンプルなカラー展開なので、どんなアウターとも合わせやすく、色々なコーディネートをお楽しみいただけます!

風などで飛ばされるのを防ぐあごゴム付きです。



【商品概要】

■商品名:耳付きハット ディズニー

■価 格:1,780円(税込 1,958円)

■サイズ:48・50・52cm





■ バッグ用チャーム ■

バッグなどにつけて目印に!

裏面には名前が書けるので、お名前チャームとしても使えます。



【商品概要】

■商品名:バッグ用チャーム

■価 格:580円(税込 638円)





■ お昼寝ふとん5点セット ■

保育園や幼稚園、おでかけ時に便利なお昼寝ふとんセット。

掛けふとんは洗濯機や乾燥機が使え、敷きふとんも手洗いが可能なので、汚れた場合でも清潔に保つことができます。

「ディズニー100」のかわいい限定デザインと、持ち運びに便利な専用バッグ付きもうれしいポイントです。

※洗濯時、乾燥時はネットをご使用ください。



【セット内容】

・掛けふとん ・掛けふとんカバー ・固綿敷きふとん ・敷きふとんカバー ・バッグ



【商品概要】

■商品名:お昼寝ふとん5点セット ディズニー100

■価 格:6,980円(税込 7,678円)

■サイズ:約70×120cm(敷きふとんサイズ)

■素 材:ポリエステル100%





■ ひんやり敷きパッド ■

肌に当たる部分に接触冷感の生地を使用しているので、夏も快適に過ごせます。

四隅にゴム付が付いているので敷きふとんに固定できます。赤ちゃんの汗などで汚れた場合でも、お洗濯が可能なので清潔に保つことができます。

※洗濯時はネットをご使用ください。



【商品概要】

■商品名:ひんやり敷きパッド

■価 格:1,580円(税込 1,738円)

■サイズ:<レギュラーサイズ>約70×120cm

<ミニサイズ> 約60×90cm

■素 材:ポリエステル100%





■ ディズニー100th デザイン食器 お楽しみセット ■

アカチャンホンポ限定の食器3点セット。

ご飯を食べるとかわいいキャラクターたちが見えてくるので、お食事の時間がより楽しくなります。



【商品概要】

■商品名:ディズニー100th デザイン食器 お楽しみセット

■価 格:2,000円(税込 2,200円) <100周年特別価格>





(C)Disney

(C)Disney/Pixar

(C)Disney. Based on the “Winnie the pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.





※店舗により取り扱いがない、または取り寄せになる商品・サイズがございます。

※オンラインショップでは、企画内容が異なる場合があります。

※セブンタウン小豆沢店・ららぽーと福岡店の取り扱いは、主にマタニティから生後1歳頃までの商品のため、一部商品の取り扱いがない場合がございます。詳しくは店舗へご確認ください。





