[株式会社ONE COMPATH]

オリジナルキャラが地図上に登場、健康意識高いユーザーへブランド価値向上に寄与



TOPPANグループの 株式会社ONE COMPATH(ワン・コンパス)が運営するウォーキングアプリ「aruku&(あるくと)」は、2023年10月2日から10月30日に開催している株式会社 明治とミズノ株式会社の共同キャンペーン「おなかからだキャンペーン」に採用されました。aruku&アプリの地図上に現れるオリジナル住民キャラクターの依頼達成で獲得できる「応募カード」を集めると、抽選で明治ブルガリアヨーグルトギフト券やミズノシューズなど豪華賞品が合計312名に当たります。









■導入の背景

明治では、今年で発売50周年を迎える「明治ブルガリアヨーグルト」により、食卓からお客さまの健康な毎日に貢献してきました。また、ミズノではウォーキングなど日常の運動機会の創出により、お客さまの健康習慣の醸成を図ってきました。

このたび、お客さまの健康を考える2社がタッグを組み、当社が提供している「aruku&」の法人向けサービス「aruku& for キャンペーン」を活用し、健康意識の高いアプリユーザーに向けた「おなかからだキャンペーン」を実施することとなりました。アプリの地図上に登場するキャラクターから依頼される歩数を歩き、達成するとヨーグルトギフト券やシューズ、健康器具が当たるキャンペーンに参加できます。また、健康にまつわるコラムもアプリ上で確認できます。ウォーキングと食を掛け合わせた健康習慣の定着を図り、食品メーカーとスポーツメーカー両社の健康への取り組みを発信することで、ブランド価値向上に寄与します。



■「aruku& for キャンペーン」について

本キャンペーンで採用された「aruku& for キャンペーン」は、aruku&上で様々なキャンペーンが実施できる企業向けサービスです。自社のキャラクターを地図上の住民として掲載したり、自社製品を賞品に設定したりすることで、ブランド認知促進に活用できます。翌月継続率80%、1日起動回数平均16回(※23年4月29日~5月25日平均)と毎日アクティブに使われるヘルスケアアプリのため、ゲーム要素やプレゼントなど「歩く事が楽しくなる」仕掛けにより、健康意識の高い層から健康無関心層にも歩く習慣づけとともに商品認知を促すことができます。

詳細:https://www.arukuto.jp/biz/promotion/



■株式会社 明治 ご担当者様からのコメント

明治ブルガリアヨーグルトは、今年の12月で50周年を迎えます。

皆様に永く愛していただけるよう、これまで製法や味わい、健康価値において様々な進化を続けてきました。腸の健康を守ってゆくためには、「適切な食事と運動」を無理なく生活に取り入れていくことが重要である、と当社は常々考えております。運動に関心の高い『aruku&』のユーザーの皆様に、「適切な食事」についても是非関心を高めて頂きたいという想いから、今回のミズノ様とのコラボレーションキャンペーンが実現いたしました。本キャンペーンが、「食」について改めて見つめなおして頂く機会となり、皆様の日々の生活の中で役立つものになれば幸いです。



■ミズノ株式会社 ご担当者様からのコメント

ミズノでは普段の歩きをラクにするシューズ「ラクシュー」をコンセプトにシューズを展開しています。

健康のためのウォーキングから通勤やお買い物の日常歩きまで、日々の生活にある「歩き」を足元から支えるラインナップをそろえています。

『aruku&』アプリを楽しまれる歩くことにポジティブなユーザーの皆様に、このキャンペーンを通じて日々の歩きに加えてからだの中から健康になってほしい、そんな思いで実施いたします。

是非、毎日の歩きを楽しみましょう!



■「おなかからだキャンペーン」について

◆キャンペーン期間:2023年10月2日(月) AM4:00 ~ 10月30日(月) AM3:59

※応募期間は11月1日(水)23:59まで

◆賞品:

1)ブルガリアヨーグルトギフト券2枚セット 300名様

2)ミズノウォーキングシューズ「ME-03II」 10名様

3)ミズノ ル・プリエスクワット 2名様







(1)“腸内細菌”が住民として登場!

本キャンペーンオリジナルのマップに切り替えると、全国約40万か所にオリジナルキャラクターとして“腸内細菌”がaruku&内の住民として登場します。住民キャラクターに話しかけ、依頼された歩数(例:3時間以内に1000歩あるく)を制限時間内に達成することでプレゼント応募に必要な応募カード「おなかからだカード」が手に入ります。また、依頼達成でキャラクターのコレクションが埋まっていきます。









(2)キャラクターを解放して全種類コンプリートをめざそう!

全9種類のうち8種類の住民キャラクターは、依頼の達成のほか、アプリ上の健康コラムの確認などで開放され、マップ上に出現します。また、最終住民キャラクターは1体目~8体目までの依頼を達成することで出現します。



■明治ブルガリアヨーグルトについて

本場ブルガリアのLB81乳酸菌と良質な乳原料のみを使用し、独自製法の "くちどけ芳醇発酵" を採用したくちどけの良いあじわいで、特定保健用食品として認可された、腸内細菌のバランスを整える効果のあるプレーンヨーグルトです。

・保健機能食品(特定保健用食品)

・許可表示:LB81乳酸菌の働きにより、腸内細菌のバランスを整えて、おなかの調子を良好に保ちます。

・食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを。

※文中内「明治ブルガリアヨーグルト」は、明治ブルガリアヨーグルトLB81プレーン(400g)のことを指します。



■ミズノウォーキングシューズ「ME-03II」について

「ME-03II」は前モデル「ME-03」のメッシュ素材で軽く、履きやすいアッパー設計はそのままに、新たに男性向けカラー、女性向けカラーが追加され、バリエーション豊かなラインナップに生まれ変わったモデルです。履いて歩くだけでも、従来のウォーキングシューズと比較して歩幅と歩行速度アップが期待できます。※1※2

※1 50 代以上の被験者 12 名(男性 4 名:女性 8 名)による 330m の歩行計測。歩行速度(タイム換算)と、左右平均歩幅が約 2.3cm アップ、歩行タイムが約 4.8 秒短縮と有意差を確認。比較品:FS900

※2 事後アンケートの結果、約 83%の人が「足が自然に前に進む」と回答(ミズノ従来品比)

「ME シリーズ」特設サイト:https://jpn.mizuno.com/walking/me_series/



■ミズノヘルシーインテリア「ル・プリエスクワット」について

「ル・プリエスクワット」は、リビングに置けるトレーニンググッズとして2018年から展開している「ミズノヘルシーインテリア」シリーズのラインナップ商品。

スクワット運動をやさしくサポートし、イスに座る&立つ動作だけで、簡単に太ももとお尻を 効率的に鍛える事ができる商品です。

URL:https://jpn.mizuno.com/healthy_interior/lespliesquat_eco



■「aruku&(あるくと)」について

2016年11月より、株式会社ONE COMPATH(当時、株式会社マピオン)が運営している、「歩くことが楽しくなる」仕掛けが満載のウォーキングアプリです。アプリ内に登場する様々な住民キャラクターに話しかけると依頼が出され、クリアすると、地域名産品などが当たるプレゼントキャンペーンに応募できます。健康増進施策を進める自治体や企業、家族や友人同士などチームでの参加も可能です。

URL:https://www.arukuto.jp/



■株式会社ONE COMPATHについて

所在地: 東京都港区芝浦 3-19-26 トッパン芝浦ビル

設立: 1997 年 1 月 20 日

資本金: 600 百万円

代表者: 代表取締役社長 CEO 早川 礼

従業員: 147 名(2023年 4月時点/出向者を含む)

URL: https://onecompath.com

主なサービス:地図検索サービス「Mapion」、電子チラシサービス「Shufoo!」、ウォーキングアプリ「aruku&(あるくと)」、家事代行事業者の比較サービス「カジドレ」、自転車ポイ活アプリ「U-ROUTE」、店舗情報プラットフォーム「LocalONE(ローカルワン)」



* 本ニュースリリースに記載された商品・サービス名は各社の商標または登録商標です。

* ニュースリリースに記載された内容は発表日現在のものです。その後予告なしに変更されることがあります。



企業プレスリリース詳細へ (2023/10/03-14:40)