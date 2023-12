[株式会社ドワンゴ 広報部]

2024/1/7-8~ニコ生で独占生配信!



株式会社ドワンゴは、ライブ配信サービス「ニコニコ生放送」で、オンラインRPG『ファイナルファンタジーXIV』(以下、FFXIV)の恒例番組である麻雀大会を、2024年1月7日(日)から1月8日(月・祝)の2日間にわたり、「麻雀大会 2024 in ファンフェスティバル」としてファンフェス現地会場の東京ドームより独占生配信します。







「ファイナルファンタジーXIV 麻雀大会」は、本作内でミニゲーム「ドマ式麻雀」をプレイできることにちなみ、開発陣や関係者が実際の牌と自動卓を使用して真剣対局する番組です。昨年の放送は、視聴者数が約17万人、コメント数が14万件に上り、大盛況のうちに幕を下ろしました。

6回目の開催となる今年の麻雀大会は、『FFXIV』のファンイベント「ファイナルファンタジーXIV ファンフェスティバル 2024 in 東京」(開催:2024年1月7日~8日@東京ドーム)の会場内で繰り広げられます。対局するのは、アルフィノ・ルヴェユール役の声優・立花慎之介、株式会社ALGEBRA FACTORY代表取締役の松野泰己、『ニーア』シリーズプロデューサーの齊藤陽介、そして開発スタッフ8名。実況解説には、日本プロ麻雀連盟所属/Mリーグ公式実況の日吉辰哉と日本麻雀101競技連盟の山田史佳を迎えてお届けします。

ニコニコ生放送では、FFXIVファンがコメントで盛り上がりながら対局を見守り、オンラインからでもファンフェスを楽しめる場を提供します。



「ファイナルファンタジーXIV 麻雀大会 2024 in ファンフェスティバル」番組概要





■番組名「ファイナルファンタジーXIV 麻雀大会 2024 in ファンフェスティバル - Day 1」

・放送日時:2024年1月7日(日)12:30 ~19:00 ※ニコニコのみでの放送となります。

・視聴URL:https://live.nicovideo.jp/watch/lv343260678



■番組名「ファイナルファンタジーXIV 麻雀大会 2024 in ファンフェスティバル - Day 2」

・放送日時:2024年1月8日(月・祝)10:30 ~ 17:00 ※ニコニコのみでの放送となります。

・視聴URL:https://live.nicovideo.jp/watch/lv343260691



関連番組





■番組名「ファイナルファンタジーXIV ファンフェスティバル 2024 in 東京 - Day 1」

・放送日時:2024年1月7日(日)10:00 頃から

・視聴URL:https://live.nicovideo.jp/watch/lv343698896







■番組名「ファイナルファンタジーXIV ファンフェスティバル 2024 in 東京 - Day 2」

・放送日時:2024年1月8日(月・祝)10:00 頃から

・視聴URL:https://live.nicovideo.jp/watch/lv343698910



