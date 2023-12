[株式会社CRAZY BUMP]

マンガ、アニメ、特撮などを始めとするサブカルチャーをテーマとした企画展を開催・運営している株式会社クレイジーバンプは2023年12月29日(金)~2024年1月28日(日)の期間でコーチャンフォー旭川店にて【超三国志展 in コーチャンフォー旭川店】を開催致します。







今から1800年前の中国を舞台に正義と野望、裏切りと友情が交錯する壮大な歴史ドラマの幕が開いた。乱世に立ち上がった英雄たちの物語を描いた『横山光輝 三国志』である。

北海道・旭川市のコーチャンフォー旭川店では、50周年を迎えた同作のPOP UP STOREを開催。

象徴的なシーンをピックアップして紹介するほか、物語の世界観を体験できる展示スペースを展開。

桃園の誓い、赤壁、そして、五丈原……。

60巻に及ぶ大河的なドラマを体験するのは「君と余」だ!

本作の魅力である印象深いコマやセリフももちろんピックアップ。

会期中は北の大地に「げえっ」「むむむ」「ウム!」がこだまする!?︎

Tシャツなどのアパレルや、人気のアクリル系アイテムなどをはじめ、「一番乗り」したくなるようなアイテムの数々が勢揃い。

野望がきらめき、男たちの戦いが繰り広げられた古代中国の世界と乱世をにうごめく策略の数々。

歴史漫画のアイコン的作品『横山光輝 三国志』の魅力に触れられる機会を見逃すな!



■乱世を駆けるアイテムの数々をとくと見よ!!



50周年 Tシャツ/4,400円(税込)

サイズ:(S~XXL)

本展のメインロゴをプリントした記念アイテム。散りばめられた名場面で三国志の歴史を追体験したい。



夏侯惇 Tシャツ/4,400円(税込)

サイズ:S~XXL

三国志の人気武将を大胆にデザインした。横山三国志では、「夏侯惇」の読み方は「かこうじゅん」だ。



横山光輝三国志/関羽 Tシャツ/4,400円(税込)

サイズ:S~XXL

神様にもなった名将・関羽をデザインしたカレッジ風Tシャツ。中野店で大人気だったスウェットからのスピンオフアイテム。是非ともゲットしよう!



関羽刺繍 コットンキャップ/4,180円(税込)

サイズ:フリーサイズ

かぶればキミも三国志カジュアル“サンカジ”でバッリチキマる! 既視感は気のせいだ。



帥 ベースボールキャップ/4,950円(税込)

サイズ:フリーサイズ

キャプテンシーあふれるリーダーシップの持ち主や、マネージメントに長けたチーフ・オフィサーにこそ似合うエグゼクティブな逸品。魏・呉・蜀の大将たちのシールを3種全て封入したので好きな勢力を主張すべし。



夏侯惇 眼帯アイマスク/1,650円(税込)

サイズ:H100mm×W210mm

三国志ファンなら一度は憧れる夏侯惇の眼帯。そんな人気武将をモチーフとしたアイマスクは、睡眠中の移動時にも常ににらみを効かせる機能性も兼ね備えて(?)安心感は抜群。



■特典



【超三国志展 in コーチャンフォー旭川店】

期間 2023年12月29日(金)~2024年1月28日(日)

時間 9:00 ~ 21:00

会場 コーチャンフォー旭川店 文具コーナー

所在地 〒078-8391 北海道旭川市宮前1条2丁目4−1

https://www.coachandfour-asahikawa.jp/

(C)️光プロダクション



