[株式会社エフエム愛知]



FM AICHIは、愛知県内各地をピックアップし、生ワイド番組でそのエリアの歴史・文化・産業や代表的な観光スポット、施設、企業、名産品や話題のお店などの情報を幅広くご紹介する「MEETS MY AICHI」企画を展開しています。今回、新たに様々なジャンルの中からテーマをひとつに絞って、愛知県内の情報をピックアップしてお伝えする企画を実施し、「MEETS MY AICHI」をより深く多角的にエリアの魅力を伝える企画に発展させていきます。1回目となる今回、ピックアップするのは、「道の駅」です。







■放送日時:2023年4月27日(木) 8:20~17:00■タイトル:「FM AICHI“MEETS MY AICHI”~道の駅~」■内容:当日、MORNING BREEZE、DAYDREAM MAGIC、AFTERNOON COLORSの3番組で「道の駅」をピックアップします。GW直前、道の駅の注目のグルメや施設の最新情報など、とっておきの情報で道の駅の魅力をお届けしていきます。【各ワイド番組取材先】・「MORNING BREEZE」(8:20~10:50) / 瀬戸しなの(瀬戸市)、どんぐりの里いなぶ(豊田市)・「DAYDREAM MAGIC」(11:30~14:30) / 田原めっくんはうす(田原市)、藤川宿(岡崎市)・「AFTERNOON COLORS」(14:30~17:00) / にしお岡ノ山(西尾市)、もっくる新城(新城市)





企業プレスリリース詳細へ (2023/04/21-10:16)