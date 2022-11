[株式会社ローソンエンタテインメント]





▶特設サイト:https://www.hmv.co.jp/news/article/221111149/



世界でタイBLドラマ旋風を巻き起こした『SOTUS The Series』で主演を務めた、Krist Perawat(クリス・ピーラワット)とSingto Prachaya(シントー・プラチャヤー)のファンミーティング『Krist Singto Fan meeting in Japan~The Precious Memories~』が、2022年12月17日(土)にパシフィコ横浜展示ホールにて開催されます。



この度、待望のファンミーティングオフィシャルグッズを、HMV限定で予約販売することが決定いたしました!

本日11月16日(水)18時より予約受付を開始いたします。



オフィシャルグッズは、「LIGHT STICK」<ライトスティック>や「JUMBO UCHIWA」<ジャンボうちわ>「TOWEL」<タオル>など、ファンミーティングで大活躍のアイテムをはじめとした豊富なラインナップ!今回、商品を1点ずつお買い求めいただける【単品】での購入のほかに、「セットで欲しい」というお客さまからのリクエストにお応えし、商品をセットでお買い求めいただける【Special Limited Set】も登場。【Special Limited Set】には限定特典として、ご予約いただいた方の中から抽選で50名様に「直筆サイン入りオリジナル色紙」のプレゼントも!



ファンミーティングの素敵な思い出となるアイテムを、この機会にぜひチェックしてみてください!





商品概要



オフィシャルグッズは、【単品】と【Special Limited Set】での販売がございます。



※ファンミーティング公演当日に会場でのグッズ【単品】販売も予定しておりますが、【Special Limited Set】は予約限定商品につき、当日の販売予定はございませんのでご注意ください。









・TOTE BAG <トートバッグ>/2,000円(税込)





・TOWEL <タオル>/2,000円(税込)





・LIGHT STICK <ライトスティック>/2,500円(税込)







・ACRYLIC KEYHOLDER <アクリルキーホルダー>(Krist/Singto)/各1,500円(税込)





・CAN BADGE <缶バッチ>(Krist/Singto)/各500円(税込)





・PHOTO CARD <フォトカード>(Krist/Singto)/各500円(税込)





・ACRYLIC STAND <アクリルスタンド>(Krist/Singto/Pair)/1,500円(税込)





・JUMBO UCHIWA <ジャンボうちわ> (Krist/Singto/Pair)/各1,000円(税込)



※商品画像はイメージです。色味等、実際のものとは若干異なる場合がございます。



■予約期間:11月16日(水)18:00~11月27日(日)23:59

■予約販売サイト(日本国内発送/海外発送):https://www.hmv.co.jp/news/article/221111149/

※日本国内発送・海外発送はそれぞれご予約いただくカートが異なりますので、お間違いの無いようご希望のカートから予約ください。



■お届け日

・日本国内発送:12月上旬お届け予定

※12月17日(土)の公演よりも前に、指定先にお届けを予定しております。

・海外発送:12月末~2023年1月中予定

※海外発送用のカートからご予約いただいた商品は12月末~順次お届け予定となります。

※海外発送用のカートでは、日本国内への発送は受け付けておりません。お届け先が日本国内のご住所の場合は、ご注文をキャンセルさせていただきます。



ご予約にあたる注意事項の詳細は以下サイトよりご確認ください。

▶特設サイト:https://www.hmv.co.jp/news/article/221111149/









【Special Limited Set】は、ご自宅へ商品をお届けする「HMV&BOOKS online」の予約販売と、ファンミーティング当日に会場にて商品をお受け取りいただく「公演当日会場引換」の予約販売がございます。



・Special Limited Krist ver./11,500円(税込)

<内容>LIGHT STICK・TOWEL・TOTE BAG・JUMBO UCHIWA (Krist)・ACRYLIC STAND (Krist)・ACRYLIC KEYHOLDER (Krist)・CAN BADGE (Krist)・PHOTO CARD (Krist)



・Special Limited Singto ver. /11,500円(税込)

<内容>LIGHT STICK・TOWEL・TOTE BAG・JUMBO UCHIWA (Singto)・ACRYLIC STAND (Singto)・ACRYLIC KEYHOLDER (Singto)・CAN BADGE (Singto)・PHOTO CARD (Singto)



・Special Limited Pair ver./14,000円(税込)

<内容>LIGHT STICK・TOWEL・TOTE BAG・JUMBO UCHIWA (Pair) ・ACRYLIC STAND (Pair)・ACRYLIC KEYHOLDER (Krist and Singto) ・CAN BADGE (Krist and Singto)・PHOTO CARD (Krist and Singto)



【HMV&BOOKS online】

■ご予約期間:11月16日(水)18:00~11月27日(日)23:59

■予約販売サイト(日本国内発送/海外発送):https://www.hmv.co.jp/news/article/221111149/

※日本国内発送・海外発送はそれぞれご予約いただくカートが異なりますので、お間違いの無いようご希望のカートから予約ください。



■お届け日

・日本国内発送:12月上旬お届け予定

※12月17日(土)の公演よりも前に、指定先にお届けを予定しております。

・海外発送:12月末~2023年1月中予定

※海外発送用のカートからご予約いただいた商品は12月末~順次お届け予定となります。

※海外発送用のカートでは、日本国内への発送は受け付けておりません。お届け先が日本国内のご住所の場合は、ご注文をキャンセルさせていただきます。



【公演当日会場引換】

■ご予約期間:2022年11月18日(金)18:00~11月27日(日)23:59

■ご予約サイト

・公演当日会場引換:https://l-tike.com/event/mevent/?mid=674887

※日本語サイト・英語サイトがございますので、ご希望のサイトからご予約ください。

※英語サイトは2022年11月18日(金)18:00に公開となります。



■お受け取り方法

商品のご予約後、ローソン店頭にて「グッズ会場引換券」を発券いただき、ファンミーティング公演当日に「グッズ会場引換券」をお持ちの上会場にて商品をお受け取りください。

・「グッズ会場引換券」発券期間:2022年11月18日(金)18:00~12月17日(土)17:00

・グッズ受け取り場所:パシフィコ横浜展示場C・Dホール内 会場受け取りブース

・グッズ受け取り時間::2022年12月17日(土)9:30~2公演目の開演後30分までを予定



★【Special Limited Set】限定特典★

【Special Limited Set】をご予約いただいた方の中から、抽選で50名様に「直筆サイン入りオリジナル色紙」をプレゼントいたします!

<当選数>

・HMV&BOOKS onlineでご予約の方:25名

・公演当日会場引換でご予約の方:25名



※「HMV&BOOKS online」「公演当日会場引換」それぞれ当選者発表の方法が異なりますので、必ず特設サイトにてご確認ください。



■HMV&BOOKS online

・日本国内発送のカートからお買い上げの上、ご当選されたお客様:商品とは別送でお送りさせていただきます。

・海外発送のカートからお買い上げの上、ご当選されたお客様:商品と同梱でお送りさせていただきます。

※当選の発表は特典の発送を持って代えさせていただきます。

※特典の発送は12月末~2023年1月中を予定しております。

※日本国内発送・海外発送どちらでご予約いただいても、抽選対象となります。



■公演当日会場引換

・公演会場にてグッズ引換時に抽選にご参加いただけます。1セット購入で1回抽選にご参加となります。

※抽選は抽選機にて行います。



<ご予約に関する注意事項>

※ご予約の際、各種注意事項を必ずお読みいただいてからご予約ください。

※各アイテムは限りがございます。ご予約期間内であっても商品が無くなり次第受付を終了させていただきます。

※お客様1人1回限りのご購入をお願いしております。また、各商品、1回のお会計でのご購入可能数に限りがございます。

※ご予約期間等は予告なく変更する場合がございます。

※受付期間中に販売終了になった場合も、途中受付再開をする場合があります。

※ご予約確定後の数量変更やキャンセルはできませんので、ご了承ください。



ご予約にあたる注意事項の詳細は以下サイトよりご確認ください。

▶特設サイト:https://www.hmv.co.jp/news/article/221111149/





<参考>ファンミーティング概要



■公演名:『Krist Singto Fan meeting in Japan~The Precious Memories~』

■公演日時:2022年12月17日(土)

1部:開場/11:30 開演/13:00

2部:開場/15:30 開演/17:00

■会場:パシフィコ横浜展示場C Dホール(アクセス:神奈川県横浜市西区みなとみらい1-1-1)



▶チケットはローソンチケットにて販売中!

https://l-tike.com/concert/mevent/?mid=673069















