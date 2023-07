[三井住友カード株式会社]

三井住友カード株式会社(本社:東京都江東区、代表取締役社長:大西 幸彦、以下:三井住友カード)は、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンとユニバーサル・シティウォーク大阪で、2023年7月1日より「タッチ決済を利用すると最大5%ポイント還元」されるサービスを開始いたしました。









三井住友カードでは、2019年より、対象のコンビニ・飲食店でポイント最大5%還元サービスなど日常利用でのキャッシュレス決済におけるポイント還元を行っており、大変多くのお客さまに好評いただいております。



旅行やイベントなどの制限も緩和されユニバーサル・スタジオ・ジャパンなどで過ごす時間を心待ちにされていたお客さまに、さらに有意義な時間を過ごしていただけるよう、三井住友カードではユニバーサル・スタジオ・ジャパンのパーク内や、ユニバーサル・シティウォーク大阪で、お買物やレストランなどでのお支払いに、対象のクレジットカードでタッチ決済をご利用いただくと、最大5%ポイント還元するサービスを開始します。タッチ決済のお支払いによってレジでのお会計時間も短縮され、さらにポイント還元によりお得にご利用いただくことができます。











「ユニバーサル・スタジオ・ジャパンとユニバーサル・シティウォーク大阪でタッチ決済を利用すると最大5%還元!」サービス概要



















三井住友カードは、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンのオフィシャル・マーケティング・パートナーです。

Minions and all related elements and indicia TM & (C) 2023 Universal Studios. All rights reserved.

(C) Walter Lantz Productions LLC. (C) TOMY 「トランスフォーマー」、「TRANSFORMERS」 は株式会社タカラトミーの登録商標です。

TM & (C) Universal Studios & Amblin Entertainment. (C) 2023 UNIVERSAL STUDIOS.





企業プレスリリース詳細へ (2023/07/03-12:16)