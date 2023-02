[ヤーマン株式会社]

設立45周年を迎えるヤーマン株式会社(代表取締役社長:山崎貴三代、所在地:東京都江東区)は、先端技術を駆使しサロンのニーズに対応する小型で高付加価値の美容機器とコスメを揃えるブランド「YA-MAN PROFESSIONAL(ヤーマン プロフェッショナル)」から、頭皮用美容液『ナノリフトスカルプケアエッセンス for Salon』を、2023年3月1日(水)より発売いたします。







頭皮は肌と同じように、お手入れ不足や年齢を重ねることにより保湿力が弱くなると、バリア機能が衰え、様々な頭皮悩みに繋がります。頭皮は皮脂や汗で汚れやすく、皮膚常在菌も存在するため、菌が繁殖しやすい環境になっています。『ナノリフトスカルプケアエッセンス for Salon』は、ダブルの浸透テクノロジー*1により有用成分の浸透*1を高め、健やかな頭皮や髪を育む美容エッセンスです。頭皮の環境を整えることで、気になるにおいや毛髪にアプローチします。





製品特徴



ダブルの浸透テクノロジー*1を採用し、効果的に有用成分を浸透*1させる頭皮美容液です。紫外線や皮脂の過剰分泌の影響を受けやすい頭皮にうるおいとハリを与え、頭皮環境を整えます。頭皮ケア機器との併用もおすすめです。



・ ダブルの浸透テクノロジー*1で届く10種の有用成分*2

10種の有用成分*2をナノカプセル化する「ナノカプセルテクノロジー」と、ナノカプセル化した有用成分を「リッチペネトレートカプセル」*3に閉じ込めさらに浸透*1しやすくする「ペネトレートカプセルテクノロジー」のダブル浸透処方*1。分子量の大きい成分も微粒子化することで、皮膚への浸透*1を高め、頭皮へ網羅的にアプローチします。

●「リッチペネトレートカプセル」とは?

生体膜に近い構造を持つ大豆由来のレシチンから生成されており、浸透率*1が高いのが特徴です。閉じ込められた美容成分を角質層のすみずみまで送り込みます。独自技術により美容成分を均一化することで、キメ細やかでなめらかなテクスチャーを叶えます。







・ こだわりの有用成分で頭皮から美しく

●バリア機能を強化

ビタミンC誘導体の1種である、3-ラウリルグリセリルアスコルビン酸*4を配合。肌を整え保護し、うるおいが逃げにくい肌に導きます。

●肌フローラバランス調整機能

人間の小腸にも常在している菌である乳酸桿菌*4(コメ由来乳酸菌)を配合。美肌バランスを整え、うるおいのある肌を目指します。

●頭皮だけでなく毛髪にも作用

ダメージ補修効果や枝毛防止効果のある加水分解シルク*5、毛髪補修作用のある加水分解ケラチン*5、毛髪の太さにアプローチするジラウロイルグルタミン酸リシンNa*5を配合。ヘアコンディショニング作用により、頭皮だけでなく毛髪にもアプローチします。



・ 7つのフリー処方

防腐剤、鉱物油、石油系界面活性剤、合成香料、合成着色料、シリコーン、エタノールを使用しておりません。



・ メントールやゼラニウムなどすっきりとしたハーバルミックスの香り

ほんのり清涼感を感じるメントール入り。頭皮のリフレッシュにもおすすめです。





おすすめの頭皮ケア機器



ヴェーダスカルプブラシBS for Salon / YA-MAN PROFESSIONAL / 税込99,000円





「ブラッシングリフトテクノロジー」を搭載したブラシ型美顔器。頭皮を刺激しながら、顔のリフトケア*6や健やかな頭皮環境へのアプローチを叶えます。また、防水仕様(IPX5)のため、お風呂でのケアも可能。頭皮や身体の代謝があがった状態で、効率よくケアすることが可能です。

「顔」「頭皮」「髪」のことを考え2つのモードを搭載。「エレクトロカレントモード」は、ヤーマンの独自波形「エレクトロカレント」で肌表面を刺激し、肌を整えます。さらに、毎分約7,000回の振動とイオン導出の同時出力で、毛穴汚れを除去します。「MOISTモード」は、エステサロンで使用される赤色・青色LEDを搭載。バイブレーションとイオン導入で肌ケアをサポートします。





製品概要



ブランド名:YA-MAN PROFESSIONAL

製品名:ナノリフトスカルプケアエッセンス for Salon

販売価格:税込7,480円

発売日:2023年3月1日(水)

型番:YPR0018

質量:120mL

取扱先:公式通販サイト「ヤーマンオンラインストア」、ヤーマン直営店、百貨店、全国のヤーマンプロフェッショナル製品お取り扱いサロン *店舗により発売日が変更になる場合がございます。

『ナノリフトスカルプケアエッセンス for Salon』製品ページ:https://www.ya-man.com/biz/professional/products/nano-lift-scalpcare-essence/





「YA-MAN PROFESSIONAL」のご紹介



美のプロフェッショナルを通し、お客さまの理想の美しさを叶える製品をご提供するサロン向けブランド。

施術用のプロユースの機器だけでなく、サロン仕様にスペックアップされた家庭用美容機器も揃え、お客さまの美をサロンの施術とホームケアの両面からサポートいたします。

ブランドサイト:https://www.ya-man.com/biz/professional/





ヤーマン株式会社のご紹介









1978年の設立以来、精密電子機器メーカーとしての技術開発基盤を背景に業務用美容機器からはじまり家庭用美容機器へと、美容機器専門メーカーとして革新的な製品をつくることに全力を注いできました。「美しくを、変えていく。」をスローガンに掲げ、これからも先端テクノロジーと常識を変えるアイデアで、美しくなる夢や驚きをお届けしていきます。

コーポレートサイト:https://www.ya-man.co.jp/





*1 角質層まで

*2 アスペルギルス培養物(保湿、整肌成分)、ソメイヨシノ葉エキス(保湿、皮膚保護成分)、クダモノトケイソウ果実エキス(保湿成分)、ユズ果実エキス(皮膚保護成分)、オタネニンジン根エキス(保湿、整肌成分)、ダイズ種子エキス(皮膚保護成分)、セイヨウハッカ葉エキス(保湿、皮膚保護成分)、アマチャヅル葉エキス(保湿成分)、アロエベラ葉エキス(保湿、皮膚保護成分)、ハマメリス葉エキス(収れん成分)

*3 水添レシチン(保湿成分)

*4 整肌成分

*5 ヘアコンディショニング成分

*6 引き上げるように動かすこと



発表日現在の情報となります。最新の情報と異なる場合がございますのでご了承ください。



企業プレスリリース詳細へ (2023/02/22-15:46)