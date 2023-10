[サンエックス株式会社]

ここでしか手に入らないオリジナルグッズや特典も多数ご用意♪グラマラスなキャンプ気分を味わえるオシャレなメニューをお楽しみください☆





サンエックス株式会社株式会社(東京都千代田区、代表取締役社長:千田 洋史)は、株式会社エスエルディー(東京都港区、代表取締役社長:有村 譲)により、『リラックマグランピングカフェ』が「kawara CAFE&KITCHEN吉祥寺PARCO店」にて、2023年11月3日(金・祝)~12月3日(日)まで期間限定で開催されることをお知らせします。









△メニュー一部



『リラックマグランピングカフェ』では、時間帯によってカジュアルなレギュラープランとラグジュアリーなプレミアムプランをご用意!

グラマラスなキャンプ気分を味わえるオシャレなメニューをお楽しみいただけます。

さらに、ここでしか手に入らない豪華な特典や、オリジナルグッズ、カフェでしか体験できないくじなどワクワクが盛りだくさんです。



▼リラックマグランピングカフェ公式サイトはこちら

https://rilakkuma-glamping-cafe.com



▼リラックマグランピングカフェ公式X(旧Twitter)はこちら

https://twitter.com/rilakkuma_gc23





開催概要





【期間】

2023年11月3日(金・祝)~12月3日(日)

前期 2023年11月3日(金・祝)~11月18日(土)

後期 2023年11月19日(日)~12月3日(日)

※前期と後期で入場者特典が変わります。メニューに変更はありません。



【会場】

kawara CAFE&KITCHEN吉祥寺PARCO店

〒180-0004

東京都武蔵野市吉祥寺本町1丁目5−1 吉祥寺 パルコ 7F

TEL: 0422-27-2243



【時間】

▼レギュラープラン

1.11:00~12:20

2.12:50~14:10

3.14:40~16:00

4.16:30~17:50



▼プレミアムプラン

5.18:20~19:50



※レギュラープラン80分、プレミアムプラン90分の入れ替え制となります。

※ラストオーダーはレギュラープラン、プレミアムプラン各回終了の30分前になります。

※座席予約購入サイトのマイページより注文画面と購入者さまのお名前がわかる身分証をご提示の上ご来場ください。



【座席予約購入】

2023年10月14日(土)10:00~予約開始

※座席予約購入手数料として715円(税込)がかかります。

※お席に空きがある場合は当日のご案内も可能です。その際は座席予約購入手数料の費用はかかりません。



【グッズ販売】

2023年11月3日(金・祝)~12月3日(日)

11:00~20:00(L.O.19:20)

※各テーブルにてモバイルオーダーとなります。

※グッズはカフェご利用のお客様のみご購入いただけます。

※開催期間終了後、通販も予定しております。

詳細は追って公式WEBサイトやSNSで発信させていただきます。



【お問い合わせ】

株式会社エスエルディー 【kawaraCAFE&KITCHEN吉祥寺PARCO店】

メール: info@sld-inc.com 受付時間:AM11時~PM8時



カフェメニュー紹介







レギュラープランメニュー

セットメニュー(フード1種+ドリンク1種)3,580円(税込)

▼セットフードは下記より1種お選びください▼



▲Camp Curry Plate







▲Grill Burger Plate







▲Grill Hot Dog Plate







▲Grill Special Plate





プレミアムプランメニュー

コースメニュー(前菜+メイン+デザート+コーヒーor紅茶)11,000円(税込)



▲前菜:Grill Salad メイン:Grill Special Plate デザート:Smore Cookie ドリンク:Tea or Coffee





単品メニュー

レギュラープラン&プレミアムプラン共通



《ドリンク》



▲(左)Blueberry&Lemon Honey Soda(Ice)

(中)Strawberry&Orange Honey Soda(Ice)

(右)Kiwi&Pineapple Honey Soda(Ice)

3種 各1,100円(税込)







▲はちみつスムージー 1,210円(税込)







▲(左)Blueberry&Lemon Honey Tea(Hot)

(中)Strawberry&Orange Honey Tea(Hot)

(右)Kiwi&Pineapple Honey Tea(Hot)

3種 各1,100円(税込)







▲(左)Honey Milk Latte(Ice)

(右)Honey Milk Tea(Ice)

2種 各1,100円(税込)





《デザート》



▲Skiller Pancake 1,320円(税込)





その他豪華特典や、オリジナルグッズも販売!





<入場者特典>

ここでしか手に入らない豪華な特典!







<来場者限定オンラインくじ>

「リラックマグランピングカフェ」の開催を記念した、来場者限定オンラインくじです。

カフェご入店時に配布されるシリアルコードをご入力いただくと、期間中に何度でもくじをご購入いただけます!

※カフェ店頭での賞品引き換えは行っておりません。後日配送のみとなります。





<オリジナルグッズ>

「リラックマグランピングカフェ」のオリジナルグッズです。

自然の中でのんびり過ごすリラックマたちのかわいらしい姿を、キャンプやグランピングの際の持ち物として気分が上がるアイテムにしました。









■リラックマとは ~リラックマは今年で20周年!~

着ぐるみのクマ。

コリラックマやキイロイトリと一緒にOLのカオルさんの家でお世話になり続けている。

中に入っているのが誰かは不明。

リラックマの一番の関心事は、毎日のごはんとおやつ。

好きな食べ物はホットケーキ、オムライス、プリン、だんご。

チャイロイコグマははちみつの森に住むお友達。

▷もっと詳しく見るhttps://www.san-x.co.jp/rilakkuma/profile/





■サンエックスについて(https://www.san-x.co.jp/company/)

リラックマ、すみっコぐらし、たれぱんだなど、1,000を超える100%オリジナルキャラクターを生み出し続け、その不思議な魅力をオリジナルプロダクトやライセンス事業、様々なイベントやプロモーション、映像などを通じて世界中に届けています。見た目はかわいいのに、くすっと笑えるシュールさがあり、心に寄り添い包み込んでくれるような優しさを持つキャラクターたち。かわいいだけじゃないサンエックスキャラクターは多くの人々を引きつけています。





●リラックマの最新情報は各種SNSにて発信中

グッズやイベント情報を随時更新中!

▼リラックマごゆるりサイト(San-X ネット)

https://www.san-x.co.jp/rilakkuma/

▼リラックマ公式Twitter

https://twitter.com/rilakkuma_gyr





リラックマ20周年アニバーサリーサイトもお見逃しなく!~20周年の情報をぎゅっと詰め込んだ特別なサイト~





リラックマ20周年アニバーサリーサイトでは、感謝の気持ちを伝える「スペシャルムービー」や、ごゆるり更新される「リラックマヒストリー」などを紹介しています。リラックマ20周年イヤーに行われる、様々なイベント情報も掲載されていますのでぜひチェックしてください!

リラックマ20周年アニバーサリーサイトはこちら

https://www.san-x.co.jp/rilakkuma/20th_anniversary/







(C)︎2023 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.



