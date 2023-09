[株式会社つみき]

国内最大級の映画やドラマ、アニメのレビューサービス・Filmarks(フィルマークス)と10月6日(金)より開催される国内最大級のアートとカルチャーの祭典『MEET YOUR ART FESTIVAL 2023「Time to Change」』のコラボ企画として、ドキュメンタリー映画『ハーブ&ドロシー アートの森の小さな巨人』を10月8日(日)に、天王洲運河にて野外上映することが決定。







今年で第2回目となる「MEET YOUR ART FESTIVAL 2023」は、10月6日(金)から10月9日(月・祝)の4日間にわたり、寺田倉庫を中心とした東京・天王洲運河エリア一帯で開催。



アートエキシビジョン・2つのアートフェア・ライヴパフォーマンス・トークセッション・マーケットなどが6つの会場で同時に行われ、フェスティバル全体で100名を超える気鋭のアーティストが参加予定となっています。



10月8日(日)には、「CANALSIDE NIGHT THEATER Produced by Filmarks」 と題して、世界で一番有名な素人アートコレクター夫婦の実像を映したドキュメンタリー『ハーブ&ドロシー アートの森の小さな巨人』を野外上映することが決定。運河周辺の夜景と共に、一夜限りの特別な上映をお楽しみください。



開催概要





MEET YOUR ART FESTIVAL 2023「Time to Change」

「CANALSIDE NIGHT THEATER Produced by Filmarks」

・日時:2023年10月8日(日)18:30頃~

・作品:『ハーブ&ドロシー アートの森の小さな巨人』

・場所:東京・天王洲運河



※無料での野外上映となります。

※字幕・Blu-ray素材での上映となります。

※天候により中止・変更になる恐れがございます。



主催:MEET YOUR ART FESTIVAL 実行委員会

協力:Filmarks



作品情報





『ハーブ&ドロシー アートの森の小さな巨人』







2008年/アメリカ/87分

https://filmarks.com/movies/30198



監督:佐々木芽生

出演:ハーバート・ヴォーゲル、ドロシー・ヴォーゲル



<あらすじ>

世界で一番有名な素人アートコレクター夫婦の実像を映すドキュメンタリー。現代アートを集めるのが趣味の郵便局員ハーブと図書館司書のドロシー、30年こつこつと作品を集めてきた二人にアメリカ国立美術館から寄贈の依頼がやってくる。



MEET YOUR ART FESTIVAL2023「Time to Change」について









「MEET YOUR ART FESTIVAL」はアートを軸に、音楽・食・ファッション・ライフスタイルなどの隣接したカルチャーを一堂に会することで、領域を超えてそれぞれのカルチャーの魅力に気付きを生み出すとともに、アートに対する新しい出会いや発見を設計することを目指す、領域横断型のアートフェスティバル。昨年初めて開催し、3日間で約3万人を動員。



■日程:2023 年10 月6 日(金)- 9 日(月・祝)

■場所:東京・天王洲運河一帯

アートエキシビジョン「Intersecting Perceptions -交差する眼差し-」|寺田倉庫G1 ビル ★

アートフェア「PICK UP ARTIST」|B&C HALL

アートフェア「CROSSOVER」|E HALL

ライブパフォーマンス/トークセッション|T-LOTUS M ★

Forbes JAPAN 30 UNDER 30 ART EXHIBITION「The Good Ancestor」|WHAT CAFE ★

マーケットエリア|ボードウォーク

連携施設|WHAT MUSEUM



■時間︓

・10 月6 日(金)

マーケットエリアのみ:16 時 00 分~21 時 00 分

※アートチケットエリア、WHAT CAFE 会場に関しては終日内覧会となります。

・10 月7 日(土)- 9 日(月・祝)

全エリア:11 時 00 分~20 時 00 分

※但し、9 日(月・祝)は17 時00 分終了



■ URL:

(HP) https://avex.jp/meetyourart/festival/

(Instagram) https://www.instagram.com/meet_your_art/



Filmarks(フィルマークス)とは











国内最大級の映画やドラマ、アニメのレビューサービス。作品のレビューを簡単にチェック・投稿できる機能をベースに「作品の鑑賞記録」や「観たい作品のメモ・備忘録」「作品の感想や情報をシェアして楽しむコミュニケーションツール」として、多くの方にご利用いただいています。



【サービス概要】

サービス名:Filmarks(フィルマークス)

価格:無料

WEB:https://filmarks.com

リバイバル上映公式HP:https://filmaga.filmarks.com/writers/premium-ticket/

リバイバル上映公式X:https://twitter.com/Filmarks_ticket



