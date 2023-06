[日本電気株式会社]

~グランプリ2つ、審査員特別賞1つを受賞~





NECは、2023年6月14日(水)~16日(金)に幕張メッセ(千葉県千葉市)で開催のインターネットテクノロジーイベント Interop Tokyo 2023で、優れた新製品を審査する「Best of Show Award」において、グランプリを2つ、審査員特別賞を1つ受賞いたしました。



「Best of Show Award」は、出展企業各社からエントリーされる新製品を、有識者によって編成される審査委員会が厳正に審査し、優れた製品・ソリューションに特別に授与するものです。



受賞製品は以下の通りです。



■グランプリ:APN (All Photonics Network)部門

「オープン光伝送装置 SpectralWave WXシリーズ」

製品概要:IOWNアーキテクチャ対応オープン仕様(Open ROADM、TIP Phoenixプロジェクト)光伝送装置

URL: https://jpn.nec.com/nsp/open_optical_transport/index.html





■グランプリ:モバイルコンピューティング(エンタープライズ)部門

「UNIVERGE QX-W1240」

製品概要:新規格Wi-Fi 7に対応した無線LANアクセスポイント。安定で快適な無線LAN環境を実現するフラッグシップモデル

URL: https://jpn.nec.com/qxseries/qx-w1200/index.html





■審査員特別賞:サーバー&ストレージ部門

「NEC Edge Platform(ローカル5G用UPF(MEC統合版))」

製品概要:ローカル5GのUPF機能と、AI等のアプリケーションを実行するMEC機能を統合した、エッジコンピューティング製品

URL: https://jpn.nec.com/mec/products/local5gupf/index.html





<関連リンク>

Interop Tokyo 2023 「Best of Show Award」

https://f2ff.jp/2023/interop/award/winner/



尚、Interop Tokyo 2023は、2023年7月3日~7月31日までオンラインでも開催されます。(基調講演・会場内セミナーのみ配信)※登録無料

https://www.interop.jp/



