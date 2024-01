[株式会社ウカ]





この度、トータルビューティーカンパニーuka(@instauka,@ukacojp)は1月5日(金)に「uka park side suite」をオープンいたしました。



uka park side suite

六本木の公園の横にあるuka park side suite

忙しくてめんどくさがりでよくばりな大人へ

日常から少し離れて

おだやかな時間の流れを感じていただけるサロンが完成いたしました。



suiteとは【特別室】という意味。

uka park side suiteは壁一面の窓から見える大きなヒマラヤ杉に見守られ光が差し込み、静かで澄んだ空気が流れるサロン。白と緑を基調としたしつらえでお茶とお茶菓子をお楽しみいただきながらゆったりとおだやかにお過ごしいただけます。



ukaが誇る手仕事とお客さまのお悩みに向き合い開発している自社製品。

その2つを香りで視覚で全身で感じていただけるここでしか出会えない特別なメニューを提案いたします。ukaの哲学である本物の技術、本物の感性、本物の気配りをuka park side suiteでお楽しみください。



【店舗情報】

uka park side suite

address :東京都赤坂9-5-12 パークサイドシックス501

tel :03-6434-0995

open :10:00 - 20:00



【menu】

今日の自分も明日の自分も美しくあるために、ケアを中心とした施術が特徴です。エステメニュー数はuka サロンの中で一番。忙しくてもめんどくさがりでもよくばりでも大丈夫。ネイル、アイラッシュ、ドライヘッドスパもあり同時施術も可能です。自社製品をふんだんに使用した、uka park side suiteだけの特別なメニュー。



【Pick up menu】

ウカスタマイズボディ&フェイシャル120 ¥36,300(税込)

忙しくて、めんどくさがりでよくばりな大人のために…

「ウカスタマイズボディ」は、お客さまひとりひとりに合わせたカスタマイズトリートメント



基本となるメニューに、その日のコンディションやご希望、お時間に合わせて、施術内容を、エステティシャンと共にカスタマイズ。あなただけのトリートメントを提供いたします。

オイルをセレクトし、症状に合わせてブーショファンパック、ストーン、KENZANトリートメントをカスタマイズ。”セルフときどきサロン”、次にサロンにお越しいただくまでのインターバルケアをご提案させていただくため、施術後に使用製品のご紹介も。



メニュー詳細

▼オイルセレクト

幸せを感じたい / めぐりが気になる / むくみが気になる / ストレスを感じる

Hug → めぐりケアし(マッサージ効果)、心も体もスッキリ



前向きになりたい / 落ち着きたい / 火照った気分になる / 気分を変えたい

Balance → 全身の熱を冷まし(パックによる)、気持ちを落ち着かせてリフレッシュ



がんばり屋さん / 冷えやすい / しっかり休めない

Dream → 体を落ち着かせ、休息をサポートしリラックス



▼カスタマイズ

ブーショファンパック(Hug:お腹・Balance:足裏・Dream:背中)

ブー【泥】ショファン【発熱】という意味で、栄養豊富な海のミネラルを大量に含む発熱型の海泥パック。含まれる豊富なミネラルが角層まで浸透し、お肌を整え健やかにするとともにパックの温感効果と前後のマッサージの効果で血行を促進してめぐりをよくします。



ストーンマッサージ(Hug:お腹・Balance:ふくらはぎ・Dream:背中)

なめらかな肌ざわりの温かいストーンを使用したトリートメント。程よい重さで均一に心地よい刺激を与えます。



KENZANトリートメント(Hug:膝下・Balance:頭・Dream:耳周り)

4種類の硬さの中から効果や身体の状態に合わせてKENZANをセレクトしトリートメントを行います。



▼フェイシャル

Hugスクラブ、uka独自のシナラオイル、ライスジュースなどを使ったシンプルなフェイシャルトリートメント



▼製品使用リスト







uka Body oil Hug / Balance / Dream

目まぐるしく変化する日常に、乱れてしまいがちな体内時計。別名、サーガディアンリズムに着目。さまざまなコンディションに合わせた3種の香りで忙しい現代人をサポートします。希少なシナラオイルとアルガンオイルを贅沢に配合し、ハリとツヤのある肌に。

















uka nail oil 7:15 / 13:00 / 18:30 / 24:45

すべて天然由来原料を使用しており、爪の保湿だけでなく肩や首に塗って気分転換にもご使用いただけます。お爪の弱さが気になる方はuka ベターネイルセラムを浸透させてからネイルオイル、ハンドクリームを重ね付け

するのがおすすめ。

















uka hand cream 7:15 / 13:00 / 18:30 / 24:45

シナラオイル、インカインチオイルを配合。ベースに水ではなくネロリウォーターを使用することで保湿効果が高くなり、リッチなテクスチャーに。ネイルオイルのコンセプトと香りはそのままに、シーンに合わせてお使いいただけます。



















uka Re Serum for Scalp

健やかな頭皮へ導く美容液成分をたっぷり配合した頭皮用美容液。バニラビーンズから抽出した温感成分バニリルブチルを配合しているため、頭皮に馴染ませながらケンザンでマッサージするのがオススメ。血行も促進されて、頭皮環境を健やかに保ちます。

















uka lip balm mellow talk / mint talk

キー成分はビタミンEを多く含み、油分と水分のバランスを整ええるアルガンオイルと、保湿効果が高く肌の柔軟性を保つミツロウ。100%天然由来成分で、肌あたりのやさしいテクスチャーが、唇へうるおいを与えながらもべたつきにくくすーっとなじみます。

















uka body&foot balm happy work

アルニカエキスやミツロウを配合し、乾燥、ごわつきが気になるかかとをなめらかにして潤します。乾燥する部分にはたっぷりなじませ、ケンザンでマッサージをするとより効果的。ハッカやユーカリのすっきりとした香りで深く落ち着いた呼吸を促します。



















uka Moisturizing Gel Rice juice

顔にも身体にもさっと手軽にマルチケアできる保湿ジェルです。キー成分としてコメ発酵液を、水の代わりにベースとして86%配合。庄内平野産の一等級の認定を受けた新米だけを選んでいます。19種類ものアミノ酸が肌へ浸透し角層の状態を整えます。

















uka scalp brash kenzan

ケンザンの硬さは全部で4種類。ケンザン、ミディアムはシャンプー時、バリカタはアウトバスのツボ押しとしてお使いいただくのがオススメです。ソフトはライスジュースやハッピーワークでマッサージをするとむくみが取れてスッキリ。















ウィンバックボディ 90 ¥26,400(税込)

体の芯の緊張が何をしてもほぐれない、がんばっているあなたに…

「ウィンバックボディ」は、心地良いエステティシャンの手技はそのままに、ラジオ波を取り入れた最新ハイブリットトリートメント



通常の手技では届かない身体の内側をラジオ派で温めながらケアをすることでその効果を高めます。施術する部位やお悩みに合わせて、数種類のアタッチメントやプレートを使い分け、ラジオ波を体に。ハイブリッドトリートメントにより、手ではほぐしきれなかった肩こりの発生箇所である深層筋肉にアプローチすることが可能になるため、こりにしっかり届く感覚が味わえます。また、ラジオ波は筋肉だけでなく、お肌にもアプローチします。お肌のコラーゲンやエラスチンとも相性がよいため肌のハリや弾力ケアにも。

〈お悩み 〉肩こり / 肌のハリ・弾力



ウィンバックとは…

フランスで開発された「温熱作用効果の高い高周波治療器」です。ウィンバックのラジオ波は、身体を通り抜けるように照射されるため、肌にまんべんなく刺激が伝わり、お肌を健やかにする働きをします。サウナや岩盤浴などは、体は温まりますが熱源がなくなれば熱が冷めてしまうため、その効果は長くは持続しませんが、ウィンバックは体内温熱療法と呼ばれるもので、体の内部で分子同士の摩擦によって熱(ジュール熱)を発生させるため、体内の脂肪や筋肉、骨などが直接発熱。熱源が体内にあるため温かさが長時間持続します。



▼製品使用リスト







uka Body oil Hug / Balance / Dream

目まぐるしく変化する日常に、乱れてしまいがちな体内時計。別名、サーガディアンリズムに着目。さまざまなコンディションに合わせた3種の香りで忙しい現代人をサポートします。希少なシナラオイルとアルガンオイルを贅沢に配合し、ハリとツヤのある肌に。

















uka body&foot balm happy work

アルニカエキスやミツロウを配合し、乾燥、ごわつきが気になるかかとをなめらかにして潤します。乾燥する部分にはたっぷりなじませ、ケンザンでマッサージをするとより効果的。ハッカやユーカリのすっきりとした香りで深く落ち着いた呼吸を促します。











KAiSUiリフレクソロジー60 ¥13,200(税込)

忙しくてケアする時間がないから気軽なケアで全身の疲れを取りたい人のために…

海水の浸透により効果を最大限に高める足の裏、膝下全体のトリートメント



反射区を適度な強さで刺激し、身体の内側にまで働きかけるハンドトリートメントです。従来のトリートメントに、KAiSUi(石垣の塩入り)のフットバス・温熱タオルを組み合わせることにより、さらに高い効果を実感。ネイルケア、ドライヘッドスパなど、他の施術とも組み合わせしやすい。

〈お悩み 〉むくみ / ため込みやすい



▼製品使用リスト







uka Body oil Hug / Balance / Dream

目まぐるしく変化する日常に、乱れてしまいがちな体内時計。別名、サーガディアンリズムに着目。さまざまなコンディションに合わせた3種の香りで忙しい現代人をサポートします。希少なシナラオイルとアルガンオイルを贅沢に配合し、ハリとツヤのある肌に。

















uka body&foot balm happy work

アルニカエキスやミツロウを配合し、乾燥、ごわつきが気になるかかとをなめらかにして潤します。乾燥する部分にはたっぷりなじませ、ケンザンでマッサージをするとより効果的。ハッカやユーカリのすっきりとした香りで深く落ち着いた呼吸を促します。















