~セブンシグネチャーズが、ハワイの不動産免許を有する日本国内唯一の「インターナショナル・マーケティング・パートナー」の主幹事に~



くふうカンパニーグループにおいて、ハワイを中心に富裕層向け不動産仲介サービスを提供する株式会社 Seven Signatures International(以下、セブンシグネチャーズ)は、暮らしを開発する「ライフ・デベロッパー」をビジョンに掲げる株式会社日本エスコン(以下、日本エスコン)、アメリカ合衆国ハワイ州のプライベート・エクイティ・ファームであるブラックサンド・キャピタルLLC(以下、ブラックサンド)およびハワイ州の不動産開発を手掛けるコバヤシグループLLC(以下、コバヤシグループ)と、4社間における業務提携契約を締結しました。

この度の締結により、日本エスコンとセブンシグネチャーズの2社は、ブラックサンドおよびコバヤシグループの日本市場における住宅の販売およびインターナショナル・マーケティング・パートナーの主幹事として参画し、その取り組みの第一弾として、ハワイ州ホノルルのラグジュアリーコンドミニアム「ALIA(アリア)」の販売ならびにマーケティングを推進します。







セブンシグネチャーズは、これまでにもハワイ有数のラグジュアリーレジデンスの日本正規代理店として住戸販売実績を重ねてきました。今回、業務提携をするブラックサンドは、「ワイキキ・ギャラリア・タワー」や「パークレーン・アラモアナ」など、ホノルルをはじめとしたハワイ州でのレジデンス、商業施設への投資を手掛けているプライベート・エクイティ・ファームです。また、不動産の総合開発事業を手掛ける日本エスコンは、海外事業の一環として、これまでブラックサンドが推進するハワイ州のプロジェクトに出資・参画をしてきました。



日本市場におけるハワイの不動産取引をより活性化していくことを目指し、この度の業務提携契約の締結により、日本エスコンとセブンシグネチャーズは、ブラックサンドおよびコバヤシグループの日本市場における住宅の販売およびインターナショナル・マーケティング・パートナーの主幹事として参画します。

セブンシグネチャーズは、ハワイ州の不動産免許資格を有する日本国内唯一のインターナショナル・マーケティング・パートナーの主幹事として、4社間の連携を強固にし、ハワイ州における住戸販売を一層強化してまいります。



◆第一弾プロジェクト「ALIA(アリア)」について

4社間における取り組みの第一弾プロジェクトとして、ハワイ州ホノルルのコンドミニアム「アリア」の日本国内における販売ならびにマーケティングを推進します。2026年竣工予定のアリアは、再開発が活況に進むカカアコ地区において、エリア最大級の敷地面積(約4,400坪)を有し、高さは120m超とオアフ島内の最高層レジデンスの一棟となります。パークレーン・アラモアナをはじめとする既存プロジェクトで培ったこれまでの英知を結集させて、ラグジュアリーかつ環境面への配慮など細部までこだわり抜かれた最新プロジェクトです。また日本エスコンとセブンシグネチャーズは今後も、ブラックサンドおよびコバヤシグループが手掛けるハワイ州を代表する開発プロジェクトの、日本市場におけるマーケティング・パートナーとして携わっていきます。







◆ジャパンセールスギャラリーについて

この度の業務提携の一環として、日本エスコン本社オフィス内にジャパンセールスギャラリーを開設します。ギャラリー内には販売物件模型の展示や商談スペースを展開。セブンシグネチャーズと日本エスコンのスタッフが、お客様のハワイでの住まい選びをサポートします。



アクセス:

〒105-0001 東京本社 東京都港区虎ノ門二丁目10番4号 オークラプレステージタワー20F





◆各社概要

会社名 :株式会社 日本エスコン

設立年月 :1995年4月

本社所在地 :〒105-0001 東京都港区虎ノ門2-10-4 オークラプレステージタワー20階

代表者 :代表取締役社長 伊藤 貴俊

事業内容 :不動産販売事業、不動産賃貸事業、不動産企画仲介コンサル事業

ウェブサイト:https://www.es-conjapan.co.jp/



会社名 :BlackSand Capital LLC

設立年月 :2010年

本社所在地 :2270 Kalakaua Ave., Suite 1788, Honolulu, HI 96815

代表者 :Bert “BJ” A. Kobayashi, JR

事業内容 :ハワイ州に特化した不動産投資顧問会社

ウェブサイト:https://www.blacksandcapital.com/



会社名 :Kobayashi Group LLC

設立年月 :1997年

本社所在地 :1288 Ala Moana Blvd #201, Honolulu, HI 96814

代表者 :Patrick K. Kobayashi

事業内容 :不動産開発、不動産投資

ウェブサイト:https://www.kobayashi-group.com/





◆株式会社Seven Signatures International 概要

会社名 :株式会社Seven Signatures International

設立年月 :2007年5月

本社所在地 :〒108-0073 東京都港区三田1-4-28 三田国際ビル23階

代表者 :代表取締役 巖野 正也

事業内容 :ハワイ不動産事業、ホスピタリティ事業、国内不動産事業

ウェブサイト:https://www.sevensignatures.com/



〈ハワイを中心に富裕層向け不動産仲介サービスを提供するセブンシグネチャーズとは〉

アメリカ合衆国ハワイ州等の海外物件を中心に富裕層向け不動産販売代理・仲介事業を行い、ハワイ州有数のラグジュアリーレジデンスの日本正規代理店として実績を重ねてきました。その特徴は、コンシェルジュサービスにあり、ご購入後のオーナー満足度の高さは、既存顧客による追加取引、あるいは、口コミ紹介が取引全体の80%以上を占めることにも表れています。

また、「トランプ・インターナショナル・ホテル・ワイキキ」、「ザ・リッツカールトン・レジデンス・ワイキキビーチ」をはじめとする新規開発プロジェクトでの販売実績を有し、両物件のリセール案件の取り扱いにおいても、ハワイ州内随一の取引実績(ハワイ不動産データベース「MLS」調べ※)を記録しています。



※ハワイ不動産売買仲介実績2部門 No.1

トランプ・インターナショナル・ホテル・ワイキキ 7年連続(2013年~2019年)

ザ・リッツカールトン・レジンデンス・ワイキキ 4連続(2016年~2019年)



