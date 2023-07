[三井住友カード株式会社]

井住友カード株式会社(本社:東京都江東区、代表取締役社長:大西 幸彦、以下「三井住友カード」)は、2021年2月より「いつもの利用で最大5%還元!」サービスの導入や、2023年3月より「Vポイントアッププログラム」の導入など、お客さまの利便性だけでなく、お得なポイントサービスをご提供してまいりました。このたび、2023年7月より、さらに多くのお客さまに日常生活でのお得感をお届けできるよう、ポイントサービスの拡充を実施いたします。







対象のコンビニ・飲食店で最大7%ポイント還元





2023年7月1日より、対象のコンビニ・飲食店において、スマホでのタッチ決済※1をご利用いただくと、通常ポイントを含む最大7%のVポイントを還元いたします。





■対象のコンビニ・飲食店でのご利用における通常ポイントを含むポイント還元率





※1 スマートフォン以外のウェアラブル端末も含みます。

※2 Visaのタッチ決済・Mastercard(R)コンタクトレス

※3 タッチ決済以外の取引とは、iD、カード差し込み、磁気取引などをさします。



<その他注意事項>

1.Google Pay で、Mastercard(R)コンタクトレスはご利用いただけません。(2023年7月現在)

2.商業施設の店舗など、一部ポイント加算対象とならない店舗および指定のポイント還元率にならない場合があります。ポイント還元率は利用金額に対する獲得ポイントを示したもので、ポイント交換方法によっては、1ポイント1円相当にならない場合がございます。

3.一定金額(原則1万円)を超えると、タッチ決済でなく、決済端末にカードを挿しお支払いいただく場合がございます。その場合のお支払い分は、本サービスのポイント加算の対象となりませんので、ご了承ください。上記、タッチ決済とならない金額の上限は、ご利用される店舗によって異なる場合がございます。

4.ご利用金額の合計200円(税込)につき+6.5%ポイント還元となります。



※Google Pay は Google LLC の商標です。







「Vポイントアッププログラム」対象サービス追加





2023年7月1日より、対象のサービスのご利用状況に応じたポイント還元を行う「Vポイントアッププログラム」に、SMBCモビットをご契約、かつOliveアカウント契約口座をお支払い口座に登録いただくと、SMBCモビットのお取引のご利用残高に応じて対象のコンビニ・飲食店でのご利用時に最大+1%ポイント還元する対象サービスを追加いたします。





■Vポイントアッププログラム対象サービス及び還元率









・Vポイントアッププログラム(SMBCモビット)サービス詳細はこちらをご覧ください

https://www.mobit.ne.jp/special/v_point/vpup/index.html





今回のポイントサービス拡充により、Vポイントアッププログラムの対象サービスご利用と、家族ポイントサービスへご登録、対象カードを登録したスマホのタッチ決済ご利用で、対象のコンビニ・飲食店で最大18%ポイント還元となります。





各サービスの詳細については以下ページよりご確認下さい。

・対象のコンビニ・飲食店で最大7%ポイント還元

https://www.smbc-card.com/mem/cardinfo/cardinfo9001629.jsp



・家族ポイント

https://www.smbc-card.com/camp/family-point/index.html



・Vポイントアッププログラム

https://www.smbc-card.com/mem/wp/vpoint_up_program/index.jsp





三井住友カードは、引き続き多くのお客さまに便利でお得なキャッシュレスサービスをお届けできるよう推進してまいります。







キャンペーンのご案内













「対象のコンビニ・飲食店で最大7%ポイント還元」サービスのリニューアルを記念して、「スマホのタッチ決済を使おう!10,000円相当のVポイントがあたる!」キャンペーンを実施いたします。

キャンペーン期間中、エントリーのうえ対象店舗で1回あたり1,000円(税込)以上のスマホのタッチ決済ご利用で1,000名に10,000円相当のVポイントをプレゼントいたします。



※「対象のコンビニ・飲食店で最大7%ポイント還元」サービスと本キャンペーンは対象店舗が一部異なります。

※スマホのタッチ決済とは、Apple Pay、 Google Pay™ のVisaのタッチ決済またはMastercard(R)コンタクトレスでのお支払いです。iDやカードの差し込み、磁気取引は対象となりません。

※ご利用前にキャンペーンページにて対象カード・注意事項をご確認のうえご利用ください。



URL

https://www.smbc-card.com/mem/cardinfo/cardinfo7223195.jsp?dk=sp_083_0004297



