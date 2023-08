[株式会社カインズ]

株式会社カインズ(本社:埼玉県本庄市、代表取締役社長 CEO:高家 正行、以下「カインズ」)は、地域や場所を問わずDIYをより多くの方に気軽に楽しんでいただくための取り組みの一環として、「カインズDIYトラック」が本格稼働し、全国各地でワークショップを開催することをお知らせします。









全国28都道府県に236店舗を展開するホームセンターチェーンのカインズは、「くらしDIY」をブランドコンセプトに、くらしをもっと楽しくする、価値ある商品・サービスを開発・提供しています。全国のカインズ工房(68店舗)とCAINZ DIY Square(6店舗)では、定期的にワークショップを開催し、モノづくりの楽しさを気軽に楽しんでいただける場を提供しており、2022年のワークショップ参加者は6万人を超えました。

こうしてすでに多くの方に参加いただいているカインズのDIYワークショップの裾野をさらに広げ、地域や場所を問わず気軽にDIYに触れていただきたいと考え、今回「カインズDIYトラック」を開発しました。



「カインズDIYトラック」を使って行うワークショップでは、いわゆる日曜大工的なDIYだけでなく、自分の手で作る楽しさやアイデアを見つけ、くらしをより豊かに楽しくする創意工夫のきっかけとなるよう、モザイクブロックの一輪挿しやデザインコルクコースターなど、これまでカインズが培ってきたワークショップのノウハウが詰まったメニューを展開します。





今回の本格稼働を前に、セブンパークアリオ柏やカインズ磐田豊岡店の敷地内で試験的に開催したワークショップでは、アンティーク風タイルで作るミニカフェトレイなど、子どもも大人も楽しめるメニューをご用意し、家族連れをはじめ、多くの方にご参加いただきました。







カインズDIYトラックは、今後夏休みのイベントをはじめ全国各地に積極的に出動し、より多くの方にDIYを気軽に楽しんでいたける機会を提供していきます。



■「カインズDIYトラック」が出動する主なイベント ※日時はいずれもワークショップの開催日時です。

○渋沢栄一×ふかや おしごとフェスタ2023

「渋沢栄一ひとづくりカレッジ」の一環として、将来を担う小学生を対象に体験しながら道徳と経済が学べるイベント

日時: 2023年8月17日(木)~18日(金) 午前10時~午後16時30分

場所: 深谷生涯学習センター・深谷公民館(埼玉県深谷市仲町20-2)

イベント主催: 渋沢栄一ひとづくりカレッジ事務局(深谷市、東京海上日動火災保険株式会社、

株式会社埼玉新聞社、株式会社チエノワ)

イベントURL: https://www.city.fukaya.saitama.jp/soshiki/shibusawa/seisaku/tanto/event/14705.html

ワークショップ: ランタン風ボックス、タイルのミニトレイ、えんぴつ型小物入れ



○WOW!FES2023

地域のお客様にひと夏の思い出をつくってもらうイベント

日時: 2023年8月26日(土) 午後1時~午後5時

場所: WOW!TOWN幕張 店舗敷地内(千葉県習志野市芝園1-3-1)

イベント主催: 株式会社IDOM

イベントURL: https://idom-inc.com/news/press/20230802-35950.html

ワークショップ: うちわステンシル、デザインコルクコースター、アクリルキーホルダーなど



○SLOWP OPEN DAY

日時: 2023年9月10日(日) ※ワークショップ開催時間未定

場所: 群馬県高崎市片岡町3丁目2165-2 「SLOWP」

イベント主催: 株式会社SNARK

ワークショップ: 未定



○GO OUT CAMP vol.19

全国のキャンプ場を舞台に、ヒト、モノ、そして文化と自然との出会いや発見、都会では味わえない経験ができるアウトドアキャンプフェスティバル

日時: 2023年9月29日(金)~ 10月1日(日) ※ ワークショップ開催時間未定

場所: ふもとっぱら(静岡県富士宮市麓156)

イベント主催: GO OUT CAMP DIY

ワークショップ: 未定



※ワークショップへの参加は有料となります。

※イベントの開催予定については当日の天候などで変更になる可能性があります。



■「カインズDIYトラック」について

軽トラックの荷台に荷箱を設置したダイハツの移動販売パッケージ「Nibako」を使用。荷台部分やワークショップに使用する作業机、椅子は株式会社SNARKがデザイン・設計し、カインズメンバーが中心となってDIYで作り上げました。CAINZロゴやDIY工具を飾り、アクティブに移動するカインズ工房のイメージとDIYの楽しさを表現しています。

荷台にはワークショップで使用する机や椅子、DIY道具、イベント材料などの必要な道具類を収納できます。誰でも作業しやすいコンパクトなサイズと構造で、出張ワークショップも少人数のスタッフで開催可能です。









■くらしDIYとは

モノにあふれ、ネットでなんでも手に入る時代。価値観は多様化し、人それぞれ幸せのカタチも違う。そんな時代の、豊かな「くらし」ってなんだろう。それは、単なるモノの消費ではない、ひとりひとりが創意工夫して手に入れる、自分らしいくらし。「やりたい」「やってみた」「できた」自分らしくくらしをアレンジする創意工夫の精神を、私たちはくらしDIYと捉え、ひとりひとりの、家族の、地域の日常を、楽しくしていきます。

https://www.cainz.co.jp/corporate/philosophy#kurashi_diy



<カインズについて>

株式会社カインズは、28都道府県下に236店舗を展開するホームセンターチェーンです。

「くらしDIY」をブランドコンセプトに、くらしを楽しくする価値ある商品・サービスを開発し、お値打ちな価格で毎日提供します。Kindness(親切心)と創意工夫のアイデアあふれる店舗づくりに努めることで、お客様一人ひとりの、ご家族の、そして地域の日常を楽しいものとし、お客様とのプロミスである「くらしに、ららら。」をお届けします。



<株式会社カインズ 概要>

代表者 :代表取締役会長 土屋 裕雅

代表取締役社長 CEO 高家 正行

設 立 :1989年 3 月

本部所在地:埼玉県本庄市早稲田の杜1‐2‐1

資本金 :32億6,000万円

事業内容 :ホームセンターチェーンの経営

従業員数 :13,086名(2023年2月末)

店舗数 :236店舗

公式サイト:https://www.cainz.co.jp/ (企業サイト)

https://www.cainz.com/ (オンラインショップ)

https://magazine.cainz.com/ (となりのカインズさん)



