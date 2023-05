[ネスレ日本株式会社]

サーティワン アイスクリーム6月新作フレーバーにも「キットカット」が登場!



ネスレ日本株式会社(本社:兵庫県神戸市、代表取締役 社長 兼 CEO: 深谷 龍彦)は、「キットカット」と、B‐R サーティワン アイスクリーム株式会社(所在:東京都品川区上大崎3-1-1/代表取締役会長兼社長 CEO ジョン・キム:東京証券取引所(スタンダード市場):2268、以下「サーティワン」)によるコラボレーション製品「キットカット ミニ チョコレートミントアイスクリーム風味」を6月5日(月)より期間限定で発売します。







■サーティワンの大人気フレーバー“チョコレートミント”が「キットカット」に!大袋タイプには、サーティワンで使える50円引きクーポンが付いてくる!

”Have a break, have a KitKat”のブランドスローガンを持つ「キットカット」と、“We make people happy. (R)”をモットーとするサーティワンは、共に日本上陸50周年を記念しコラボレーションすることで、お客様にもっとhappyな時間を過ごしていただくきっかけをお届けしたいと考えています。

そこで、サーティワンの2022年「党対抗フレーバー総選挙」のフレーバー別ランキング第1位に輝いた「チョコレートミント」をイメージした「キットカット ミニ チョコレートミントアイスクリーム風味」をサーティワン監修のもと開発いたしました。ココア風味のクリームをサンドしたウエハースをミントアイスクリーム風味のチョコレートで包み込み、爽やかな味わいに仕上げています。また、見た目も、サーティワンの「チョコレートミント」フレーバーの色合いをイメージして作りました。本製品は冷凍庫で凍らせると食感が変化し、より一層おいしくお召し上がりいただけます。夏の暑い季節の“アイスブレイク”にぴったりの「キットカット」です。

また、本製品はお気軽にお試しいただけるばら売りタイプと、みんなで楽しめる10枚入り大袋タイプの2つのラインナップをご用意しております。

大袋タイプのパッケージ裏面には、サーティワンで使える50円引きクーポンが付いており、サーティワン店舗(一部店舗を除く)に持って行っていただくと、50円引きになります。「キットカット」をお楽しみいただいた後は、ぜひお近くのサーティワン店舗へ足を運んでいただき、さらにhappyなブレイクを楽しんでいただきたいと考えています。

<クーポンに関する注意点>

※50円引きクーポンの有効期限は2024年4月30日までとなっております。

※ばら売りタイプには50円引きクーポンはついておりません。

※クーポンは1回のお会計につき1枚1回限りご使用いただけます。

※クーポンのコピーは使用できません。※他のクーポンとの併用はできません。※一部の店舗では利用できません。



■製品概要

●製品名:キットカット ミニ チョコレートミントアイスクリーム風味

●発売日:2023年6月5日(月)

●種類別名称:準チョコレート

●内容量、希望小売価格(税込)、販売場所:

1枚、54円、全国のコンビニエンスストア / 10枚、540円、全国のスーパーマーケットやドラッグストアなど



画像(左より):キットカット ミニ チョコレートミントアイスクリーム風味 1枚、キットカット ミニ チョコレートミントアイスクリーム風味 10枚



■サーティワンの店頭でも、「キットカット」を使った色々なアイスクリームメニューが楽しめる!

6月の新作フレーバー 「ハッピー ブレイクタイム Made with KITKAT(R)」





サーティワンのフレーバーに「キットカット」が初登場!

サーティワンの自慢のダークとミルクチョコレートの2種のチョコレートアイスクリームに、サクサク食感の「キットカット」をIN!「キットカット」のウエハースは2種類のチョコレートでコーティングしているので、アイスクリームの中でもサクサク食感が楽しめます。期間限定での特別なチョコ感を味わえる一品です。





「コラボサンデー Made with KITKAT(R)」





サーティワンと「キットカット」がコラボした、スペシャルなサンデー!

お好きなスモールサイズのアイスクリームに、ホイップと、とろ~りチョコレートソース、削りチョコをかけて、おなじみの「キットカット ミニ」と、全粒粉ビスケットのザクザクとした食感と香ばしい風味を楽しめる「キットカット ミニ 全粒粉ビスケットin」をのせた、「キットカット」づくしの豪華なサンデーとなっています。





「フローズンシェイク チョコレートミント Made with KITKAT(R)」







2つのチョコレートミントがコラボ!

サーティワンのチョコレートミントアイスクリームと、

「キットカット ミニ チョコレートミントアイスクリーム風味」の2つを入れミキシングしたドリンクです。

さっぱり爽快感たっぷりのドリンクに、ホイップクリームとチョコレートソース、「キットカット」をのせているので、チョコミン党に嬉しいフローズンシェイクとなっています。







<参考資料>

■キットカット

1935年にイギリスで発売以来、世界80ヶ国以上で販売されているチョコレートブランド。日本では1973年から発売されており、“キット、願いかなう。” を合言葉に、長きにわたり、受験生など頑張る人々を応援する活動を継続する中で、受験シーズンだけでなく、年間を通じた様々なシーンで、大切な人に応援や感謝の気持ちを伝えるコミュニケーションツールとして親しまれています。また、素材や製法にこだわった「プレミアム キットカット」をお届けする「キットカット ショコラトリー」や、抹茶味や日本酒味などの累計400種類を超えるフレーバー展開を通じて、国内外のお客様から高い支持を得ています。



画像(左より):製品パッケージ(1973年発売時)、「キットカット ミニ 3枚」(現在発売中)



