9月2日(土)~9月10(日)の期間で開催!東京では約4年ぶりとなるソロエキシビジョン。









ポップでシニカルなオリジナルのモンスターを約12年間、毎日描き続けているアーティスト"TOMASON/トマソン"。そんな彼によるソロエキシビジョン「A FREAK CHANGES THE WORLD(変わり者が世界を変える)」を、FREAK'S STORE渋谷併設ギャラリー「OPEN STUDIO/オープンスタジオ」にて、9月2日(土)~9月10日(日)の期間で開催いたします!

新作のキャンバス作品が約30点展示されるほか、新作オリジナルグッズの販売、さらに総数8000体近く存在すると言われている"TOMASONモンスター"の中から、"自然をこよなく愛するモンスター"「ヤーマンネイチャー」が100体限定のぬいぐるみに!フリークス ストアとのコラボレーションによって生まれた、ポップなモンスターが目を引くスウェットなどウェアでも展開いたします。

また、会場では、モンスターが世界を救うオリジナルストーリーや、フリークス ストアのスタッフ総勢25名とトマソンがオリジナルダンスを踊った痛快な映像作品を上映予定!



トマソンとフリークス ストアとのコラボレーションの数々に是非ご注目ください!



ITEM LINEUP







■ヤーマンネイチャー モンスタードール



★限定100体

プライス:¥11,000(税込み)

トーキング機能付きで、手を押すと"ヤーマンネイチャー"が話しかけてきます!

足裏には、ポジティブなメッセージをプリント!気分を上げてくれること間違いなし!





■モンスターパジャマ





プライス:¥7,700(税込み)

カラー:アッシュグレー、ブラック









プライス:¥7,700(税込み)

カラー:ブラック、アッシュグレー





■ニュートマソン ハーフジップスウェット





プライス:¥7,700(税込み)

カラー:ブラック、アッシュグレー、ホワイト





■ニュートマソン ハーフジップスウェット





プライス:¥7,700(税込み)

カラー:ホワイト、ブラック、アッシュグレー







オリジナルグッズとキャンバス作品









TOMASON POPUP EXHIBITION "A FREAK CHANGES THE WORLD"





■開催場所

OPEN STUDIO(FREAK'S STORE渋谷併設ギャラリー)

〒150-0041 東京都渋谷区神南1-13-1

TEL 03-6415-7728

営業時間12:00~20:00(土日祝~20:30)

https://daytonajp.com/openstudio/

https://www.instagram.com/openstudio_gallery/



■開催期間

2023年9月2日(土)~9月10日(日)





TOMASON/トマソン





岐阜県出身。地元・岐阜県を中心にアートフェスや個展、ワークショップなどを開催。2011年から毎日独自のモンスターを描き続けており、2019年10月から表参道にて自身のギャラリー『MAT』をオープン。2020年に出版レーベル「白い立体」からオリジナルモンスターをまとめた図鑑をリリース。

Instagram:@new_tomason





FREAK'S STORE/フリークス ストア





「アメリカの豊かさとワクワク・ドキドキを日本に伝えたい」という想 いからスタート。 1986 年の創業以来、洋服、雑貨、インテリアなど自分たちが本気でカッコ良いと思うものをセレクト。 積極的に楽しむ生活 体験者=フリークとして 、アメリカンライフスタイルの楽しみ方を提案するセレクトショップです。

https://www.freaksstore.com/

Instagram:@freaksstore_official





OPEN STUDIO/オープンスタジオ





FREAK'S STORE渋谷に併設したギャラリースペース。

モノ、ヒト、文化の切り口で、わたしたちが思う新しい価値を発掘・創造・発信し続ける。

Instagram:@openstudio_gallery



