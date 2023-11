[花王株式会社(ニュースリリース)]

花王株式会社(社長・長谷部佳宏)は、2023年10月31日、「生物多様性保全の行動指針」を改訂し、「生物多様性の行動指針」として公開しました。今後も、生物多様性の保全と回復、さらに自然を再生へと導く活動を、花王自ら積極的に行うとともに、生活者やビジネスパートナー、そして社会とも一緒に取り組んでまいります。



「生物多様性保全の行動指針」ページ

https://www.kao.com/jp/sustainability/klp/policy/biodiversity-policy/action-policy/





生物多様性の損失を反転させ、回復させることは、気候変動とともに世界における喫緊の課題となっています。花王の事業活動は、製品のライフサイクル全般にわたって、地球上のさまざまな生態系・生物多様性がもたらす豊かな恵みによって支えられています。花王では2022年4月に「生物多様性の基本方針」を改訂し、自然や生物多様性に対する悪影響を減らすとともに、ポジティブな影響を与える行動を増やし、生物多様性を損失から回復へと反転させることをめざしてまいりました。持続可能な原材料調達や、限られた原料を有効活用するための技術開発、廃棄物ゼロをめざした活動などを積極的に推進しています。





そして、このたび、「生物多様性の基本方針」の内容をより具体的に示す、「生物多様性の行動指針」を公開しました。基本方針に則り、生物多様性を保全と回復、再生へと反転させるための具体的なアクションや、生物多様性の国際的な情報開示や目標設定に対する姿勢を反映させました。また、今回新たに「人・自然と化学の共生をめざす」という項目も加え、化学物質による生物多様性への影響の評価、生物多様性と気候変動の双方の課題への対応姿勢を示してまいります。





花王グループは「豊かな共生世界の実現」をパーパスに、2019年4月にESG戦略「Kirei Lifestyle Plan」(キレイライフスタイルプラン)を策定、「未来のいのちを守る~Sustainability as the only path」をビジョンに掲げた中期経営計画を推進しています。今後も花王では、製品やソリューションの提供といった事業活動を通じて、生物多様性の保全と回復、そして自然の再生に貢献してまいります。







