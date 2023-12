[株式会社ウカ]









この度、トータルビューティーカンパニーuka(@instauka,@ukacojp)は2024年1月1日(月)~1月7日(日)の期間限定で、おみくじキャンペーンを実施いたします。



2024年の幕開けと共にスタートするukaのおみくじキャンペーン。2023年に続き、2024年もukainn(ウカイン)さま限定で実施いたします。



超大吉から末吉までを揃え、それぞれの運勢ごとに施術・プロダクトまたはukainnポイントのどちらかお好きなプレゼントをお選びいただけます。



施術・プロダクトは、エステメニューやヘッドスパ、ヘアカットなどの施術を中心に持ち運びにも便利なヘアケアサンプルセットを揃えました。



ukainnポイントは直営サロンやストア、カフェでもお使いいただける共通のポイント。お買い物やお食事をお楽しみいただけます。



2024年も髪や爪、お肌、まつげの安全祈願は、ウカ詣で。

ぜひご参加ください。



【おみくじチャレンジ期間】

2024年1月1日(月)~1月7日(日)



【対象者】

ukaのビューティーメンバーズクラブ「ukainn(ウカイン)」に加入されているすべてのお客さま



【参加方法】

上記期間中にマイページへアクセスください

お一人さま一回、おみくじを引くことができます



【当選品詳細】

施術・プロダクトまたはukainnポイント、どちらかお好きな方をお選びください



超大吉

ukaベーシックフェイシャル 90分またはukainnポイント10,000pt



大吉

ukaベーシックフェイシャル 60分 or uka HBDベーシックボディ 60分 or フットリラックスコース 90分 + Hugトリートメントまたはukainnポイント3,000pt



中吉

ヘッドスパ60分 ATAMA×ATAMAまたはukainnポイント1,000pt



小吉

ヘアカット(uka スタイリスト)またはukainnポイント300pt



吉

ヘアケアサンプルセット(全種類)またはukainnポイント200pt



末吉

ukainnポイント100pt



はずれ





【ご注意事項】

※施術チケットをお選びいただいたお客さまは、事前にお電話にてご予約をお願いいたします。お電話の際、本チケットをご利用である旨をお伝えください。

※当日はマイページに保存されている施術チケットを会計時にスタッフへご提示ください。

※当選チケットの使用期間は2024年2月末日までとさせていただきます。期限内にお電話でご予約をお願いいたします。

※ukainnポイントの有効期限は最終獲得日から1年となります。



【ウカイン入会方法】

期間中に「ukainn(ウカイン)」へ新規登録いただいた方も本キャンペーンの対象となります。入会がお済みでない方は、この機会にぜひご登録ください。



LINEの友達検索で「@ukainn」と検索、または下記リンク先より入会手続きにお進みください。

https://uka.co.jp/signup



