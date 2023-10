[株式会社Another works]

地方創生を推進する複業マッチングプラットフォーム「複業クラウド for Public」を展開する株式会社Another works(本社:東京都港区、代表取締役:大林 尚朝)は、2023年10月3日時点で、47都道府県の1自治体以上に導入されたことをお知らせいたします。今後も行政における複業人材登用を支援し、導入自治体や参画する複業人材すべての人の機会を最大化してまいります。そして地方創生、さらには日本経済の発展に寄与してまいります。

サービスページ:https://forseries.aw-anotherworks.com/public







自治体支援の背景:行政に専門性を持つ複業人材を登用し地方創生を推進





社会・経済情勢が大きく変化する中で、地方では地域ブランドの育成・移住定住の促進・まちづくり・高齢者福祉・自治体DXの推進などへの迅速な対応が求められ、課題が複雑化しています。





しかし、自治体では3年に1回ペースで職員の異動があったり、事業を始めるにしても民間企業に委託したりと、複雑化した課題に対応できるような専門的なスキルや知識がたまりません。





そこで弊社では、2020年10月より自治体向けにサービスを提供しはじめました。専門的なスキルを持つ民間人材と自治体をマッチング支援することで、行政課題の解決を目指しています。そしてこの度、47都道府県の1自治体以上、累計100自治体以上に導入されたことをお知らせいたします。



事例1.岩手県岩泉町:ふるさと納税額が前年同月比130%増









事例2.奈良県三宅町:約1.3トン、全体の3割の書類を削減しDX化











事例3.岐阜県関市:イベントの来場者数が2倍に











「複業クラウド for Public」とは





専門人材不足の地方自治体が、複業人材登用により地方創生を推進できるサービスです。民間複業人材と自治体職員の協働プロジェクトにより、行政課題・地域課題の解決を実現します。Another worksと連携している自治体との取り組みはこちらからご確認いただけます。

https://forseries.aw-anotherworks.com/public







株式会社Another works







「挑戦する全ての人の機会を最大化する」をビジョンに掲げるスタートアップ企業です。2019年9月に総合型の複業マッチングプラットフォーム「複業クラウド」をリリース。ミッションである「複業の社会実装を実現する」ために、一部上場企業からスタートアップ、自治体、スポーツチーム、教育機関など、業種業界問わずあらゆるドメインで複業人材の登用を後押ししています。また「複業クラウドfor Series」として、自治体向けには複業クラウド for Publicを、スポーツチーム向けには複業クラウド for Sportを、教育機関向けには複業クラウド for Academyを提供しています。

タレント向けページ:https://aw-anotherworks.com/

企業向けページ:https://cl.aw-anotherworks.com/





社名:株式会社Another works

代表取締役:大林 尚朝

所在地:〒105-0001 東京都港区虎ノ門5丁目13-1 虎ノ門40MTビル3階

URL:https://anotherworks.co.jp/





