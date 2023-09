[株式会社西武・プリンスホテルズワールドワイド]

新幹線や羽田空港などからも好アクセスな当ホテルで快適なステイを



品川プリンスホテル(所在地:東京都港区高輪4-10-30、総支配人:佐々木潤)は、総勢70名以上のフルオーケストラで20年ぶりに来日する『ボストン・ポップス on the Tour 2023 ジョン・ウィリアムズ・トリビュート日本公演』の公演チケット付きの宿泊プランを2023年10月6日(金)から10月8日(日)まで販売いたします。





ボストン・ポップスは、1885年に創設されたアメリカの名門ポップス・オーケストラです。『E.T.』 や『スター・ウォーズ』など映画音楽作曲者として知られるジョン・ウィリアムズが1980年から1993年まで常任指揮者として在籍したことでも知られています。ボストン・ポップスにとって2003年以来実に20年ぶりとなる本公演では、いずれも日本初上陸となる新プログラムで、オーケストラの後方に大型スクリーンを設置し、楽曲ごとに解説をお楽しみいただける新たな趣向を凝らした内容となる予定です。

今回、当ホテルでは芸術の秋の訪れに合わせ、当公演のチケット付きステイプランをご用意いたしました。空港や主要ターミナルからも好アクセスの立地に位置しているため、お荷物をお部屋に置いての気軽なご鑑賞が可能です。

総勢70名以上のフルオーケストラが奏でる圧巻の演奏を、都心のホテルステイとともにお楽しみいただけます。



『ボストン・ポップス on the Tour 2023』 公演チケット付きご宿泊プラン 概要





【期 間】

2023年10月6日(金)~10月8日(日)

【料 金】

1名さま ¥25,300より(メインタワー ツインルーム 1室2名さまご利用時)

【内 容】

・『ボストン・ポップス on the Tour 2023 ジョン・ウィリアムズ・トリビュート日本公演』公演チケット《S席》

(1名さまにつき1枚)

・ご朝食

【U R L】

https://www.princehotels.co.jp/shinagawa/plan/bostonpos_2_2023/

【ご予約・お問合せ】

品川プリンスホテル 宿泊予約係 TEL:03-3440-1111



『ボストン・ポップス on the Tour 2023 ジョン・ウィリアムズ・トリビュート日本公演』について





【場所】

東京国際フォーラム(ホールA)

【日時】

10月6日(金) 7:00P.M.開演 「ジョン・ウィリアムズ・トリビュート」ゲスト: 服部百音(ヴァイオリン)

10月7日(土) 6:00P.M.開演 「ジョン・ウィリアムズ・トリビュート」ゲスト: 角野隼斗(ピアノ)

10月8日(日) 2:00P.M.開演 「スター・ウォーズ:ザ・ストーリー・イン・ミュージック」ストーリーテラー:津田健次郎、公演ナビゲーター:笠井信輔



※料金には1 泊室料、消費税・サービス料が含まれております。

※写真はイメージです。

※状況により営業内容が変更となる場合もございます。最新の情報は公式Webサイトをご確認ください。

※上記内容はリリース時点(9月1日)の情報です。



企業プレスリリース詳細へ (2023/09/04-18:46)