BS放送局『BSJapanext』(読み:ビーエスジャパネクスト)にて2023年10月7日(土)、

「センコーグループ LADY GO CUP」の無料放送が決定したことをお知らせいたします。







「センコーグループ LADY GO CUP」大会概要





「センコーグループ LADY GO CUP」が2023年10月7日(土)に滋賀県・蒲生ゴルフ倶楽部にて開催。

本大会は「女性が輝く社会の構築を応援していくための、女子プロゴルフミドルトーナメント」がコンセプトであり、経験豊富なプレーヤー自らが企画し、30代以上の選手たちに呼び掛け、若手プロへの道標と成り得る大会を目指している。

優勝賞金200万円(賞金総額1000万円)の本大会には、イ・チヒ、大江香織、佐伯三貴、原江里菜、宮里美香、森田理香子などの注目選手が出場予定!JLPGAで優勝を争ってきた実力派女子プロゴルファーたちがダブルス戦でしのぎを削る熱き戦いをお見逃しなく!



<主な出場予定選手>



<女子プロゴルファー30名(15ペア)による、ペアマッチを独占無料放送>

本大会は4試合を予定している2023年シーズンの第3戦。

30名の15ペアが18ホールの変則ストロークのダブルス戦をおこなう。

今年8月に開催された第2戦目では、香妻琴乃、森美穂のルーキーペアがイ・チヒ、イ・ナリの韓国ペアとのプレーオフを制し初優勝。女子プロゴルファーたちのアスリート魂が炸裂する真剣勝負は必見。



放送日時/解説・実況





<放送日時>

2023年10月7日(土)夕方5時~よる9時

※ディレイ放送

※放送時間は変更となる場合もございます

<解説>



<実況>

山下 美穂子

<放送形態>

BSJapanext(263ch・無料)、

公式アプリ「つながるジャパネット」(無料)・コネクテッドTVサービス(無料)にて同時配信あり



BSJapanext視聴方法





1.テレビリモコンの「BS」ボタンを押す

2.テレビリモコン「番組表」ボタンを押し、データ放送の番組表を表示する

3.「番組表」の中から左右ボタンで 「BSJapanextチャンネルロゴ」(263ch)を見つけて選択

※視聴方法についての詳細は下記URLをご覧ください

https://www.bsjapanext.co.jp/howto/



公式アプリ「つながるジャパネット」







本番組をBS放送中に同時配信で視聴することができます。そのほか、番組に対する評価や各番組のテーマに対する投稿をしたり、放送中にリアルタイムでほかの視聴者の方とコメント投稿を楽しむことができます。

※詳細は下記URLをご覧ください

https://www.bsjapanext.co.jp/app/



5月1日からコネクテッドTVサービスがスタート!





BS放送の視聴環境がない方でも、お手持ちのスマートテレビやストリーミングデバイス、ブルーレイプレイヤーやゲーム機などを使用して、無料でお楽しみいただけます。

※詳細は下記URLをご覧ください

https://www.bsjapanext.co.jp/connectedtv/



放送局概要





放送局:BSJapanext(読み:ビーエスジャパネクスト)※SとJの間はスペースなし

チャンネル番号:BS 263ch

放送エリア:全国(BS放送)

放送形態:無料

ホームページ:https://www.bsjapanext.co.jp/

BSJapanext公式X(旧Twitter):https://twitter.com/BSJapanext_263

BSJapanextゴルフ公式X(旧Twitter):https://twitter.com/BSJapanext_Golf



