「ピューロ学園の学食」をイメージした限定フードや、教育実習生“アグレッシブ烈子”が登場!教室の隣の席に並んだり、集合写真が撮れちゃう!学期別スペシャルグリーティング開催



2023年新春、サンリオピューロランド(以下、ピューロランド)では、2023年1月13日(金)~4月5日(水)まで、スペシャルイベント「Sweets Puroland~フレフレ★ピューロ学園~」を開催します。初日に先駆け、本日1月12日(木)に新作ショーや学園らしさ満載のフォトスポット、期間限定フードメニューなどを体験できる先行お披露目会を実施しました。













2023年最初のシーズナルイベントのテーマは昨年も大好評だった「ピューロ学園」。今年は”応援”をキーワードに加え、「スイーツとともにエールを送る」をコンセプトにお届けします。



先行お披露目会では、知恵の木ステージで新作ショー「We Are ピューロ学園★応援Dan・ce部」を初上演。

制服姿のハローキティ、ポムポムプリンが登場するだけでなく、今年は新たに教育実習生としてピューロ学園に加わったアグレッシブ烈子も映像出演し、学園の世界観を通じてゲストの皆様にエールを送りました。また、アグレッシブ烈子は体を動かしながら楽しむキッズ向けグリーティング「烈子先生とあそぼう」にも登場し、お子様をはじめとしたゲストの皆様と一緒に盛り上がりました。他にも、星のモチーフなど元気が出るようなフォトスポットや装飾、期間限定のオリジナルグッズの展示やフードメニューが登場し、写真撮影を楽しむ客様や、お食事を楽しむお客様の姿が見られました。



「Sweets Purolandスペシャルグリーティング」(事前予約制・有料)では、学園をテーマに制服をイメージしたコスチュームに身を包んだキャラクターたちとグリーティングが可能。明日1月13日(金)からは「1学期 ピューロ学園応援グリーティング」をテーマに制服コスチュームを着たキャラクターを1分間独り占めできるスペシャルグリーティングが実施されます。今年は新たに、リトルツインスターズ(キキ&ララ)、バッドばつ丸、ポチャッコが制服姿で登場し、期間ごとに異なるシチュエーションでのグリーティングを実施予定です。



さらに、新作ショー「We Are ピューロ学園★応援Dan・ce部」の楽曲を各種音楽配信サービスで配信することも決定。配信日など詳細は決まり次第公式ホームページにてお知らせ予定です。



恋や勉強、新しいことへのチャレンジなど、いつも頑張っているみなさんを、ピューロ学園の仲間がショーやフード、グッズなど色々なものを通じて一生懸命応援します。キャラクターたちからのエールとスイーツで、きっとあなたも元気になれる、春の始まりにもぴったりなスペシャルイベントをぜひお楽しみください。







【イベント先行お披露目会フォトレポート】







▲頑張るみなさんを応援する新作ショー「We Are ピューロ学園★応援Dan・ce部」





▲キッズ向けグリーティング「烈子先生とあそぼう」





▲ビタミンカラーで彩られたイベント期間限定フォトスポット





▲”応援”や”スイーツ”にちなんだ全10種類のメニューが登場





▲キャラクターたちの制服姿がかわいいオリジナルグッズ





▲写真撮影を楽しむ招待ゲストの姿も







【「Sweets Puroland~フレフレ★ピューロ学園~」概要】



■開催期間:2023年1月13日(金)~4月5日(水)

■詳細ページ:https://www.puroland.jp/2023_sweetspuroland/



【ストーリー】

ここはピューロ学園。今年もワクワクどきどきときめく季節!春がやってきました!

新しいことにチャレンジする人、勉強を頑張る人、恋を頑張る人もいるみたい…★

そんなおともだちの姿を、キャラクターたちはいつもそばで見ていました。

「自分たちも、みんなの力になりたい…!」と、「応援団」を結成してエールを送ることに決めました!

フレフレ!ピューロ学園!頑張っているみんなを、ピューロ学園の仲間が一生懸命応援します★

いつも頑張っているあなたも、スイーツを食べてたまにはほっと一息♪スイーツとともに、あなたにエールを送ります!



【実施内容】

・新作ショー「We Are ピューロ学園★応援Dan・ce部」の上演

・キッズ向けグリーティング「烈子先生とあそぼう」開催

・イベント期間限定フォトスポットの登場

・「Sweets Purolandスペシャルグリーティング」(事前予約制・有料)の実施

・「フレフレ★ピューロ学園スイーツパーティ」(開催日限定・有料)の開催

・期間限定メニューやオリジナルグッズの販売



