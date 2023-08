[株式会社デイトナ・インターナショナル]



川谷絵音氏の作る曲を様々なボーカリストに歌ってもらうプロジェクト「美的計画」。楽曲ごとにボーカリストを迎え多彩な楽曲を世に送り出している。「an aesthetic life」は美的計画の音楽要素を ” 香り” という別のテーマに置き換え、暮らしに加えるひとつかみの美しさを提供するブランドとして 2021 年に始動。



ファッション、サステナブル、アートをテーマとするコンセプトストア「Firsthand」 では「an aesthetic life」初となるポップアップイベントを開催いたします。またイベント開催を記念し、川谷絵音氏のサイン入り商品を数量限定にてご用意いたしました。サイン入り商品完売後もサインの無い通常商品をご用意しております。



通常商品をお買い上げのお客様には川谷氏のサインがプリントされたステッカーをノベルティとしてプレゼントいたします。※通常商品、ノベルティについても数に限りがございます。あらかじめご了承ください。



■商品ラインナップ

人気のフレグランスファブリックスプレー、リキッドパフュームに加えて、新作のインセンス(お香)をラインナップいたします。各種商品にサイン入りの限定商品をご用意しております。

商品の数量に関するお問い合わせはお答えできかねますのであらかじめご了承ください。



【8.26(土)の入店抽選について】

発売初日の8.26(土)については抽選による入店案内となります。

抽選についての詳細は@firsthand__officialプロフィールのURLからご確認ください。



・フレグランスファブリックスプレー ¥4,950(in tax)

・リキッド パフューム ¥7,700(in tax)

・インセンス ¥3,960(in tax)



「a comfy time」

オリジナルファブリックスプレーは、川谷絵音氏自身が毎日使える香りが欲しいという想いから、企画から調合まで全てをプロデュース。ユニセックスで男女共に使っていただける香りに仕上がっていますが、特に女性につけて欲しい香りをイメージし、調香に約半年かけ完成しました。

洋服や帽子をはじめ、ソファカバー、ベッドカバー、カーテン、カーペットなどリビングの布製品にも香りをプラスします。香水のつけたてのキツい香りが苦手な方にもお勧めできる毎日使いたくなるスプレーです。



「a comfy time(BLUE)」

ベルガモットとレモンのシトラスミックスにフレッシュなラベンダーやグリーンノートが広がるアロマティックブレンド。前作のユニセックスモダンな香りとは一味違った、オークモスが持つ個性豊かなウエット感と、華やかなホワイトフローラル、ベンゾインの穏やかな甘みがお楽しみいただけます。天然精油を50%配合した贅沢でナチュラルな香り立ちは、ピローミストとしてもおすすめです。ユニセックスでモダンな香りは、上質で心地の良い空間を演出します。



「MIDNIGHT REMEDY*」

フランス産ラベンダーをキーに、清涼感のあるシトラスやドライな風合いを持つシダーウッドがリラックスしたトップノートを演出します。洗練されたマニッシュな香調の中に、パウダリーなイリスやさりげないバニラの甘さを調和させることで、香りに多面性を持たせ、ジェンダーレスに纏える香水に仕上げています。ラストノートでは、素肌に馴染んだ温かなムスクとサンダルウッドが残る、お香のような奥深い余韻をお楽しみいただけます。





今回新作となるリキッドパフューム「MIDNIGHT REMEDY」の香りを別角度から楽しめる「インセンス」も先行発売致します。サンダルウッドとラベンダー、ムスクを中心に香りを再構築し、火を灯した時のウッディノートの穏やかな広がりを追求いたしました。是非店頭でお試しください。



美的計画 -an aesthetic life- POP UP STORE 詳細





■会期:8月26日(土) ~9月3日(日) 11:00~21:00

■場所:Firsthand RAYARD MIYASHITA PARK

■住所:東京都渋谷区神宮前6-20-10 RAYARD MIYASHITA PARK North 2F

■電話:03‐6805‐1828



Firsthand





株式会社デイトナ・インターナショナルが展開するFirsthandは、ファッション、サステナブル、アートをテーマに、デザイン性やクオリティー、モノ作りなど、クリエイティブを重視したサステナブルなコンセプトストアです。 ここでしか出会えないブランドやアイテム、ここでしかできない実体験、新しくスタイリッシュなカルチャーとファッションを発信しています。

OFFICIAL WEB SITE :https://firsthand.jp/

Instagram アカウント :https://www.instagram.com/firsthand__official/



企業プレスリリース詳細へ (2023/08/21-14:16)