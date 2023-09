[京阪ホテルズ&リゾーツ株式会社]

京阪グループのフラッグシップホテル「THE THOUSAND KYOTO(ザ・サウザンド京都)」(京都市下京区・総支配人:櫻井 美和)は、2023年10月1日(日)から10月31日(火)までの期間中、ホテル2階のカフェ&バー「TEA AND BAR」にて販売中の「芋栗南瓜アフタヌーンティー~実りの秋のおいしい時間~」を、ハロウィンスタイルで提供いたします。







ハロウィン期間中はスタンドスイーツの「紫芋モンブラン」「南瓜モンブラン」「栗モンブラン」の3種類が変身。目玉がついた可愛らしい姿のゴーストの姿で現れます。他にも、ティースタンドで遊ぶ可愛い黒猫のサブレや、さかなの形をしたキュートなクッキーが登場。京都・和束町産の茶葉を使用した和紅茶をはじめとしたフリーフローで楽しめる20種類以上のドリンクと共にお召し上がりください。



期間限定のハロウィンスタイルのアフタヌーンティー。18:30からのナイトタイムにも、ハロウィン仕様のアフタヌーンティーをお楽しみいただけます。可愛いゴーストや黒猫のスイーツとともに、今年のハロウィンをお過ごしください。



「芋栗南瓜アフタヌーンティー ~実りの秋のおいしい時間~」 概要





【実施期間】~11月19日(日) ※2日前までに要予約

10月1日(日)~10月31日(火)はハロウィン仕様に変更します。

【店舗名】カフェ&バー「TEA AND BAR」 (THE THOUSAND KYOTO 2階)

【時間】3部制(11:30~13:30、15:00~17:00、18:30~20:30 すべてL.O.)

【料金】6,500円(1名様) ※1名様よりご利用いただけます。

【お問い合わせ】TEL 075-351-0700 (レストラン総合受付10:00~19:00)

【予約】https://www.tablecheck.com/shops/the-thousand-kyoto-teaandbar/reserve?menu_lists[]=64d70eefdc74ba000a7026fe



※表示価格には、サービス料13%と消費税が含まれております。

※メニュー内容および食材の産地等は仕入れの都合により変更になることがございます。

※営業時間等は予告なく変更になることがございます。詳しくは公式HPをご確認ください。

※写真は全てイメージです。

※フリーフロードリンクは変更になる場合がございます。



カフェ&バー「TEA AND BAR」 (THE THOUSAND KYOTO 2階)



【営業時間】10:00~22:00(L.O.21:30)

【席数】58席

【お問い合わせ】075-351-0700 (レストラン総合受付10:00~19:00)

【URL】https://www.keihanhotels-resorts.co.jp/the-thousand-kyoto/restaurants/teabar/



THE THOUSAND KYOTO(ザ・サウザンド京都)



【所在地】〒600-8216京都市下京区東塩小路町570番

【アクセス】JR京都駅より東へ徒歩約2分

【開業日】2019(平成31)年1月29日

【階数】地下1階~地上9階(客室:3階~9階/ 222室)

【URL】https://www.keihanhotels-resorts.co.jp/the-thousand-kyoto/



