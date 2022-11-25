時事ドットコムニュース

>

PR TIMES

>

「ぼっち・ざ・ろっく！POP UP SHOP」がマルイで開催…

「ぼっち・ざ・ろっく！POP UP SHOP」がマルイで開催！スカジャンを着た4人の描き下ろしイラストを使用したギターピック型の「アクリルキーホルダー」や「マフラータオル」など新作グッズが登場！

［中外鉱業株式会社］

神戸マルイ・新宿マルイ アネックスにて開催

キャラクターグッズの商品企画・製作・販売を行う中外鉱業株式会社コンテンツ部は、「ぼっち・ざ・ろっく！POP UP SHOP」にて新商品を販売いたします。当イベントは2022年12月2日(金)より神戸マルイ・新宿マルイ アネックスにて順次開催となります。



「ぼっち・ざ・ろっく！POP UP SHOP」がマルイで開催！スカジャンを着た4人の描き下ろしイラストを使用したギターピック型の「トレーディングアクリルキーホルダー」や「マフラータオル」など新作グッズが登場！
2022年12月2日(金)より神戸マルイ・新宿マルイ アネックス・マルイノアニメ ONLINE SHOPにて順次販売となります。


【開催情報】
「ぼっち・ざ・ろっく！POP UP SHOP」
https://www.0101.co.jp/405/info/index.html?contents_id=0497

■神戸マルイ
・開催期間　2022年12月2日(金)～12月11日(日)
・店舗詳細 　https://www.0101.co.jp/083/

■新宿マルイ アネックス
・開催期間　2022年12月17日(土)～12月25日(日)
・店舗詳細　https://www.0101.co.jp/005/

※「３つの密」を避けるため、入場制限や入場整理券を配布する場合がございます。
※新型コロナウイルス感染症の感染予防・拡散防止のため急遽、中止・営業時間の変更を行う場合がございます。
※イベントの内容は予告なく変更させていただく場合がございます。予めご了承ください。


【お買上げ抽選会】
期間中、イベントスペースにて税込3,000円以上お買上げ、かつエポスカードでのご精算またはご提示で1回、オリジナルグッズが当たる抽選会にご参加いただけます。

《景品内容》

A賞　アクリルボード


B賞　バックステージパス風カード(全8種)コンプリートセット
C賞　バックステージパス風カード(全8種)ランダム１枚

※エポスカードはご本人さま以外ご利用いただけません。
※不正行為が発覚した場合はお断りさせて頂きます。
※新規のご入会も会場にて承ります。
※抽選へのご参加は1会計1回とさせていただきます。
※税込3,000円ごとではございませんので、あらかじめご了承ください。
※いかなる場合もご精算を２回以上に分けることは出来かねます。
※抽選会はご購入した当日限りのレシートのみ有効とさせていただきます。
※レシートの合算は出来かねます。
※特典はなくなり次第終了とさせていただきます。


【製品情報】



■ぼっち・ざ・ろっく！　アクリルスタンド（全4種）
販売価格：2,200円(税込)
ラインナップ：後藤ひとり、伊地知虹夏、山田リョウ、喜多郁代（全4種）



■ぼっち・ざ・ろっく！　トレーディングアクリルスタンド（全4種）
販売価格：660円(税込)
※トレーディングタイプですので種類は選べません




■ぼっち・ざ・ろっく！　トレーディングアクリルキーホルダー（全8種）
販売価格：660円(税込)
※トレーディングタイプですので種類は選べません



■ぼっち・ざ・ろっく！　トレーディング缶バッジ（全8種）
販売価格：440円(税込)
※トレーディングタイプですので種類は選べません




■ぼっち・ざ・ろっく！　トレーディングステッカー（全8種）
販売価格：550円(税込)
※トレーディングタイプですので種類は選べません



■ぼっち・ざ・ろっく！　B2タペストリー
販売価格：3,300円(税込)



■ぼっち・ざ・ろっく！　マフラータオル
販売価格：2,750円(税込)



■ぼっち・ざ・ろっく！　Tシャツ
販売価格：3,850円(税込)

※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。
※商品の発売・仕様などにつきましては諸般の事情により、変更・延期・中止になる場合がございます。


【Web販売】
マルイノアニメ ONLINE SHOP
http://voi.0101.co.jp/voi/content/01/sp/contents/webshop/character-goods/index.html
受付期間：2022年12月2日(金)12:00～12月25日(日)23:59

※上記リンク先は『マルイウェブチャネル』内、「マルイノアニメ ONLINE SHOP」トップページURLになります。準備ができ次第、「ぼっち・ざ・ろっく！POP UP SHOP」バナーがトップページに更新されます。
※システムの都合上、商品公開の時間が多少前後する場合がございます。
※売り切れの際はご容赦ください。


【権利表記】
(C)はまじあき／芳文社・アニプレックス


【関連サイト】
TVアニメ「ぼっち・ざ・ろっく！」公式サイト
https://bocchi.rocks/

Chugaionline（中外鉱業株式会社コンテンツ部運営ECサイト）
https://www.chugai-contents.jp/
中外鉱業コンテンツ部 公式Twitter
https://twitter.com/chugaionline


企業プレスリリース詳細へ （2022/11/25-20:46）

本コーナーの内容に関するお問い合わせ、または掲載についてのお問い合わせは株式会社 PR TIMES （）までご連絡ください。製品、サービスなどに関するお問い合わせは、それぞれの発表企業・団体にご連絡ください。

特集

時事ドットコム：時事通信社が運営するニュースサイト

PR TIMES

もっと見る

コラム・連載

ページの先頭へ
【時事通信インターンシップ開催】
2024年卒の学生の皆様を対象にビジネス職の1Dayインターンシップを開催します。 現役社員と一緒に報道機関のビジネスを疑似体験しませんか？ 東京と大阪で開催します。 詳しくはこちらから。
【e-World Premium】
「国際情報電子書籍」
１１月号の特集は「暴走・迷走のロシア」。 出口の見えないウクライナ紛争の現状を見詰め直し、解決の糸口を探る。
【農林水産業のデジタル情報誌】
デジタル情報誌「Agrio」は２０１４年３月創刊。「６次産業化」「輸出」「ＴＰＰ対策」などをテーマに週１回発行。農林水産ビジネスのヒントも満載です。
【時事メディカル】
医療情報サイト「時事メディカル」が伝える最新の医療ニュースに加え、気になる慢性疾患や流行中の感染症など時宜にかなった情報を日々、紹介します。
【新刊】「怒る上司のトリセツ」
あなたの周りの「困った人」に、振り回されていませんか？ 理不尽な怒りは相手の問題で、あなたの問題ではありません。怒りは「初期消火」が肝心。怒りのストーリーを見極めて、上手に対処しましょう。
【新刊】
社団法人・地方行財政調査会の「全国知事・市町村長ファイル2021-2022」発売開始！
【専門情報誌】
教育・福祉・地方行政・税務・ビジネスの最前線にいるあなたに新聞が書かない情報を！
【重要事実情報】
「売買管理支援情報」とも呼ばれる当情報サービスは、インサイダー取引の防止や、株式投資情報として活用できます。Webサービスの他、データ提供サービスも。
バロンズ・ダイジェスト
時事エクイティ
長期投資応援団
商品ヒストリー
時事通信の商品・サービス　ラインナップ