「ぼっち・ざ・ろっく！POP UP SHOP」がマルイで開催…
［中外鉱業株式会社］
神戸マルイ・新宿マルイ アネックスにて開催
キャラクターグッズの商品企画・製作・販売を行う中外鉱業株式会社コンテンツ部は、「ぼっち・ざ・ろっく！POP UP SHOP」にて新商品を販売いたします。当イベントは2022年12月2日(金)より神戸マルイ・新宿マルイ アネックスにて順次開催となります。
「ぼっち・ざ・ろっく！POP UP SHOP」がマルイで開催！スカジャンを着た4人の描き下ろしイラストを使用したギターピック型の「トレーディングアクリルキーホルダー」や「マフラータオル」など新作グッズが登場！
2022年12月2日(金)より神戸マルイ・新宿マルイ アネックス・マルイノアニメ ONLINE SHOPにて順次販売となります。
【開催情報】
「ぼっち・ざ・ろっく！POP UP SHOP」
https://www.0101.co.jp/405/info/index.html?contents_id=0497
■神戸マルイ
・開催期間 2022年12月2日(金)～12月11日(日)
・店舗詳細 https://www.0101.co.jp/083/
■新宿マルイ アネックス
・開催期間 2022年12月17日(土)～12月25日(日)
・店舗詳細 https://www.0101.co.jp/005/
※「３つの密」を避けるため、入場制限や入場整理券を配布する場合がございます。
※新型コロナウイルス感染症の感染予防・拡散防止のため急遽、中止・営業時間の変更を行う場合がございます。
※イベントの内容は予告なく変更させていただく場合がございます。予めご了承ください。
【お買上げ抽選会】
期間中、イベントスペースにて税込3,000円以上お買上げ、かつエポスカードでのご精算またはご提示で1回、オリジナルグッズが当たる抽選会にご参加いただけます。
《景品内容》
A賞 アクリルボード
B賞 バックステージパス風カード(全8種)コンプリートセット
C賞 バックステージパス風カード(全8種)ランダム１枚
※エポスカードはご本人さま以外ご利用いただけません。
※不正行為が発覚した場合はお断りさせて頂きます。
※新規のご入会も会場にて承ります。
※抽選へのご参加は1会計1回とさせていただきます。
※税込3,000円ごとではございませんので、あらかじめご了承ください。
※いかなる場合もご精算を２回以上に分けることは出来かねます。
※抽選会はご購入した当日限りのレシートのみ有効とさせていただきます。
※レシートの合算は出来かねます。
※特典はなくなり次第終了とさせていただきます。
【製品情報】
■ぼっち・ざ・ろっく！ アクリルスタンド（全4種）
販売価格：2,200円(税込)
ラインナップ：後藤ひとり、伊地知虹夏、山田リョウ、喜多郁代（全4種）
■ぼっち・ざ・ろっく！ トレーディングアクリルスタンド（全4種）
販売価格：660円(税込)
※トレーディングタイプですので種類は選べません
■ぼっち・ざ・ろっく！ トレーディングアクリルキーホルダー（全8種）
販売価格：660円(税込)
※トレーディングタイプですので種類は選べません
■ぼっち・ざ・ろっく！ トレーディング缶バッジ（全8種）
販売価格：440円(税込)
※トレーディングタイプですので種類は選べません
■ぼっち・ざ・ろっく！ トレーディングステッカー（全8種）
販売価格：550円(税込)
※トレーディングタイプですので種類は選べません
■ぼっち・ざ・ろっく！ B2タペストリー
販売価格：3,300円(税込)
■ぼっち・ざ・ろっく！ マフラータオル
販売価格：2,750円(税込)
■ぼっち・ざ・ろっく！ Tシャツ
販売価格：3,850円(税込)
※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。
※商品の発売・仕様などにつきましては諸般の事情により、変更・延期・中止になる場合がございます。
【Web販売】
マルイノアニメ ONLINE SHOP
http://voi.0101.co.jp/voi/content/01/sp/contents/webshop/character-goods/index.html
受付期間：2022年12月2日(金)12:00～12月25日(日)23:59
※上記リンク先は『マルイウェブチャネル』内、「マルイノアニメ ONLINE SHOP」トップページURLになります。準備ができ次第、「ぼっち・ざ・ろっく！POP UP SHOP」バナーがトップページに更新されます。
※システムの都合上、商品公開の時間が多少前後する場合がございます。
※売り切れの際はご容赦ください。
【権利表記】
(C)はまじあき／芳文社・アニプレックス
【関連サイト】
TVアニメ「ぼっち・ざ・ろっく！」公式サイト
https://bocchi.rocks/
Chugaionline（中外鉱業株式会社コンテンツ部運営ECサイト）
https://www.chugai-contents.jp/
中外鉱業コンテンツ部 公式Twitter
https://twitter.com/chugaionline
企業プレスリリース詳細へ （2022/11/25-20:46）
データ提供
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