［中外鉱業株式会社］

神戸マルイ・新宿マルイ アネックスにて開催



キャラクターグッズの商品企画・製作・販売を行う中外鉱業株式会社コンテンツ部は、「ぼっち・ざ・ろっく！POP UP SHOP」にて新商品を販売いたします。当イベントは2022年12月2日(金)より神戸マルイ・新宿マルイ アネックスにて順次開催となります。







「ぼっち・ざ・ろっく！POP UP SHOP」がマルイで開催！スカジャンを着た4人の描き下ろしイラストを使用したギターピック型の「トレーディングアクリルキーホルダー」や「マフラータオル」など新作グッズが登場！

2022年12月2日(金)より神戸マルイ・新宿マルイ アネックス・マルイノアニメ ONLINE SHOPにて順次販売となります。





【開催情報】

「ぼっち・ざ・ろっく！POP UP SHOP」

https://www.0101.co.jp/405/info/index.html?contents_id=0497



■神戸マルイ

・開催期間 2022年12月2日(金)～12月11日(日)

・店舗詳細 https://www.0101.co.jp/083/



■新宿マルイ アネックス

・開催期間 2022年12月17日(土)～12月25日(日)

・店舗詳細 https://www.0101.co.jp/005/



※「３つの密」を避けるため、入場制限や入場整理券を配布する場合がございます。

※新型コロナウイルス感染症の感染予防・拡散防止のため急遽、中止・営業時間の変更を行う場合がございます。

※イベントの内容は予告なく変更させていただく場合がございます。予めご了承ください。





【お買上げ抽選会】

期間中、イベントスペースにて税込3,000円以上お買上げ、かつエポスカードでのご精算またはご提示で1回、オリジナルグッズが当たる抽選会にご参加いただけます。



《景品内容》



A賞 アクリルボード





B賞 バックステージパス風カード(全8種)コンプリートセット

C賞 バックステージパス風カード(全8種)ランダム１枚



※エポスカードはご本人さま以外ご利用いただけません。

※不正行為が発覚した場合はお断りさせて頂きます。

※新規のご入会も会場にて承ります。

※抽選へのご参加は1会計1回とさせていただきます。

※税込3,000円ごとではございませんので、あらかじめご了承ください。

※いかなる場合もご精算を２回以上に分けることは出来かねます。

※抽選会はご購入した当日限りのレシートのみ有効とさせていただきます。

※レシートの合算は出来かねます。

※特典はなくなり次第終了とさせていただきます。





【製品情報】







■ぼっち・ざ・ろっく！ アクリルスタンド（全4種）

販売価格：2,200円(税込)

ラインナップ：後藤ひとり、伊地知虹夏、山田リョウ、喜多郁代（全4種）







■ぼっち・ざ・ろっく！ トレーディングアクリルスタンド（全4種）

販売価格：660円(税込)

※トレーディングタイプですので種類は選べません









■ぼっち・ざ・ろっく！ トレーディングアクリルキーホルダー（全8種）

販売価格：660円(税込)

※トレーディングタイプですので種類は選べません







■ぼっち・ざ・ろっく！ トレーディング缶バッジ（全8種）

販売価格：440円(税込)

※トレーディングタイプですので種類は選べません









■ぼっち・ざ・ろっく！ トレーディングステッカー（全8種）

販売価格：550円(税込)

※トレーディングタイプですので種類は選べません







■ぼっち・ざ・ろっく！ B2タペストリー

販売価格：3,300円(税込)







■ぼっち・ざ・ろっく！ マフラータオル

販売価格：2,750円(税込)







■ぼっち・ざ・ろっく！ Tシャツ

販売価格：3,850円(税込)



※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。

※商品の発売・仕様などにつきましては諸般の事情により、変更・延期・中止になる場合がございます。





【Web販売】

マルイノアニメ ONLINE SHOP

http://voi.0101.co.jp/voi/content/01/sp/contents/webshop/character-goods/index.html

受付期間：2022年12月2日(金)12:00～12月25日(日)23:59



※上記リンク先は『マルイウェブチャネル』内、「マルイノアニメ ONLINE SHOP」トップページURLになります。準備ができ次第、「ぼっち・ざ・ろっく！POP UP SHOP」バナーがトップページに更新されます。

※システムの都合上、商品公開の時間が多少前後する場合がございます。

※売り切れの際はご容赦ください。





【権利表記】

(C)はまじあき／芳文社・アニプレックス





【関連サイト】

TVアニメ「ぼっち・ざ・ろっく！」公式サイト

https://bocchi.rocks/



Chugaionline（中外鉱業株式会社コンテンツ部運営ECサイト）

https://www.chugai-contents.jp/

中外鉱業コンテンツ部 公式Twitter

https://twitter.com/chugaionline





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