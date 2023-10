[AnyMind Group株式会社]

5周年記念アイテムや12月発売の一部アイテムをポップアップストアにて先行販売!



AnyMind Group株式会社(東京都港区、代表取締役CEO:十河宏輔、以下「当社」)は、モデルや女優など幅広く活躍し、“まえのん”の愛称で知られる「前田 希美(まえだのぞみ)」がプロデュースする、アパレルブランド「N WITH.(エヌウィズ)」が、ブランド5周年を記念したポップアップストアを12月2日(土)~12月3日(日)の2日間限定で、東京都・表参道にて開催することをお知らせいたします。







「N WITH.」は、「Go up the new stairs Brush myself」がコンセプトの、モデルや女優として広く活躍する前田希美がプロデュースする、アパレルブランドです。

2018年12月5日にブランドを設立し、2023年12月5日にブランド5周年を迎えます。



5周年を記念して開催する本ポップアップストアでは、周年限定アイテムや12月に販売開始するWinter Collectionの先行販売を行うほか、既に販売中の人気商品も店頭にご用意。N WITH.の商品を直接ご覧いただける機会となっております。



さらに、プロデューサー前田希美との記念撮影を含む事前応募制のスペシャルイベントも開催し、ブランドをご愛用いただいている皆様に直接感謝をお伝えする機会を用意しております。





ポップアップストア概要





開催期間:2023年12月2日(土)~12月3日(日)

営業時間: 事前応募制スペシャルイベント10:30-12:00

自由入場制ポップアップストア 13:00-16:00/16:30-20:00(最終入場19:30)

開催場所:東京都港区南青山5丁目15‑9



【スペシャルイベント参加者特典】

・ドローイングフラワーワンピース(16,000円/税込)orドローイングフラワースカート(13,900円/税込)

※チケット購入時にいずれか1つお選びいただけます

・Winter Collectionの新作ヘッドアクセ1つ(ベロアリボンバレッタ/ベロアシュシュ/ベロアカチューシャ 各3,500円/税込)

※Event当日にいずれか1つお選びいただけます

・HOCUS POCUS × N WITH.オリジナルドーナツ

・スペシャルイベント限定ステッカー

・スペシャルイベント限定オリジナル巾着

・座談会への参加

・プロデューサー 前田希美との2ショット写真



【スペシャルイベントチケット詳細】

ドローイングフラワーワンピース入りチケット:¥19,000

ドローイングフラワースカート入りチケット:¥17,000



【チケット申し込みURL】

https://forms.gle/JmhfBu5UbyAf1wb56



【ポップアップストア来場者特典】

1.5周年限定アイテム先行購入と試着が可能

2.20,000円(税込)以上ご購入の方に、先着でHOCUS POCUS×N WITH.ドーナツ、ステッカー、オリジナル巾着をプレゼント

3.DONUT!ショートパーカー着用してのご来場で、プチギフトをプレゼント

4.プロデューサー 前田希美が直接接客、過去アイテム含めてコーディネートを提案

※混雑時には整理券を配布してのご案内となる場合がございますので、ご了承ください





5周年記念アイテム





ドローイングフラワーワンピース



カラー展開:pink,khaki

サイズ展開:S/M

価格:16,000円(税込)



大胆な手書き風なフラワー柄がポイントのワンピース。N WITH.オリジナルプリントとなっているため、特別な1着となっております。シルエットは、シンプルにストレートラインワンピースですので、1枚ではもちろん、ジャケットやアウターとの相性も抜群のデザインです。





ドローイングフラワースカート



カラー展開:pink,khaki

サイズ展開:S/M

価格:13,900円(税込)



ワンピースと同様のデザインでオリジナルプリントのスカート。ストンとしたペンシルラインのデザインですので、あらゆるトップスとの相性がよく、大人な雰囲気に仕上げてくれます。プリント柄はもちろん、素材的にも春まで着用いただけます。





前田希美プロフィール







1993年生まれ。2006年よりモデル活動を始め、2011年~2017年まで雑誌『Popteen』にて専属モデルとして活躍。2018年12月、自身初プロデュースとなるアパレルブランド『N WITH.』がスタート。

モデルとしてはもちろん、女優・タレントと幅広いジャンルでマルチに活動中。

また、コスメコンシェルジュの資格を取得し、ファッションだけでなくビューティアイコンとしても注目を浴びている。

SNSにてファッションやビューティなどの情報を発信しており、総フォロワー数は90万人を突破。



N WITH.について







N WITH.は、「Go up the new stairs Brush myself」がコンセプトの、モデルや女優として広く活躍する前田希美がプロデュースする、アパレルブランドです。N WITH.を着ることにより、一歩前に進む勇気が持てたり、一人ひとりが輝けるようなブランドとして、大人のフェミニン&きれいめカジュアルスタイルを提案します。

URL:https://n-with.jp/





