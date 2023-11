[and factory株式会社]

and factory株式会社(本社:東京都目黒区、代表取締役社長:青木倫治、以下and factory)は、株式会社スクウェア・エニックス(本社:東京都新宿区、代表取締役社長:桐生隆司、 以下スクウェア・エニックス)と共同で開発・運用しているマンガアプリ「マンガUP!」において、テレビアニメ『薬屋のひとりごと』初回5話の無料見逃し配信を11月6日(月)より開始します。



また、その他人気テレビアニメの無料見逃し作品も「マンガUP!」アプリ内でご視聴いただけます。

ぜひ、テレビアニメの無料配信と合わせてマンガもお楽しみください。





【テレビアニメ無料見逃し配信作品 紹介】







『薬屋のひとりごと』



<あらすじ>

大陸の中央に位置するとある大国。その国の帝の妃たちが住む後宮に一人の娘がいた。名前は、猫猫(マオマオ)。花街で薬師をやっていたが、現在は後宮で下働き中である。ある日、帝の御子たちが皆短命であることを知る。今現在いる二人の御子もともに病で次第に弱っている話を聞いた猫猫は、興味本位でその原因を調べ始める。呪いなどあるわけないと言わんばかりに。美形の宦官・壬氏(ジンシ)は、猫猫を帝の寵妃の毒見役にする。人間には興味がないが、毒と薬の執着は異常、そんな花街育ちの薬師が巻き込まれる噂や事件。壬氏からどんどん面倒事を押し付けられながらも、仕事をこなしていく猫猫。稀代の毒好き娘が今日も後宮内を駆け回る。



(C)日向夏・イマジカインフォス/「薬屋のひとりごと」製作委員会





『ラグナクリムゾン』



<あらすじ>

銀剣を振るい、竜を狩り、報酬をもらう職業──『狩竜人(かりゅうど)』。ヘボ狩竜人の少年・ラグナは、ぶっちぎりの竜討伐数を誇る天才少女・レオニカとコンビを組み、日々、竜討伐に挑んでいた。ラグナの願いはひとつ──「強くなれなくてもいい。レオのそばにずっといたい。」少年の想いは最凶最悪の竜の強襲により、儚くも散りさる…。挑むは、絶対強者。抗うは、強制運命。限界のその先へ──。超ストイック異世界極限バトル!!



(C)小林大樹/SQUARE ENIX・「ラグナクリムゾン」製作委員会





『ひきこまり吸血姫の悶々』



<あらすじ>

吸血鬼なのに血が飲めないコマリは、魔法が使えない、運動ができない、背が伸びないという三重苦に悩まされ、3年間の引きこもり生活を送っていた。 しかし、ある日親バカの父がとんでもない就職先を見つけてくる。 その名も『七紅天大将軍』! それは本来帝国の猛者しかなれず、3ヶ月に一度のペースで他国に戦争を仕掛け勝利しなければならない超ハードな役職。さらに部下たちは元犯罪者ばかりで将軍に就任したコマリに対して下剋上を狙う気満々……。 絶対に断りたいけど、皇帝直々の任命なので辞めることすら許されない。 本当の実力がバレたら即破滅なこの状況……それでもコマリはハッタリと可愛さを武器に己の任務を遂行する! 最強(!?)吸血姫による歴史に残る快進撃がここに始まる!



(C)小林湖底・SBクリエイティブ/ひきこまり製作委員会





『デッドマウント・デスプレイ』



<あらすじ>

はるか遠い異世界の魂が、現代の新宿に「四乃山ポルカ」として転生した。新宿を根城にした裏社会の「仲介屋」倉木リサの助力を受け、殺し屋殺しと呼ばれる少女・崎宮ミサキや情報屋の繰屋匠を仲間とし、夢だった「平穏な暮らし」を目指すポルカ。だがそこに待っていたのは「厄ネタ」と呼ばれる超常的な力をもつ犯罪者達と、それを追う刑事達だった。さらに、出会うハズのない元いた世界の滅びた帝国の面影にまで巻き込まれていく。



(C)成田良悟・藤本新太/SQUARE ENIX・「デッドマウント・デスプレイ」製作委員会







『放課後少年花子くん』



<あらすじ>

「ねえ知ってる?この学園の七不思議にまつわる奇妙な噂」旧校舎 3 階女子トイレの 3 番目には『トイレの花子さん』がいて、大切なものと引き替えに願いを叶えてくれるという。かもめ学園の七不思議・トイレの花子くんと、その助手になったオカルト少女・八尋寧々。怪異事件ばかりが起こるこの学園で、彼らは平和な日をどう過ごしているのか。これは本編では描かれない、ゆる~い放課後のひととき。



(C)あいだいろ/SQUARE ENIX・「放課後少年花子くん」製作委員会



企業プレスリリース詳細へ (2023/11/06-12:16)