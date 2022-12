[株式会社GAORA]

2004年夏にGAORA SPORTSでレギュラー放送がスタートした人気プロレス団体「DRAGONGATE」。そして2023年1月、長編ドキュメンタリーの放送が決定!コアなファンはもちろん、プロレスにあまりなじみのない方でも楽しめる内容で、「DRAGONGATEとは何か?」を分かりやすくお届けします。







そのスピード・テクニック・華やかさと独自のスタイルで、今やプロレスの聖地・後楽園ホールを熱狂させる人気プロレス団体となった「DRAGONGATE」。しかし、彼らが通ってきた道のりは決して平坦なものではありませんでした。黎明期から団体を支え続けてきたレスラーたちと、彼らを脅かす若手たちの台頭。それぞれが胸に秘める葛藤と苦悩とは!? さらに、対立構造を鮮明に映し出すユニット展開や、華麗なマイクパフォーマンスなど、その魅力の秘密に迫ります。







番組では、ドラゴン・キッドとドラゴン・ダイヤの“師弟対談”が実現。また、長きにわたり団体のトップとして君臨してきたYAMATOが、今後のDRAGONGATEにおける自らの行く末を語ります。











さらに、第35代オープン・ザ・ドリームゲート王者の吉岡勇紀は、新たなチャンピオンとして自分がどう看板を背負っていくのかという悩みを吐露。普段はゆでた鶏むね肉の筋肉弁当ばかり食べる箕浦康太も、この日はたまの息抜き。激しいウエイトトレーニングの後には、好物のハンバーガーにかぶりつきます。







所属レスラーたちの、リングの上とはまた違った表情が見られる「THIS IS DRAGONGATE ~夢の扉 その先へ~」。「DRAGONGATEとは何か!? 」、「DRAGONGATEで今何が起きているのか!? 」、「DRAGONGATEはどこへ向かっていくのか!? 」。DRAGONGATEから、全てのプロレスファンに向けてのメッセージです。









<番組概要>

■番組タイトル

THIS IS DRAGONGATE ~夢の扉 その先へ~



■放送日時

1月20日(金) よる10時 ~ よる11時

※ほか再放送あり

※記載の内容は変更の可能性があります



※本番組はスカパー!サービスおよびスカパー!プレミアムサービスにおいて無料放送を実施するほか、スカパー!オール契約者チャンネルでもご視聴いただけます。

※詳細情報はホームページ(https://www.gaora.co.jp/wrestling/3627760)にてご確認ください。



企業プレスリリース詳細へ (2022/12/26-14:16)