[株式会社デイトナ・インターナショナル]

8月11日(金)~8月20日(日)FREAK'S STORE渋谷併設ギャラリー「OPEN STUDIO」にて開催します。







「これが私!」と、そで山かほ子を知っている人はもちろん、知らない人も心惹きこまれる ”そで山かほ子”の世界を感じ取れるEXHIBITIONを開催します。

今回のEXHIBITIONでは、馬、猫、いぬ、車など、そで山かほ子が愛してやまない「FREAK」なものを題材に制作されたアートを中心に展開。企画タイトル「THIS IS ME」を冠した圧巻の大型作品をはじめ、プライウッドのカットワークによる新作作品を多数展示します。



さらに、今回のために特別に制作した、台湾グラス、アートワークを落とし込んだスウェットを販売! また、期間中は今回のメインアート「THIS IS ME」を落とし込んだMADE IN USA RUG、大人気猫ちゃんのぬいぐるみを受注販売します。



そで山かほ子 EXHIBITION「THIS IS ME」





日程:8月11日(金) ~8月20日(日)

場所:渋谷併設ギャラリー「OPEN STUDIO」

〒150-0041 東京都渋谷区神南1-13-1 Mビル1F



ITEM









【その他商品はこちらから】

https://www.daytona-park.com/news/detail.php?article_id=718865



そで山かほ子





東京都在住。安西水丸塾受講。

チョコレートが溶けたみたいにアクリル絵の具をたっぷり塗った作品や独特のタッチの線画が特徴。

広告・雑誌・書籍などのイラストレーションを中心に幅広く活躍中。

プライウッドのカットワークのプロダクトも手がけている。

http://sodekaho.com/



