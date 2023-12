[株式会社ドワンゴ 広報部]

「Call of Duty(R) : Modern Warfare(R) III 年末紅白決戦 炎の三番勝負」12/28 20時~、ニコ生で配信!



株式会社ドワンゴは、ライブ配信サービス「ニコニコ生放送」で、eスポーツ/ゲーミングチーム「Rush Gaming」所属の元プロゲーマーのGreedZz氏とWinRed氏のコーチング(技術指導)を受けた人気ゲーム実況者13名が激突する年末特番「Call of Duty : Modern Warfare III 年末紅白決戦 炎の三番勝負」を、2023年12月28日(木)20時より生配信します。

コーチングの模様は、12月18日(月)から12月27日(水)まで、各ゲーム実況者のユーザー生放送にて配信されます。



























シリーズ生誕20周年を迎えたFPSゲームの金字塔『Call of Duty(R)』(以下、CoD)の最新作『Call of Duty: Modern Warfare III』(2023年11月10日発売)は、自由度の高い戦闘任務やシリーズ初のオープンワールドによる「ゾンビモード」を備え、これまで以上に白熱したバトルが楽しめる内容となっています。

本企画の挑戦者となるゲーム実況者は、あかねこ。、牛脂ちゃん[20]、豚野郎、凪尾、なりす、一条さん♪、駄犬ゆつくり、甘党ふうせん、シルシラ、ふにちか、いわし、たらちゃん(英国面)、栗御飯の計13名。CoDの練度は初心者から中級者まで様々で、白チームと紅チームに分かれてコーチから直接技術指導を受けます。

コーチを務めるのは、アジア大会優勝や世界大会出場などの経歴を持つGreedZz氏とWinRed氏。初心者にはFPSの基礎を中心に、中級者以上にはステップアップに必要な知識やテクニックの伝授など、実況者の腕前に合わせたコーチングを約一週間かけて実施し、12月28日(木)の放送で練習の成果を披露します。短期集中型のコーチングでどこまで腕を上げ、どのようなチームプレイを魅せるのか注目です。



企画概要





・番組名 :「Call of Duty : Modern Warfare III 年末紅白決戦 炎の三番勝負」

・放送日時:2023年12月28日(木)20:00~23:00

・視聴URL:https://live.nicovideo.jp/watch/lv343691866

・出演者 :【白組コーチ】GreedZz(Rush Gaming)

【赤組コーチ】WinRed(Rush Gaming)

【参加者】白組 甘党ふうせん、あかねこ。、豚野郎、ふにちか、凪尾、栗御飯、

紅組 いわし、牛脂ちゃん[20]、一条さん♪、シルシラ、たらちゃん(英国面)、

駄犬ゆつくり、なりす

【実況】篠原 光

・関連URL:『Call of Duty(R)』公式サイト:https://www.callofduty.com/ja/



企業プレスリリース詳細へ (2023/12/19-18:46)