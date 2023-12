[株式会社CRAZY BUMP]

マンガ、アニメ、特撮などを始めとするサブカルチャーをテーマとした企画展を開催・運営している株式会社クレイジーバンプは12月26日(火)~1月28日(日)の期間でハンズ広島店にて【アニメ『ULTRAMAN』FINALシーズン配信記念POP UP STORE feat. TARO in ハンズ広島店】を開催致します。







2023年5月。フル3DCGアニメでウルトラマンシリーズの新境地を切り拓いた『ULTRAMAN』がFINALシーズンを迎えた。原典となる「ウルトラマンシリーズ」の要素を巧みに取り入れながら展開する世界観、フル3DCGアニメならではの表現方法はクライマックスへ向けてまさにシリーズ最高の盛り上がりを見せている。

アニメ『ULTRAMAN』で活躍するTARO SUITと東光太郎――その起源となった実写特撮ドラマ『ウルトラマンタロウ』は、放映開始からなんと今年で50周年を迎える。

今回の「アニメ『ULTRAMAN』FINALシーズン配信記念POP UP STORE feat. TARO in ハンズ広島店」では、この記念すべきタイミングで両作品を大きく取り上げたPOP UP STOREを開催する。

名場面の数々の展示とオリジナルグッズの販売など、色褪せない輝きと新たな魅力の再発見を楽しめるだろう。

墓場の画廊で展開した商品もお見逃しなく!



■商品紹介



ウルトラマンタロウ ナンバー6 Tシャツ/4,950円(税込)

サイズ:S~XXL

「タロー!ウルトラマン、ナンバー6!」思わずあの歌声が脳内再生! ウルトラ兄弟の六男を表す「ナンバー6」の文字を大胆にプリントしたTシャツが登場だ。



ウルトラダイナマイト ロングスリーブTシャツ/7,150円(税込)

サイズ:M~XXL

ウルトラマンタロウの必殺技「ウルトラダイナマイト」をロングスリーブTシャツで完全再現! アメリカンテイストなデザインが渋い1枚だ。



ULTRAMAN FINAL Tシャツ/4,950円(税込)

サイズ:S~XXL

ウルトラシリーズの新境地を切り拓いたアニメ『ULTRAMAN』FINALシーズンを記念した特製Tシャツ。シンプルながらも力強く、まさに光の巨人伝説を正統に引き継ぐ大人の1枚だ。



ZAT ジャージ/9,900円(税込)

サイズ:M~XL

もし宇宙科学警備隊「ZAT」の公式装備に、トレーニング用のジャージがあったら……。思わずそんな妄想をしてしまう「ZAT」マーク付きのトラックジャケット。これを着て東光太郎のようにロードワークやシャドーボクシングに励もう!



ZAT メッシュキャップ/4,400円(税込)

サイズ:フリー

宇宙科学警備隊「ZAT」の妄想公式装備品、ZATのメッシュキャップ。これをかぶれば気分はZATメンバー!? 蒸れないメッシュ仕様なので、屋外での自主的な警備活動にピッタリだ。





コタロウ刺繍タオルハンカチ(シール付き)/1,540円(税込)

サイズ:200mm×200mm

ウルトラマンタロウのかわいい刺繍入りタオルハンカチ。吸水性抜群のタオル地でありながら、20cm四方のコンパクトサイズなので持ち歩きに最適!



ウルトラマンタロウ A4クリアーファイル3枚セット/1,100円(税込)

サイズ:A4

ウルトラマンタロウの美麗な勇姿が、クリアファイル3枚セットで登場! 実用にも贈答用にも使いやすい、定番の人気商品だ。



タロウ(少年時代)アクリルキーホルダー/700円(税込)

サイズ:H77mm×W33mm

数多くの怪獣・宇宙人との激闘が印象深いウルトラマンタロウ。父・母との家族性や兄弟との絆など注目度の高いヒーローだが、少年時代の姿もお忘れなく。無邪気な様子をアクリルキーホルダーでリリース。



ウルトラマンタロウ ブラインドTV型バッジ(全10種)/550円(税込)

サイズ:H40mm×W55mm×D9mm

「ウルトラマンタロウ」の名場面10種類が、昔懐かしいブラウン管型テレビをイメージしたフレームの缶バッジで登場だ。やっぱりタロウは見慣れた4:3比のサイズがよく似合う!



■ブルマァクソフビのチェックもお忘れなく!



【ブルマァク】マスク取れSウルトラマンタロウ(シルバー)/9,900円(税込)

全高:約23.5cm※マスク装着時

ファンに人気の高い『マスク取れ』仕様の『ウルトラマンタロウ』。

タロウらしい精悍さと玩具らしさが同居した造型を、シルバーが彩る王道の仕上がりとなっている。

思わず手にしたくなる温かみのあるディフォルメや、怪獣と並べた際の絶妙なサイズ感。

すべてのソフビファンにオススメしたい遊び心にあふれた逸品だ。



【ブルマァク】コスモリキッド(メタリックブルー)/9,900円(税込)

全高:22cm

身体を液体化する奇抜な能力を持つ『液体大怪獣 コスモリキッド』。

細やかに再現されたヒレや吸盤、腹部の段差といった彫刻の魅力を引き立てる美しい輝きは必見だ。

デザイン・造型・色彩のすべてに王道感漂うひと品。



【ブルマァク】キングトータス(ライトブルー)/9,900円(税込)

全高:約24.5cm

妻子の『クイントータス』・『ミニトータス』とともにシリーズ序盤を盛り上げた『大亀怪獣 キングトータス』が、長き沈黙を破り登場。

肌色成型を活かしつつライトブルーで玩具らしくまとめた本放映当時のブルマァクらしい仕様。

複雑なデザインを巧みに再現した造型と、明るめの色彩が絶妙にマッチした仕上がりを楽しんでほしい。



【ブルマァク】大ウルトラマンタロウ(シルバー)/9,900円(税込)

全高:約30.5cm

『大ウルトラマンタロウ』が颯爽と登場!

全高約30.5cmの圧倒的なボリューム感、鮮やかなレッド成型にシルバーが映える実にタロウらしい配色と見どころいっぱい。

昭和当時の造型らしい実に味のある表情や、このサイズならではのすらりとしたプロポーションも必見。



【ブルマァク】アストロモンス(グリーン)/9,900円(税込)

全高:約22.5cm

『宇宙大怪獣 アストロモンス』が上陸を果たす。

玩具らしい温かみのある造型は昭和当時のブルマァク感を濃厚に醸し出す仕上がりといって過言なし。

ブルマァクファンはもちろん、タロウファンにも外せない!



■特典





【アニメ『ULTRAMAN』FINALシーズン配信記念POP UP STORE feat. TARO in ハンズ広島店】

期間 2023年12月26日(火) ~ 2024年1月28日(日)

時間 10:00~20:00

会場 ハンズ広島店2階

所在地 〒730-0013 広島県広島市中区八丁堀16-10

https://hiroshima.hands.net/

(C)円谷プロ (C)Eiichi Shimizu,Tomohiro Shimoguchi (C)ULTRAMAN製作委員会3



