2023年4月放送のNHK-BSプレミアム/4Kの平安神宮での番組生演奏のために書き下ろした曲が癒やしのレーベル「クロア ヒーリング」より待望の配信開始



長年のツアーメンバーでもある古澤巖のヴァイオリンと共にお届けする " ひと夜限りのワルツ "





ウェルビーイング・テクノロジー事業を行う株式会社クロア(本社:東京都目⿊区、代表取締役社長:戸部田 馬準)が運営する癒しのレーベル「CROIX HEALING(クロアヒーリング)」から、作編曲家、ピアニストとして活躍する平沼有梨の2023年第2弾シングル「ひと夜のワルツ」が2023年6月19日にApple Music、Spotifyほか、各配信サイトよりリリースしました。



『ひと夜のワルツ』(Waltz just for Tonight)





二度と会うことは叶わなくなった人。

一目だけでいい、もう一度会うことができたなら・・・

そんな願いを叶えてくれる桜の木がある。

満開を迎えたその桜の木の下で踊る、ひと夜限りのワルツ。





平沼有梨







2023年4月に放送されたNHK-BSプレミアム/4K『生中継!みやびな京都 平安神宮の桜』の番組生演奏のために書き下ろした曲で、京都の美しい桜として有名な平安神宮の満開の八重枝垂れ桜の下、日本人と桜の物語を感じ、照明で浮かび上がる桜の美景鑑賞とあわせて初披露。番組放送後の反響が大きく待望の配信リリースとなりました。ジャケットデザインは自身による古代文字の書で「舞」。対面に一緒に踊っている相手がいるような雰囲気を感じてもらえれば、と楽曲をイメージし新たに書かれた書です。2022年のシングル「桜への手紙」、2023年6月5日にリリースされた「光のように」にも自身の書が使用されています。長年のツアーメンバーでもある古澤巖のヴァイオリンと共にお届けする" ひと夜限りのワルツ "。切なさと儚さとひとときの幸せを身に纏って舞うシーンを思い浮かべながらお聴き頂きたい曲です。









作品詳細 / コンサート情報







アーティスト情報▶https://www.croixhealing.com/yurihiranuma

作品詳細▶https://www.croixhealing.com/release/Yuri-Hiranuma/CHDD-1669

配信サービス一覧▶https://lnk.to/7QRv1tmn21

タイトル:ひと夜のワルツ

アーティスト:平沼有梨

M1.ひと夜のワルツ

作曲:平沼有梨

演奏者:平沼有梨(Piano)、古澤巖(Violin)

配信日:2023年6月19日(月)

レーベル:CROIX HEALING▶https://www.croixhealing.com/









コンサートツアー2023「平沼有梨 feat.古澤巖」







●9/7(木)北海道公演@小樽市能楽堂

https://www.otarushiminkaikan.jp/koukai/facility/#about02

●10/9(月・祝)京都公演@ロームシアター京都 ノースホール

https://rohmtheatrekyoto.jp/

●10/22(日)東京公演@ヤマハホール

https://www.yamahamusic.jp/shop/ginza/hall.html

詳細▶https://www.yurihiranuma.com/2022/08/27/1288/ ※外部リンク(平沼有梨 OFFICIAL WEBSITE)









<平沼有梨>プロフィール







京都生まれ京都育ち。4歳から音楽を始める。

ものごころついた頃には、作曲して演奏する事が一番の遊びになっていた。

小中学生の頃の趣味は、絵を書くことと、オーケストラスコアを眺めること。

最近は書(古代文字)にはまっており、2022年夏に京都市京セラ美術館(第11回SYOサロン展)にて、作品が初出展される。

2020年より、音楽大学にて指揮を勉強中。

1級小型船舶操縦士免許取得





音楽大学在学中より日本全国・海外各地でのコンサート活動を始める。

企業イベントやTV-CM、テレビ番組への楽曲提供、古澤巖、佐藤竹善、森山良子、TFC(東儀秀樹、古澤巖、coba)などのアルバム曲アレンジなどにも携わっている。

アイスショーでの荒川静香の演技曲や、高橋大輔出演CM曲、ソチ・オリンピックの鈴木明子のSP曲「愛の讃歌」音楽制作。





2014年より現在に至るまで、古澤巖(Vn)と共にコンサートツアー「平沼有梨feat.古澤巖」シリーズとして毎年秋に開催。年々聖地と自身の音楽との関わりが増しており、2021年4月より、世界遺産である上賀茂神社(京都)を皮切りに、ライフワークとして全国各地の寺社仏閣での奉納コンサートを継続開催。





これまでに出版された楽譜集多数、アルバム12枚をリリース。

2022年10月に「桜への手紙」、2023年6月5日に「光のように」の2作のシングル作品をクロアヒーリングよりリリース。





オフィシャルホームページ

▶https://www.yurihiranuma.com/

Facebook

▶https://www.facebook.com/Hiranuma.Yuri

Twitter

▶https://twitter.com/yurisora









【株式会社クロア】







2009 年6 月29 日に設立されたマインドフルネス・コンテンツを中心に開発する創業14年のウェルビーイング・テクノロジーカンパニー。医学博士、医療機関と連携した機能性の高いヘルステックサービスを展開。既に国内デジタル配信において、マインドフルネス分野ではトップクラスのシェアを占める。国内最大級の動画配信各社にて高画質マインドフルネス動画を展開中。RELAX WORLDブランドとして世界マーケットに向けた東洋発信のマインドフルネス・ブランドを確立中。

https://croix.asia/

私たちクロアはウェルビーイング・テクノロジーカンパニーを目指します。

各分野のスペシャリストとの連携、企業様との監修コラボ音楽、音源・映像制作をはじめ癒しのグッズ制作から販売などを行っております。

眠りや癒しに関連した情報をお届けします。





癒しのクロア広報部 Twitter

▶https://twitter.com/croix_pr









会社概要







社名 : 株式会社クロア

所在地 : 東京都目黒区下目黒3-7-2-7F

設立 : 2009年6月29日

代表者 : 代表取締役社長 戸部田 馬準

外部リンク: https://croix.asia/



