株式会社トンカチ(東京都渋谷区、代表:勝木悠香理)は、M. B. ゴフスタインの代表作「ブルッキーと彼女の子羊」の3Dアート作品「Brookie and Her 3D Lamb」を初公開する。ゴフスタイン初の立体作品は、7月21日(金)から開催する「私と、私の100枚のゴフスタイン」にて展示販売される。









ブルッキーと3次元の羊





M. B. ゴフスタインを絵本から取り出すアートプロジェクトの第一弾。

今回はゴフスタインの代表作「ブルッキーと彼女の子羊」から、ブルッキーと羊が抱き合う名シーンを取り上げました。この作品はアート作品の立体造形の第一人者であるラッキーワイドさんの協力により実現しました。



Brookie and Her 3D Lambは、「私と、私の100のゴフスタイン」展にて実物を展示、販売いたします。

オンライン等での販売情報はトンカチストア(https://shop.tonkachi.co.jp/)にて随時更新致します。



特設サイト





https://shop.tonkachi.co.jp/blogs/special/gf_brookieandher3dlamb



商品詳細









M. B. ゴフスタインの絵本「Brookie and Her Lamb」のイラストレーションを立体化した完全限定生産の作品です。

Paper Taste、Dream Blue、First Grey、Snow Whiteの4つのカラーがございます。



Paper Taste :¥275,000(税込)

Dream Blue/First Grey/Snow White : ¥330,000(税込)

サイズ:h20cm × w20cm × d20cm

重量:300g

素材:FRP

塗装:ウレタン塗装







「私と、私の100枚のゴフスタイン」にて初公開します











会期: 2023年7月21日(金)-8月20日(日)

※土日祝のご予約は不要です。水・木・金はウェブから事前予約が必要です。

開廊時間:12時-19時

休廊日: 月・火

会場: のこぎり

〒150-0033東京都渋谷区猿楽町5-17第一西尾ビル2階

Tel:03-6712-7878



詳細はこちらから

https://www.nokogiribytonkachi.jp/



M.B.ゴフスタイン オフィシャルサイト

https://mbgoffstein.jp/







トンカチストア

https://shop.tonkachi.co.jp/







アーティストについて

M. B. Goffstein



1940年、アメリカ、ミネソタ州セントポールに生まれる。

ベニントン大学卒業後、ニューヨークに移り絵本作家として活動を開始。

1966年に最初の絵本を出版。ニューヨークタイムズ・年間最優秀児童絵本賞、コルデコット賞などを受賞。

1989年以降は小説を執筆。晩年は自然や天国についての物語や詩を書いた。

2017年77歳の誕生日に没。



