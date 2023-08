[株式会社フェイス]

オフィシャルライセンス取得商品です。



・レトロなベティちゃんデザインのティッシュケース

・クラシックなバスにプリント

・ペン立てとしても使える





フォルクスワーゲン(Volkswagen)のT1バス型ティッシュケースと、アメリカ生まれの大人気キャラクター「BETTY BOOP(TM)」コラボの新作が登場しました。



商品紹介ページ:https://camshop.jp/?mode=f66



ノリモノの形の雑貨を企画する株式会社フェイスから、Volkswagenのバスの形に『ベティちゃん』でお馴染みのキャラクター「BETTY BOOP(TM)」のイラストがデザインされたティッシュケースが発売されました。

新商品となるレトロなネイビーとの組み合わせは、インテリアにも映えるカラーで、ベティちゃんの世界観を楽しむことができます。

ティッシュを入れる部分は、使い捨てマスクを入れることもできるほか、付属のマルチカップをセットするとペン立てやスマホホルダー、小物入れとしても活躍します。

ぜひご自宅でお楽しみください。



袋ティッシュ専用ケースです。



価格 4,950円(税込)



※箱無しティッシュソフトパックティッシュ専用の車型ティッシュケースです。

※ティッシュを入れたままカップホルダーをお付けすることはできません。



商品詳細





寸 法:およそ 長さ266mm×幅113mm×高さ119mm

重 量:およそ 350g (ティッシュを含まない)

素 材:ABS樹脂

生産国:中国



TM & (C) 2021 Fleischer Studios, Inc.

Licensed by Copyrights Asia





CAMSHOP.JP





会社名 :株式会社フェイス

所在地 :石川県白山市北安田西 2-38

お問い合わせ:076-287-6593

メール :sales@faith-jp.com

受付時間 :午前10時~午後4時 (土曜日、日曜日、祝日を除く)

HP :https://camshop.jp/



商品紹介ページ





