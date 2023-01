[九州旅客鉄道株式会社]

「新たな福岡の避密の旅」観光キャンペーンの対象商品となりました。











九州旅客鉄道株式会社(以下、JR九州)では、北九州市、株式会社テレビ西日本(以下、TNC)とのコラボレーションツアーを発売中です。 当ツアーでは、小倉駅前広場で開催される「うどんMAP in 北九州市」に併せてオリジナルのヘッドマークを装着したSL人吉の客車がツアー限定の貸切列車として特別運行いたします。また、オープニングセレモニーをツアーのお客さま専用エリアでご観覧いただき、イベント会場にて北九州の「うどん」をお召し上がりいただけます。また各自で北九州の観光もお楽しみいただけます。申し込み締め切り間近です。お申し込みお待ちしております。









ツアー概要











(1)ツアー名称

SL人吉の客車で北九州へ!うどんMAP in 北九州市コラボレーションツアー

(2) 出発日

2023年1月14日(土) 日帰り

(3) 最少催行人員

70名

(4) 発着駅

博多駅

(5) 行程

博多駅(9:11頃発) → 小倉駅(10:53頃着)

★ 往路博多駅から黒崎駅間「岡澤アキラ」氏が乗車しご挨拶いたします。

★ 「うどんMAP in 北九州市」オープニングイベント鑑賞

★ イベント会場にて北九州のうどん店の「うどん」を提供

★ 「北九州モノレール1日乗車券」もしくは「小倉城などの観光施設3施設共通券」をご選択いただき各 自で観光をお楽しみいただきます。

小倉駅(15:53頃発) → 博多駅(17:38頃着)

(6) ご旅行代金:(お一人様あたり)





(7)ツアーのポイント

・SL人吉の客車に、「うどんMAP in 北九州市」オリジナルヘッドマークを装着したツアー限定の貸切列車にご乗車いただけます。

・往路車内では「岡澤アキラ」さんと写真撮影などをお楽しみいただけます。





「うどんMAP in 北九州市」について







「うどんの人」として絶大な人気を誇るタレント「岡澤アキラ」氏の案内のもと、福岡県民がおすすめするうどんを突撃取材する株式会社テレビ西日本の人気番組「ももち浜ストア」の人気コーナー「うどんMAP」と、北九州市や北九州の交通事業者がコラボレーションしたイベントです。デジタルスタンプラリーなど、北九州のうどん文化を存分にお楽しみいただけます。





感染予防対策について



(1)当日出発前に検温にご協力いただきます。(37.5℃以上の場合はご参加いただけません)

また、ご旅行中の手指の消毒、マスクの着用、お客さま同士のソーシャルディスタンスの確保等、お客さまのご理解とご協力をお願いいたします。

(2)「新たな福岡避密の旅」適用の条件として「予防接種証明証等(3回以上)」もしくは「検査結果通知証(陰性・有効期限内のもの※)」の提示が必要です。当日受付で確認させていただきます。

※有効期限内のもの・・・PCR 検査・抗原定量検査は出発日の3日前以降、抗原定性検査は出発前日または当日の抗体接種による検査結果陰性のもの

※12歳未満のお子さまについては監護者が同行する場合は提示不要です。



予約方法



インターネット予約(STORES予約にて、クレジットカード決済限定)

※STORES予約方法については、チラシをご確認ください。

STORES 予約サイト https://coubic.com/jrkyushu-travel/booking_pages#pageContent



ツアーに関する資料請求・お問合せ先



JR九州トラベルデスク TEL:092-482-1489 営業時間 9:30~17:00 ※土・日祝休業

※新型コロナウイルス感染症の影響により、ツアーが中止になる可能性がございます。



企業プレスリリース詳細へ (2023/01/05-16:46)