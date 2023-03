[株式会社エフエム愛知]



FM AICHIは、人気アーティスト「秦 基博」を迎えて、1日まるごと「FM AICHI Big Welcome 秦 基博」をお送りします。3月22日(水)に約3年ぶりとなる7thアルバム「Paint Like a Child」をリリースする秦 基博が全ての生ワイド番組に登場!ニューアルバム制作の際のエピソードなど、FM AICHIだけのスペシャルトークをお届けします!









■放送日時:3月28日(火) 6:00~19:30

■タイトル:「FM AICHI Big Welcome 秦 基博」

■内容:全ての生ワイド番組に秦 基博が登場!ニューアルバム「Paint Like a Child」に込めた想いやプライベートのエピソードなどスペシャルトークをお届けします!



【各ワイド番組】

*メッセージをオンエア

「ONE MORNING AICHI」(6:00~8:00) / 「MORNING BREEZE」(8:20~10:50)



*生出演

「DAYDREAM MAGIC」(11:30~14:30内 13:30~)

「AFTERNOON COLORS」(14:30~17:00内 16:30~)

「EVENING STREET」(17:00~19:30内 19:00~)



★リリース情報

秦 基博 7thオリジナルアルバム『Paint Like a Child』 3月22日(水) ON SALE



連続テレビ小説「おちょやん」の主題歌として広く知られる「泣き笑いのエピソード」やドラマ「六本木クラス」挿入歌として話題となった「残影」を含む全10曲を収録。



