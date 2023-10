[サンエックス株式会社]

キュートなキャラクターたちをイメージしたコラボメニューは20店舗20品!



第1弾会期:2023年9月26日(火)~11月3日(金・祝)

会場:ラ チッタデッラ (JR東海道線・京浜東北線・南武線川崎駅から徒歩5分 / 京急川崎駅から徒歩7分)





サンエックス株式会社(東京都千代田区、代表者:千田洋史)はJR川崎駅前の複合商業施設「ラ チッタデッラ」(神奈川県川崎市川崎区、運営:株式会社 チッタ エンタテイメント/代表者:美須アレッサンドロ)と今年20周年を迎えた「リラックマ」がコラボし、現在約3か月、合計91日間に及ぶ超ロングなコラボレーションイベントが行われていることをお知らせします。



2023年9月26日(火)から11月3日(金・祝)まで開催中の第1弾のテーマは「ねこねこの湯」。リラックマをはじめ、キュートで癒されるキャラクターをイメージしたコラボメニューを、20店舗より合計20品、ご提供します。

さらにコラボを記念して、「リラックマ×ラ チッタデッラ」 オリジナルグッズを限定販売。

「ラ チッタデッラ」でしか手に入らないレアアイテムは必見です!





「リラックマ×ラ チッタデッラ」 コラボ オリジナルグッズ ※価格は全て税込





本イベントを記念して、ラ チッタデッラでしか手に入らないオリジナルグッズを販売!

「ぶらさげぬいぐるみ」「ミラー」「タンブラー」「トートバッグ」など、毎日使えるアイテム揃いです

オリジナルぶらさげぬいぐるみは、ラ チッタデッラ共通ご利用券、オリジナルポストカードをセットにして限定販売します。

ぶらさげぬいぐるみのデザインは、ラ チッタデッラのシンボル「ガラスタワー」を持ったリラックマ、映画館「チネチッタ」をイメージしカメラを持ったコリラックマ、ポップコーンを持ったチャイロイコグマ、イタリア料理の定番ピザを持ったキイロイトリなど全4種類。

また、「ねこねこの湯」オリジナルグッズも販売します。



△オリジナルぶらさげぬいぐるみ イメージ 各 ¥5,800

セット内容: オリジナルぶらさげぬいるぐみ(1体)・ラ チッタデッラ共通ご利用券(商品券)3,000円分(1,000円券×3枚)・オリジナルポストカード(1枚)







販売期間:2023年10月1日~ ※商品がなくなり次第終了

販売場所:ラ チッタデッラ チネチッタ通り 特設販売ブース

※10月9日以降の土日は、クラブチッタ向かい 特設ブース



※詳細は公式サイトを参照ください。

※イベント詳細に関しては、 都合により変更の場合がございます。

※※画像はイメージです。実際とは異なる場合がございます。



フォトスポット&館内装飾





噴水ショーが楽しめる中央噴水広場周辺には「リラックマ」20周年を記念した立体式フォトスポットが登場!

イタリアをテーマとする「ラ チッタデッラ」の建築デザインを活かし、中央噴水広場をはじめ、小路、ビバーチェ棟など館内各所にフォトジェニックな「リラックマ」のフォトスポットを設置。

またビバーチェ2F、3Fには、ねこねこの湯をテーマにしたミニフォトスポットなどを展開します。



△左・メインフォトスポット&ゲート装飾(中央噴水広場)

右・壁一面に約130体のリラックマ(ビバーチェ棟入り口)



コラボメニューは、参加20店舗がそれぞれキャラクターをイメージしてメニューを考案!オリジナルアクリルスタンド付き♪





全キャラ・コンプリート、アクスタ・コンプリートなど、回遊して楽しんで!

コラボメニューは、リラックマ、コリラックマ、キイロイトリ、チャイロイコグマの4キャラクターをイメージしたオリジナルメニュー。

ランチョンマットや、もなかが付いたキュートなメニュー揃いです!(※一部メニューを除く)

全てのメニューがオリジナルのアクリルスタンド付き。

アクリルスタンドは「ねこねこの湯」デザインで全5種類。(ランダム配布)

※アクリルスタンドは数量限定、無くなり次第コラボメニュー終了となります。



△アクリルスタンド イメージ(全5種)

チッタでしか手に入らない、特別なデザインです!







全コラボメニュー ※価格は全て税込







△左・みんな大好きハンバーグとリラックマのマークがかわいいパンの特製プレート!

メニュー名:リラックマのジューシーハンバーグ ¥2,090「アルカサール」(マッジョーレB1F)

△右・しっとりなめらかなフレンチトーストにたっぷりココアをかけました。アイスと絡めてめしあがれ!

メニュー名:ミニプリン付き ココアフレンチトースト ¥2,000「ELOISE's Cafe」(マッジョーレ2F)







△左・お店自慢の本格ビビンバの上に卵をのせてオムライス風にしました!よく混ぜて食べてね。

メニュー名:オムライス風ビビンバ きのこスープ付き ¥2,000「ペゴッパヨ」(マッジョーレ2F)

△右・まろやかなハヤシライスはお子さまにもおすすめです!プチデザートのおだんご付き。

メニュー名:おだんご付きハヤシライス ¥2,000「アリアッチ」(ビバーチェ1F)







△左・リラックマが大好きなホットケーキとお店特製のナッツ&はちみつソースが相性ばっちり。

メニュー名:とろーりはちみつソースのふんわりホットケーキ¥2,020「アジフクラビ」(マッジョーレ1F)

△右・手作りはちみつレモンを添えたすっきりレモンスカッシュともちふわ高級食パンのセットです!

メニュー名:特製レモンスカッシュ&こだわり食パンセット¥2,000「食炒音(クッチャネ)」(チネピット1F)



※イベント詳細に関しては、 都合により変更の場合がございます。

※※画像はイメージです。実際とは異なる場合がございます。







△左・クリーミーなソフトクリームといちごのポップコーンが相性ばつぐん!オリジナルラベルのグルメポップコーン(チーズ味)が付きます♪

メニュー名:ストロベリーポップコーンサンデーセット ¥2,000「ヒルバレー」(マッジョーレ2F)

△右・まろやかホワイトソースにいちごやお花を散らした、コリラックマをイメージしたスペシャルピッツア。

メニュー名:生ハムといちごの菜園風ピッツァ ¥2,200「PIZZA SALVATORE CUOMO & GRILL」(ビバーチェ1F)







△左・まるごと焼いたりんごを添えたデザートプレート。さくさくクロワッサンにはとろりと練乳をかけました。

メニュー名:赤~いりんごのクロワッサンプレート ¥2,000「CIELO GRANDE&黄金のキッチン」(ビバーチェ7F)

△右・コリラックマが好きなりんごを使ったスペシャルココナッツパフェ!本物のココナッツの器に入れてご提供します。

メニュー名:りんごのココナッツパフェ ¥2,000「クマココ」(マッジョーレ2F)







△左・マンゴーカスタードソースをかけたかき氷。中にはごろりとフルーツが入っています!

メニュー名:キイロイトリのかき氷 ¥2,200「白熊堂」(マッジョーレ1F)

△右・カラフルな盛り付けがかわいい氷見うどん!新鮮なおさかなの海鮮丼付き♪

メニュー名:おうどんとミニおさかな丼セット ¥2,200「銀座 方舟」(マッジョーレ1F)







△左・オリジナルケバブサンドがおいしいフードBOX!テイクアウトにもぴったりです♪

メニュー名:ケバブサンドのピクニックBOX ¥2,000「ケバブキング」(チネチッタ通り)

△右・トッピングたっぷりのヘルシーなつけそばと天丼セットです。おはなのお麩がとってもキュート♪

メニュー名:おはなのお麩のカラフルつけそば ¥2,000「酉十郎」(マッジョーレ1F)







△左・ハンバーグにエビフライやサラダを添えたボリュームたっぷりプレートです!

メニュー名:デミグラスハンバーグのまんぞくプレート ¥2,000「羅豚」(マッジョーレ1F)

△右・チャイロイコグマが暮らしているはちみつの森をイメージしたサラダ!ドレッシングは特製はちみつマスタードです。

メニュー名:はちみつドレッシングのフォレストサラダ ¥2,222「ファーマーズテーブル マザー」(マッジョーレ2F)







△左・とろーりチーズのハンバーガーはチャイロイコグマのお顔がキュート!おなかいっぱいめしあがれ♪

メニュー名:チャイロイコグマのチーズハンバーガー ¥2,000「肉と牡蠣 市場」(ビバーチェ1F)

△右・ふわふわのチーズはチャイロイコグマの胸毛みたい!?華やかなトマトソースのパスタです。

メニュー名:チャイロイコグマのトマトパスタ ¥2,000「Amici」(マッジョーレ2F)







△左・濃厚なミートリゾットにはふんわりけずりチーズをのせます♪はちみつヨーグルト付き!

メニュー名:ふわふわチーズのミートリゾットプレート ¥2,000「La Petite Fromagerie ~小さなチーズの店~」(マッジョーレ1F)

△右・季節のお野菜をふんだんに使ったしゃぶしゃぶセット。ヘルシーで栄養まんてん!

メニュー名:カラフルお野菜たっぷりのしゃぶしゃぶセット セット(お1人様)¥3,520/食べ放題(お1人様)¥4,070 「鍋ぞう」(ビバーチェ6F)





その他のイベント ※詳細は公式サイトを参照ください。





その他「リラックマ」の世界観がより一層楽しめるスペシャル装飾&体験型イベントを各所で開催。

20周年を施設全体で盛り上げます。



■なぞときラリー

謎を解きながら、ラ チッタデッラ館内を周遊するなぞときラリー。

館内の各所に設置された手がかりを集めてゴールを目指そう!

すべての謎を解くと、なぞときラリー販売店舗で選べるオリジナルノベルティをプレゼント。

ーーーーーーーーーーーーーー

販売価格:500円(税込)

販売店舗:フレア[フォトスタジオ]/ヒルバレー[グルメポップコーン専門店]/ファーマーズテーブル マザー[サラダ&クレープ・ガレット]

※詳細は公式サイトを参照ください。

※イベント詳細に関しては、 都合により変更の場合がございます。

※※画像はイメージです。実際とは異なる場合がございます。

ーーーーーーーーーーーーーー



■オリジナルポストカード(全4種類)プレゼント

対象店舗にて、それぞれの利用条件を達成すると、オリジナルポストカードをプレゼント!

カードのデザインは全部で4種類。チッタオリジナルの限定デザインです。

対象店舗を回ってぜひGETしてください!

ーーーーーーーーーーーーーー

参加店舗:コラボメニュー未参加店舗 約30店舗 ※実施店舗は、店頭POPにて告知

配布条件:各店舗にて異なります。

ーーーーーーーーーーーーーー







■公式SNSにてフォトコンテスト実施中

ラ チッタデッラのSNS公式アカウントをフォローして、ラ チッタデッラでイベントを楽しむ様子を撮影。

指定のハッシュタグをつけて投稿してください!

素敵な写真を投稿してくれた方の中から、入賞者には豪華賞品をプレゼントします。



ーーーーーーーーーーーーーー

応募方法:

1.応募するSNSのラ チッタデッラ公式アカウントをフォロー

X(旧:Twitter):@la_cittadella

Instagram:@cinecitta_lacittadella

2.ラ チッタデッラで写真を撮影!

3.ハッシュタグ「#チッタでリラックマねこねこの湯」をつけて写真を投稿!

応募締切:11月12日(日)23:59

賞品:オリジナルアートボード×10名様、オリジナルフォンタブ×20名様

入賞者発表:12月初旬リラックマ×ラ チッタデッラ公式HPにて予定

ーーーーーーーーーーーーーー



そのほか、記念スタンプ設置など多彩なイベントや仕掛けが満載!



■公式HP https://lacittadella.co.jp/lp/rilakkuma/nekonekonoyu/

他SNSにて新着情報を随時更新



リラックマの紹介はこちら:https://www.san-x.co.jp/rilakkuma/profile/

リラックマ20周年の特設サイトはこちら:https://www.san-x.co.jp/rilakkuma/20th_anniversary/





「ラ チッタデッラ」ご紹介

2002年開業。イタリアのヒルタウン(丘の上の街)をモチーフに作られた「ラ チッタデッラ」は、首都圏最大級のシネコン「チネチッタ」と大型ライブホール「クラブチッタ」を中心に、ショップ&レストランや、美容・リラクセーション、ウェディングなどの サービスが集まる、楽しみいっぱいのエンタテイメントの街です。



■ラ チッタデッラ公式HP https://lacittadella.co.jp/



▲「ラ チッタデッラ」施設外観



主催: 株式会社 チッタ エンタテイメント

協力: サンエックス株式会社

企画制作: 株式会社 チッタ エンタテイメント

問い合わせ先: 株式会社 チッタ エンタテイメント event-info@citta-ent.co.jp



■サンエックスについて

(https://www.san-x.co.jp/company/)

リラックマ、すみっコぐらし、たれぱんだなど、1,000を超える100%オリジナルキャラクターを生み出し続け、その不思議な魅力をオリジナルプロダクトやライセンス事業、様々なイベントやプロモーション、映像などを通じて世界中に届けています。

見た目はかわいいのに、くすっと笑えるシュールさがあり、心に寄り添い包み込んでくれるような優しさを持つキャラクターたち。かわいいだけじゃないサンエックスキャラクターは多くの人々を引きつけています。





(C)︎2023 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.



企業プレスリリース詳細へ (2023/10/05-20:16)