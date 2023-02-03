［株式会社A3］

株式会社A3は、『わんぱく！刀剣乱舞』の新作グッズ販売を開始いたしました。







大好評につき第四弾！『わんぱく！刀剣乱舞』のぬいぐるみが、通販サイトのeeo StoreとサンリオアニメストアONLINEで予約受付中です!!



『わんぱく！刀剣乱舞』は『刀剣乱舞-ONLINE-』に登場する刀剣男士を、サンリオがアレンジした“サンリオデザインプロデュース”の展開。今回も新たに20名の刀剣男士が、キュートなぬいぐるみになりました。



さらにぬいぐるみを座らせてあげるとかわいさが増す「座布団風クッション」第四弾の販売と、第一弾ぬいぐるみ&「座布団風クッション」第一弾～第三弾の再販もスタート。『わんぱく！刀剣乱舞』第四弾のぬいぐるみとあわせてチェックしてみてください♪



発売情報

受注期間：2023年1月13日(金)～ 2月12日(日)23:59

お支払い期限：2023年2月12日(日)23:59

お届け予定日：2023年8月下旬頃順次発送

発売場所：eeo Store/サンリオアニメストアONLINE



価格：

『わんぱく！刀剣乱舞』第四弾 ぬいぐるみ 4,950円（税込）

『わんぱく！刀剣乱舞』第四弾 座布団風クッション 1,100円（税込）

ぬいぐるみ&座布団風クッションセット 6,050円（税込）



▼eeo Store（通販）へ▼

ご注文はこちらから！

https://eeo.today/store/101/title/388?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=prt337



▼サンリオアニメストアONLINEへ▼

ご注文はこちらから！

https://sanrio-animestore-a3.jp/title/8?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=prt337



ついにファン待望の第四弾！ お座りしている姿は言葉が出なくなるほどのかわいさ



『わんぱく！刀剣乱舞』第四弾のぬいぐるみは大きさ約16～17cm。どこにでも飾りやすいサイズ感と、“ちょこんと”お座りする姿が絶妙にカワイイデザインになっています。



さらに、座布団風クッションを敷くことで愛らしさ倍増！ 座布団風クッションと一緒にお迎えして、ぜひ座らせてあげてくださいね♪



【刀剣男士一覧】

おにまるくにつな

なきぎつね

あつしとうしろう

しなのとうしろう

みだれとうしろう

ほうちょうとうしろう

おおかねひら

うぐいすまる

ながそねこてつ

おてぎね

なんせんいちもんじ

ちよがねまる

ねねきりまる

はくさんよしみつ

なんかいたろうちょうそん

ひぜんただひろ

ちゃたんなきり

さんちょうもう

ちがねまる

にっこういちもんじ



▼eeo Store（通販）へ▼

ご注文はこちらから！

https://eeo.today/store/101/title/388?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=prt337



▼サンリオアニメストアONLINEへ▼

ご注文はこちらから！

https://sanrio-animestore-a3.jp/title/8?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=prt337



第四弾も全部で20名！ 尊みあふれる後ろ姿も必見!!

今回登場するのは、おにまるくにつなを始めとする20名の刀剣男士たち。

前から見ても、横から見ても、後ろから見てもカワイイであふれているぬいぐるみを順にご紹介いたします！



おにまるくにつな / なきぎつね



あつしとうしろう / しなのとうしろう



みだれとうしろう / ほうちょうとうしろう



▼eeo Store（通販）へ▼

ご注文はこちらから！

https://eeo.today/store/101/title/388?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=prt337



▼サンリオアニメストアONLINEへ▼

ご注文はこちらから！

https://sanrio-animestore-a3.jp/title/8?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=prt337



おおかねひら / うぐいすまる



ながそねこてつ / おてぎね



なんせんいちもんじ / ちよがねまる



▼eeo Store（通販）へ▼

ご注文はこちらから！

https://eeo.today/store/101/title/388?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=prt337



▼サンリオアニメストアONLINEへ▼

ご注文はこちらから！

https://sanrio-animestore-a3.jp/title/8?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=prt337



ねねきりまる / はくさんよしみつ





なんかいたろうちょうそん / ひぜんただひろ



ちゃたんなきり / さんちょうもう



ちがねまる / にっこういちもんじ





▼eeo Store（通販）へ▼

ご注文はこちらから！

https://eeo.today/store/101/title/388?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=prt337



▼サンリオアニメストアONLINEへ▼

ご注文はこちらから！

https://sanrio-animestore-a3.jp/title/8?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=prt337



座布団風クッションとのセット買いもおすすめ！



座布団風クッションはサイズ約13cm×13cm、厚み3.5cm。第四弾で登場した刀剣男士と同じ20種類のカラーをご用意しました。

また、ぬいぐるみと座布団風クッションが一緒に買える「座布団風クッションセット」も。ぬいぐるみをご購入の際は、セットでいかがでしょうか？



待望の『わんぱく！刀剣乱舞』第一弾ぬいぐるみの再販もスタート



第四弾の予約受付と同時に、『わんぱく！刀剣乱舞』ぬいぐるみの記念すべき第一弾の再販もスタートしました。あの時「買えなかった」、「見逃してしまった」という方はこの機会をお見逃しなく！



▼eeo Store（通販）へ▼

ご注文はこちらから！

https://eeo.today/store/101/title/388?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=prt337



▼サンリオアニメストアONLINEへ▼

ご注文はこちらから！

https://sanrio-animestore-a3.jp/title/8?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=prt337



『わんぱく！刀剣乱舞』第一弾～第三弾の「座布団風クッション」が再販！ 対象のお客様には商品同梱クーポン配布中





『わんぱく！刀剣乱舞』第一弾～第三弾の「座布団風クッション」の再販も決定しました。桜と刀剣男士がデザインされた可愛い座布団を、ぬいぐるみと一緒にぜひゲットしてください！



また『わんぱく！刀剣乱舞』第一弾・第四弾のぬいぐるみをご購入いただいた対象のお客様に商品同梱クーポンを配布中です。

下記画像の詳細をご確認のうえ、ご注文をお願いいたします。





『わんぱく！刀剣乱舞』第四弾＆第一弾再販の予約受付は、2月12日(日)まで！ 新たに登場した20名の刀剣男士たちをお迎えして、たくさん可愛がってください!!



▼eeo Store（通販）へ▼

ご注文はこちらから！

https://eeo.today/store/101/title/388?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=prt337



▼サンリオアニメストアONLINEへ▼

ご注文はこちらから！

https://sanrio-animestore-a3.jp/title/8?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=prt337



(C)2015 EXNOA LLC/NITRO PLUS



【会社概要】

社名 株式会社A3（エースリー）

設立 2012年9月27日

所在地 東京都豊島区南池袋 1-11-22 山種池袋ビル2F

代表者 代表取締役 小澤隆史

HP https://athree3.com/

事業内容

・Joy Creation Platform eeo事業

・toBアライアンス事業

・Momentum Base事業



【Joy Creation Platform eeo事業について】

楽しむわたしを、好きになる



eeoは一人一人の価値観に合った「楽しむ機会」を提供し、

豊かなライフスタイルの実現を目的にしたプラットフォームです。

私たちは情報が多様化した世の中だからこそ、

「ほかの誰かが良いと思うものではなく、自分が良いと感じたものを大切にしたい」

と考えています。

eeoを通して、自分らしさを見つけたり、増やしていくことにより、

人生を楽しみ豊かにするお手伝いができたら。

そんな願いを込めて、eeoは楽しむ機会を提供し続けます。



企業プレスリリース詳細へ （2023/02/03-18:46）