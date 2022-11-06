モリサワ 日本最大級異業種交流展示会「メッセナゴヤ2022」…
［モリサワ］
株式会社モリサワは、2022年11月16日（水）～11月18日（金）までポートメッセなごやにてリアル開催、2022年11月1日（火）～11月30日（水）の期間にメッセナゴヤWEBサイトにてオンライン開催される「メッセナゴヤ2022」に出展します。
「メッセナゴヤ2022」は、業種・業態の枠を超え、自慢の製品、技術、サービスが集結し、情報の発信や収集、ビジネスマッチングの場としてご活用いただける展示会です。さらにオンライン展示会では会期中、時間や場所に制約されることなくアクセスできます。
当社展示ブースでは、クラウド型の新サービス「Morisawa Fonts」やSDGsに貢献するUD（ユニバーサルデザイン）フォント、「多言語ユニバーサル情報配信ツール」などのフォントソリューションをご紹介します。
開催概要
名 称：メッセナゴヤ2022
会 期：〈リアル開催〉2022年11月16日（水）～11月18日（金）10：00～17：00
〈オンライン開催〉2022年11月1日（月）10:00～11月30日（水）17:00
会 場：名古屋市国際展示場 ポートメッセなごや 新第1展示館
およびメッセナゴヤWEB サイト内
展示会の詳細はこちら
https://www.messenagoya.jp/
来場登録はこちら
https://nagoya2022.messe.ai/entry/form/add
オンライン開催サイトはこちら
https://nagoya2022.messe.ai/
本展示会は、ご来場者および出展各社・関係者の協力のもと、新型コロナウイルス感染防止に細心の注意を払い開催されます。リアル開催への出展に際し、モリサワブースでも、主催者が実施する新型コロナウイルス感染症対策に則ってマスクの着用、手指の消毒を徹底したスタッフにてブースの運営を実施いたします。
出展内容
【フォントソリューション】
・TypeSquare（Webフォントサービス） （https://typesquare.com/）
・組込みフォント （https://www.morisawa.co.jp/products/fonts/embedding/）
・Morisawa Fonts （https://morisawafonts.com/）
・UDフォント （https://www.morisawa.co.jp/fonts/udfont/）
・MORISAWA BIZ+ （https://www.morisawa.co.jp/products/fonts/bizplus/）
【多言語ユニバーサル情報配信ツール】
・MCCatalog+（エムシーカタログプラス） （https://www.mccatalog.jp/）
・Catalog Pocket（カタログポケット） （http://catapoke.com/）
●本件に関するお問い合わせ
株式会社モリサワ 名古屋支店
Tel: 052-201-2341 Fax: 052-201-2343
企業プレスリリース詳細へ （2022/11/06-02:40）
データ提供
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